Cum găsești ceva bun de văzut pe Netflix și ieși din bula recomandărilor

La fel ca Facebook, Netflix te poate băga într-o bulă a recomandărilor din care nu mai ieși. Dacă tot plătești însă un abonament lunar, ar fi bine să înveți cum găsești ceva bun de văzut pe cea mai mare platformă de streaming.

Este încredibil de ușor să ajungi să fii dependent de Netflix. La intervale regulate de timp, se lansează seriale noi de o calitate uimitoare și nu știi cum să-ți faci un pic de timp liber pentru a vedea câte un sezon. În același timp, volumul semnificativ de diversitate al conținutului te poate ”panica”. Foarte ușor, poți ajunge să nu mai știi la ce să te uiți. Ce film sau serial este suficient de bun pentru a justifica să-ți pierzi timpul cu el?

În teorie, există un mecanism de recomandări creat de Netflix care îți servește ”ce îți dorești”. Problema cu acel ce îți dorești este însă ca variază în funcție de foarte mulți parametri și, fie nu sunt toți corecți, fie nu se aplică pentru tine. Până și împărțirea contului cu un prieten sau un frate poate influența semnificativ ceea ce îți apare la secțiunea recomandă ca fiind perfect pentru tine. Cu alte cuvinte, lucrurile nu sunt atât de albe sau negre. Din fericire, pot fi influențate și asta este cel mai important.

Bula recomandărilor pe Netflix este o problemă reală

Algoritmul creat de Netflix pentru generarea de recomandări este perfect din mai multe puncte de vedere. Ia în calcul nu doar ce ai văzut sau ai început să vizionezi, ci și feedbackul tău pe care l-ai dat filmelor și serialelor urmărite. Dacă ai făcut click pe degetul în sus în dreptul serialul Narcos, aceea este o dovadă suplimentară a faptului că îți dorești recomandări viitoare din ”aceeași familie”.

Pe de altă parte, dacă te-ai uitat la două episoade din Star Trek Discovery și le-ai dat un deget în jos, înseamnă că ești dezamăgit de această producție și nu va mai fi folosită ca referință pentru ceea ce te încântă.

Parțile bune ale algoritmului Netflix reprezintă însă, egală măsură, minusurile sale. Cei mai mulți utilizatori de Netflix împart contul personal cu cineva și se uită la lucruri diferite. Acest detaliu minor reduce la zero eficiența mecanismului de recomandare bazat pe ce ai văzut.

Ca să-ți faci recomandările Netflix mai apropiate de ce îți dorești, când împarți contul tău cu cineva, roagă-l pe respectivul sau respectiva să-și creeze un profil separat in-app. Acela se poate crea din orice ecran de login al serviciului, indiferent dacă îl accesezi de pe TV, Apple TV, Chrome sau altă aplicație. Amândoi veți avea de beneficiat foarte mult din acest proces simplu. Dacă nu mai ai o relație bună cu cineva cu care ai împărțit în trecut contul, poți în orice moment să ștergi profilul cu pricina din secțiunea Manage Profiles.

Nu uita că Netflix nu știe ce ai văzut înainte să te abonezi la cel mai îndrăgit serviciu de streaming din lume. Poate ți-ai făcut contul pentru a te uita la House of Cards, Narcos și Orange is the New Black. Înainte de Netflix însă, poate te-ai uita la Breaking Bad, Dexter sau Good Wife. Pentru a ajuta recomandările puse la dispoziție de Netflix să fie influențate și de ce îți plăcea înainte, asociază ratinguri acelor creații.

Chiar și dacă nu te uiți din nou la The Good Wife, caută serialul și dă-i un vot pozitiv. Repetă procesul cu filmele care ți-au plăcut teribil în tinerețe sau serialele pe care le-ai văzut anul trecut la TV, pe HBO, Hulu sau altă platformă de streaming. În spatele recomandărilor, există un mecanism elaborat de inteligență artificială, dar are nevoie de un pic de ajutor pentru a deveni mai bun. Altfel, vei rămâne blocat într-o bulă care este destul de departe de ce te încântă pe tine cu adevărat.

Cum repari greșelile trecutului, ca să nu te enervezi pe Netflix

Dacă ai un profil vechi de Netflix, nu-l împarți cu nimeni și te-ai obișnuit să dai ratinguri, ești deja pe drumul cel bun. Mai există însă o problemă care ți-ar putea influența negativ recomandările. Din nou, are legătură cu crearea unei bule din care, aparent, nu poți ieși și, mai grav, care Netflix crede că este pe gustul tău.

Dacă ai început să te uiți la un film prost și l-ai oprit la jumătate, Netflix nu are de unde să știe că l-ai oprit pentru că te-a enervat sau pentru că vroiai să te culci și îl reiei săptămâna viitoare. Ca urmare, ți-l postează în centrul ecranului de fiecare dată când intri pe platformă pentru a-l continua. La fel se întâmplă și cu serialele.

Soluția la această problemă, deși implică niște clickuri suplimentare, are logică. În cazul în care simți că un film sau serial care nu ți-au plăcut influențează recomandările pe care le vezi, iar Netflix îți aduce aminte că ar fi bine să le continui, ar fi bine să le ștergi din istoricul tău de vizionare.

În acest fel, serviciul ”va uita” că ai avut vreodată treabă cu ele. În acest scop, intră pe această adresă de pe laptop sau mobil și apasă pe X în dreptul experiențelor tale cinematografice neplăcute.

Cu cât te obișnuiești să faci acest gest mai repede după ce nu ți-a plăcut ceva, cu atât vei fi mai eficient în a găsi acel ceva.

Indiferent ce crezi, mai există o opțiune pentru a găsi ceva bun pe Netflix

Cum am zis și în introducere, librăria de conținut de pe Netflix este una surprinzător de mare. Din păcate, nu poți să o vezi din cauza modului în care a fost optimizată interfața pe TV. În orice moment, poți să cauți un film nou, dar ce te faci dacă nu știi ce să cauți. Atunci, ar fi bine să apelezi la servicii terțe.

Problema cu multe dintre ele este că sunt construite în jurul Netflix-ului din SUA, care vine la pachet cu câteva diferențe față de ce avem disponibil în România, dar asta este o problemă pentru altă dată.

Dacă ai dezvoltat o obsesie pentru noutățile care apar aproape în fiecare zi pe Netflix-ul românesc, te vei bucura să afli că există o sursă simplă pentru a vedea ce a apărut de curând și ce urmează să apară în viitorul apropiat. Oficialii din partea Netflix România actualizează regulat acest site de presă, cu descrieri în română la seriale și filme.

Un alt mod pentru a te simți special când găsești ceva pe Netflix implică să te uiți la un film sau un serial care urmează să dispară de pe platforma de streaming. Deși conținutul original produs de compania americană nu pleacă nicăieri niciodată, când vine vorba de filme și seriale licențiate, acea bază de date se actualiează la intervale regulate, iar multe dintre producțiile terțe părărsesc platforma în fiecare lună. Ca să vezi ce pleacă în luna curentă, poți accesa un site dedicat acestui scop.

Deși filmele și seriale de pe Netflix sunt împărțite în mod uzual în dramă, comedie, SF și alte câteva genuri previzibile, este bine de știut că gigantul american are de fapt o sortare mult mai eficientă în spate, doar că nu e ușor accesibilă.

Pentru a accesa Adult Animation, fă click aici, iar pentru Cult Horror Movies, accesează acest link. Dacă ești curios care sunt cele 211 genuri de filme și seriale pe care ți le pune la dispoziție Netflix, lista completă este accesibilă pe acest site.

Internetul este plin de recomandări pentru ce ai putea să vezi pe Netflix. Din păcate, site-uri precum What is on Netflix care îți sortează filmele după ratingul IMDB, Rotten Tomatoes sau Metacritic nu are în spate baza de date de conținut de pe Netflixul românesc și riști să inițiezi rularea unui film sau serial și el să nu fie disponibil în România. Ca urmare, ideal ar fi să te bazezi pe toate celelalte sugestii de mai sus.