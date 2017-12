Am mai bine de cinci ani de când am renunțat la cablu TV și, în continuare, multora dintre prietenii mei li se pare ciudat. Există însă o explicație.

În funcție de stilul de viață pe care îl ai și, eventual, de vârstă, s-ar putea să-ți începi ziua cu o ceașcă de cafea în mână, privind știrile de la TV. Acest tabiet absolut banal este adoptat cu brațele deschise de către un număr covârșitor de persoane de pe întregul mapamond.

Trecând peste faptul că odată cu trecerea timpului devine un automatism, vine la pachet cu beneficii reale. Cum altfel ai putea să știi ce se întâmplă în lume? Dacă a fost un atentat terorist peste noapte sau un accident grav afectează calea de acces către locul tău de muncă?

Eu, personal, am ales să evit acest stil de a-ți începe ziua, în același fel în care am hotărât că seara prefer să o închei fără aceleași știri macabre, triste, grave sau încărcate de ”energii negative”. Nu vreau să dau startul unor polemici vizavi de faptul că nu este constructiv să fii dezinformat, mai ales într-o țară ca România.

Prefer însă să-mi iau știrile în format digital de pe o serie de site-uri în care am încredere, decât să le consum cenzurate și trecute prin zece filtre până să ajungă pe ecranul televizorului.

Este decizia mea și sub nici o formă nu afirm că este cea mai bună. Dacă optezi însă să nu te culci cu gândul la situația geopolitică a frumoasei noastre țărișoare, sunt șanse semnificative să ai parte de un somn mai liniștit. În aceeași măsură, dacă știrile de la prima oară a dimineții nu-ți ajung de pe TV direct în suflet, s-ar putea să ajungi mai puțin nervos la muncă și există șanse mari să-ți micșorezi semnificativ predispoziția pentru ceartă.

Pe lângă știri, calitatea conținutului de la TV este îngrijorătoare într-o proporție covârșitoare.

Asta nu înseamnă că în alte țări nu există probleme similare când vine vorba de emisiunile de divertisment. ”Dincolo” am însă beneficiul de a nu mă confrunta cu problema de a vedea un serial de 50 de minute în 2 ore din cauza volumului frustrant de reclame de la Pro TV, Antena 1, Kanal D, Acasă TV, B1 TV, Digi sau orice alte televiziuni au mai apărut de când am renunțat să le mai țin evidența.

Lista motivelor pentru care am renunțat la cablu este surprinzător de stufoasă, dar mi-am propus ca acest material să fie despre alternativele pe care le-am găsit.

Ai fi surprins câte opțiuni ai dacă vrei să faci streaming legal?

După foarte mulți ani în care am fost adeptul pirateriei, am început să dau bani pe acces la conținut multimedia de calitate. Motivul pentru acest gest radical, care continuă să fie absurd pentru o proporție covârșitoare din populație, a ținut de confort și eficiență. În loc să stau să descarc un film sau serial pe care să-l pun pe un stick USB ca ulterior să-l conectez la TV, prefer doar să-i dau play.

Nici soluția cu laptopul conectat la TV nu mi s-a părut foarte confortabilă după un timp, mai ales că am încercat pe cât posibil să renunț la cablurile în casă.

Am început cu Netflix și HBO Go. În octombrie 2014 mi-am făcut primul cont trial de Netflix pe vremea când nu era accesibil încă în România. Dacă este să fiu sincer, cred că mi-am făcut până la urmă vreo două conturi trial de 30 de zile cu adrese de mail diferite până când, în ianuarie 2015, am luat decizia să-mi asociez cardul de salariu contului de Netflix. La momentul respectiv, plăteam 8,99 dolari pentru două ecrane și conținut HD, pentru că aveam cont pe SUA.

Tot atunci, i-am dat contul fratelui meu ca să profităm amândoi de o colecție stufoasă de filme și seriale în limba engleză. Ca să mă uit pe Netflix, foloseam un DNS de Statele Unite de la adresa www.netflixdnscodes.com. Acest sistem gratuit funcționa de minune într-o perioadă în care oficialii serviciului din SUA nu aveau nici o problemă cu cei care încercau să înșele serverele vizavi de locația din care făceau streaming.

De accesul la HBO Go m-am bucurat un pic mai târziu, când a ajuns să fie oferit gratuit de Vodafone, Digi, Telekom și o serie stufoasă de alți operatori autohtoni de cablu TV, telefonie și internet.

Din momentul în care Netflix a ajuns în România, a devenit aproape imposibil să mai accesezi lista de conținut multimedia la care aveau acces cei din SUA. Partea bună este că, între timp, diferențele s-au micșorat semnificativ. Acum, nu mă mai afectează că mă uit la Netflix ”românesc”, mai ales că am acces cu subtitrare în română la peste 90% din tot conținutul existent pe cea mai populară platformă de streaming.

Cum mă uit la filme online de peste mări și țări

Între timp, au apărut multe televizoare smart care suportă o serie stufoasă de servicii de streaming. Eu am optat în schimb pentru un Apple TV.

Inițial am avut un Apple TV de generația a doua pe care l-am primit de la un prieten imediat după ce a apărut în SUA. Timp de câțiva ani, l-am folosit exclusiv pentru a-mi oglindi fără fire conținutul de pe iPhone sau iPad fără fire. Pentru că era însă din Statele Unite, pe ecranul principal, avea o serie de servicii la care nu aveam acces din România. Hulu, Crackle, Showtime, Comedy Central, ABC sau Fox Now sunt doar câteva exemple.

Partea enervantă este că, după ce am cercetat un pic problema, mi-am dat seama că cel puțin parțial, multe dintre ele sunt gratuite, cu condiția ca dispozitivul ”să te vadă” ca fiind din Statele Unite.

În mod tradițional, ca un serviciu online să te vadă că vii din alt colț al lumii, ești nevoit să apelezi la un VPN. Respectivul mecanism a funcționat și va funcționa întotdeauna, cu mențiunea că nu orice dispozitiv de streaming suportă astfel de artificii software. Pe Apple TV nu-ți poți instala un VPN. Pe PlayStation, Xbox sau Nintendo, ai aceeași limitare. Nici nu mai menționez smart TV-uri sau playere Blu-ray inteligente.

Pentru acestea trebuie să găsești altceva. Soluția pentru orice altceva decât un computer, un smartphone sau o tabletă poartă numele de smart DNS.

Orice dispozitiv conectat la internet folosește un server DNS care, în majoritatea cazurilor, poate fi configurat manual. Respectivul Domain Name Server îi spune browserului tău de internet sau televizorului din sufragerie că atunci când tastezi Google.com, tu de fapt ai treabă cu IP-ul 216.58.205.46. Respectivul IP se poate schimba, dar tu întotdeauna vei tasta Google.com pentru a ajunge la îndrăgitul motor de căutare.

Contra cost, există servicii de Smart DNS care îți păcălesc serviciile de streaming fără să afecteze alte platforme online sau site-uri pe care le accesezi în mod uzual. Un alt avantaj al acestor DNS-uri este derivat din faptul că îți pot ”păcăli” în același timp un serviciu precum BBC iPlayer că te afli în Regatul Unit, pe când Hulu sau Crackle te văd ca făcând streaming din SUA.

Sună complicat, dar nu e

Chiar și internauți cu experiență, în momentul în care aud de VPN-uri, DNS-uri sau IP-uri se intimidează un pic. În realitate însă, pentru a profita de astfel de tehnologii, nu trebuie să înțelegi foarte bine cu ce se mănâncă. Singurul lucru cu care trebuie să rămâi este că un Smart DNS poate fi configurat pe o varietate mai mare de gadgeturi decât un VPN.

Între timp, am trecut la un Apple TV de generația a patra.

Acesta are un spațiu de stocare de 32GB și, pe lângă acces la servicii de streaming, include suport pentru aplicații complexe și jocuri video de o calitate surprinzătoare. Aplicațiile de streaming la care ai acces sunt nelimitate, cu condiția să le instalezi din AppStore. În acest scop, dacă vrei să-ți instalezi Hulu sau Crackle ai nevoie de un cont Apple de SUA. Pentru BBC iPlayer, iTV sau All4 îți trebuie un cont de Anglia.

Același principiu se aplică și pentru aplicații de streaming din Australia, o altă țară cu foarte multe servicii de streaming gratuite cu conținut de calitate în limba engleză. Cum se întâmplă și în cazul BBC iPlayer, multe astfel de servicii nu necesită plata unui abonament lunar deoarece complementează servicii de televiziune subvenționate de stat.

Trebuie doar să pari că ești situat în UK pentru serviciile din Marea Britanie, din SUA pentru cele din State și așa mai departe.

Voi detalia mai jos cum îți poți crea un cont de Statele Unite, UK sau Australia pentru Apple. La bază, nu îți trebuie decât o adresă de email, un cod poștal și, eventual, un număr de telefon din teritoriul de interes. Înainte să te arunci însă la astfel de eforturi, ai nevoie de DNS-ul mai sus menționat. După foarte multe tentative nereușite de a găsi un DNS gratuit care să se preteze pentru pretențiile mele, am ajuns să plătesc pentru unul. Getflix.com.au îți oferă 14 zile de probă pentru a te lămuri dacă îți rezolvă problemele de ”înșelare” a locației.

După ce ți-ai făcut contul, adresa ta IP curentă se va înregistra pe site. Din acel moment, pe orice dispozitiv din casă îți poți tasta DNS-uri precum 188.132.234.171 sau 95.141.39.238 în secțiunea DNS din meniul de configurare a rețelei. Acestea sunt inutile dacă nu ai un cont pe Getflix iar adresa ta IP nu îți este asociată contului. Dacă operatorul de internet îți schimbă IP-ul, intră din nou pe getflix.com.au și apasă pe butonul mare de culoare albastră marcat Update IP pentru a-ți înregistra noua adresă. Opțional, îți poți instala o aplicație omonimă de mobil pentru Android sau iOS care automatizează procesul actualizării IP-ului tău curent în baza de date a creatorilor Getflix.

Prețul pentru Getflix, dacă decizi să plătești pentru el, este de 40 de dolari pe an sau 55 de dolari pentru doi ani.

Dacă ai noroc și găsești o ofertă pe un site terț, poți ajunge să plătești o sumă derizorie pentru câteva zeci de ani. După cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus, abonamentul meu la Getflix expiră pe 7 iunie 2046. Pentru acest beneficiu important am achitat aproximativ 40 de dolari pe un cod promoțional achiziționat de pe Stacksocial.com. Este foarte probabil ca respectiva ofertă să revină.

Momentan însă, singurul serviciu de Smart DNS de pe Stacksocial este Streamjack TV. Deși sunt șanse foarte mare să funcționeze într-o manieră similară cu Getflix, nu am avut ocazia să-l experimentez, dar măcar are un preț de 29 de dolari pentru un abonament pe toată viața.

Cum îți instalezi aplicații de streaming din țări străine

Din momentul în care ți-ai făcut un cont pe Getflix și ți-ai configurat DNS-urile mai sus menționate pe laptop, tabletă, Apple TV, Android TV sau direct pe router pentru a-ți face viața mai ușoară, rămâne să te bucuri de filme și seriale. Exceptând Netflix și HBO Go care sunt accesibile în țara noastră, majoritatea celor pe care le voi lăuda mai jos oferă doar subtitrarea în limba engleză. Dacă nu îți face plăcere să te uiți la un film în engleză sau nu știi foarte bine limba lui Shakespeare, aceste soluții nu sunt pentru tine.

Nu ai nevoie sub nici o formă de un Apple TV pentru te uita la filme și seriale din fiecare colț al mapamondului. Fiecare serviciu de streaming poate fi accesat prin intermediul browserului tău favorit. Dacă vrei să vezi cum merge Getflix, intră pe Crackle.com, bbc.co.uk/iplayer, channel4.com, iview.abc.net.au, cc.com (Comedy Central) și multe altele.

Toate cele menționate mai sus sunt gratuite. Deși îți poți crea un cont pe respectivele site-uri, de cele mai multe ori este opțional. De asemenea, dacă ai nevoie de un cont, acela este gratuit. S-ar putea să ai nevoie totuși de un cod poștal. Eu folosesc 90210, Beverly Hills, California pentru SUA, WC2A 2AE, London, London pentru United Kingdom și 2000, Sydney, NSW pentru Australia.

Revenind însă la situația mea cu Apple TV-ul, dacă vrei să te uiți la BBC iPlayer pe televizor, ai nevoie să-ți instalezi respectiva aplicație. Pentru a găsi aplicația în AppStore, trebuie să-ți faci un cont de UK.

În acest scop, îți recomand să folosești un iPad sau iPhone. Din Configurări, la secțiunea iTunes și App Store ai grijă să nu fii autentificat cu propriul cont. Dacă ești logat, fă un tap pe ID în partea de sus a ecranului și optează pentru Ieșire. Du-te în AppStore și caută Facebook, Soundcloud, Twitter, Instagram, Line sau orice altă aplicație gratuit pe care nu o ai deja instalată. Încearcă să o instalezi și optează pentru crearea unui cont nou.

Urmează pașii de pe ecran, având grijă ca la început să selectezi țara pe care vrei să-ți creezi contul. Pentru că ai optat pentru o aplicație gratuită, la soluții de plată vei avea None, în schimb, la adresă trebuie să folosești un cod poștal dintre cele de mai sus, împreună cu localitatea aferentă. Strada poate fi fictivă sau cea pe care stai în România. La final, vei putea descărca aplicația

Posesorii de dispozitive cu Android sau Android TV care vor să profite de serviciile menționate mai sus, sunt avantajați, deoarece pot să-și descarce kiturile de instalare pentru fiecare din aplicații de pe ApkMirror.com. Pentru că vorbim de aplicații gratuite în fiecare caz, nu trebuie să faci piraterie. Pentru a le instala pe aparat, este suficient să bifezi Unknows Sources în Settings la Security sau Developer, în funcție de meniul telefonului sau player-ului tău dedicat.

Cât de complicat este să ai abonament la Hulu

Pe lângă numeroasele servicii gratuite, există multe altele care sunt contra cost. Cel mai popular și bogat în conținut de calitate este Hulu. Disponibil în Statele Unite la adresa Hulu.com, acesta este compatibil cu o varietate foarte mare de dispozitive. Pe Hulu, apare majoritatea serialelor care te-a putea încânta de la americani a doua zi după ce au fost difuzate în SUA.

La fel ca pe Netflix, există multe seriale originale pe și, în funcție de banii pe care vrei să-i investești lunar, le poți vedea cu reclame la 5,99 de dolari pe lună sau fără reclame la 11,99 dolari pe lună. Tot pe Hulu, contra cost, îți poți atașa Add-on-uri pentru HBO – 14,99 dolari pe lună, Cinemax – 9,99 dolari pe lună sau Showtime – 8,99 dolari pe lună.

Din păcate, este destul de complicat să-ți faci abonament la Hulu din orice altă țară decât SUA.

În primul rând, nu este permisă nici o metodă de plată din afara Statelor Unite ale Americii.Nu este permis un card de România. Nu poți folosi un cont de Paypal cu adresă de România. Ai 30 de zile de acces gratuit la Hulu, dar trebuie să-ți faci cont care necesită o metodă de plată suportată din SUA. Alternativa găsită de mine a fost să-mi creez un cont trial prin intermediul contului Apple de SUA, optând pentru realizarea plăților prin AppStore.

Pentru că nu poți să-ți finalizezi acel proces fără bani în contul de App Store SUA, am optat pentru achiziția prin Paypal a unui card preplătit de iTunes cu 10 dolari pe care l-am achiziționat de pe MyGiftCardSupply.com la prețul de 12,97 dolari plătiți prin PayPal. Imediat după inițierea perioadei de probă la Hulu, din iTunes la secțiunea My Account – Subscriptions am anulat-o, pentru a nu fi taxat peste cele 30 de zile gratuite.

Din acest proces, am căștigat faptul că am rămas cu contul pe Hulu. După accea, tot de pe MyGiftCardSupply am achiziționat cu 58,97 dolari un card preplătit de Hulu cu 50 de dolari. Ca o notă de subsol, fac achiziții de pe MyGiftCardSupply de vreo trei ani fără nici un fel de incidente. În interval de câteva minute după inițierea plății prin PayPal primești codul preplătit prin email sau SMS.

La final, după ce am intrat în posesia cardului preplătit de Hulu, am intrat pe Hulu.com, m-am autentificat și am asociat codul de pe card contului din secțiunea Account folosind butonul Redeem Gift Subscription. Am ales tipul de abonament pe care mi-am dorit să-l achit în această manieră (5,99 dolari) și am confirmat inițierea abonamentului. După cum se poate vedea în captura de mai sus, mai abonament la Hulu preplătit până în data de 25.06.2018.

Ce am câștigat din această aventură

Îmi dau seama că nu este ușor să plătești accesul la conținut multimedia. În primul rând, s-ar putea să te împiedice bugetul. Mai mult decât atât, s-ar putea totuși să te împiedice mentalitatea. Din același motiv pentru care aștepți să apară primul show de stand-up al lui Micutzu pe torrent în loc să-l cumperi de pe www.raseria.ro, nu îți vei face abonament la Netflix. Indiferent câte comparații vei citi despre faptul că poți să dai 25 de lei pe un bilet la film sau poți să-ți cumperi un spectacol pe care să-l vezi oricând, toate detaliile de acest gen vor fi irelevante pentru tine.

Trăiesc totuși cu impresia că ne schimbăm în bine.

Deși mai tragem câte un film, două de pe torrent pentru că nu le găsim în altă parte, mulți dintre noi au abonamente la Netflix. HBO Go arată de asemenea foarte bine pe ecran mare, chiar dacă împarți contul cu un prieten. Ideal este să faci un pas în această direcție și să-ți dai seama că așa este normal. Sistemul pe care l-am creat eu acasă este unul foarte simplu de folosit, dar configurarea inițială a fost într-adevăr una laborioasă.

Important este că, dacă îți dorești cu adevărat, poți scăpa de informațiile denaturate de la TV și, în același timp, te poți bucura în fiecare minut de un conținut relevant pentru tine. Indiferent dacă este vorba de seriale, filme de acțiune, documentare sau show-uri de stand-up comedy, toate sunt la distanță de un click, un tap sau o apăsare de buton pe telecomandă.

În concluzie, am creat clipul de mai jos pentru a te ajuta să înțelegi mai bine la ce poți avea acces dacă decizi să-ți cumperi un Apple TV, să-ți faci abonament la Getflix și Hulu și să-ți instalezi aplicații din AppStore UK, US, RO și AU.