Un producător taiwanez a lansat un telefon de care lumea a și uitat deja

E o piață imensă de telefoane cu Android. De la Samsung până la cel mai mic producător din China, aglomerația e mare. Așa că noul telefon al unui producător taiwanez deja nu-și găsește locul, deși abia a fost anunțat.

Producătorul taiwanez a avut două succese în trecut. A dezvoltat cea mai populară interfață pentru Windows Mobile și a produs primul telefon cu Google. Au trecut însă 10 ani de atunci și a ajuns într-un punct în care orice lansează nou e deja depășit. Așa e și cazul cu un model pe care l-a denumit U12 Plus.

Telefonul producătorului taiwanez are un procesor Snapdragon 845 cu opt nuclee, 6 GB de memorie RAM și 64 sau 128 GB spațiu de stocare, și rulează Android 8 Oreo cu interfața sa proprie denumită Sense. Are și două camere foto pe spate: 12 MP și 16 MP. Pe față sunt alte două: 8 megapixeli fiecare senzor.

Poate fi încărcat prin USB-C și are o baterie de 3.500 mAh. Ecranul ales de taiwanezi are 6 inci, rezoluție 2K+, dar e un Super LCD6 care nu poate fi comparat cu un OLED, pentru că ar pierde ca la neprezentare.

Acest model taiwanez folosește Google Assistant sau Amazon Alexa pentru comenzi vocale. În China are asistentul Baidu. Telefonul producătorului taiwanez de care ai uitat că există are un preț mare: 800 de euro pentru versiunea de 64 GB și 850 de euro pentru cealaltă.

Noutățile cu adevărat importante. Aici ar fi o listă cu ce are de oferit, dar ar arăta urât un spațiu gol. E rezistent la apă, adună amprentă de parcă altceva n-are de făcut, are un ecran mare și are o margine pe care o strângi și activezi anumite aplicații. Opțiunea a fost folosită de producătorul taiwanez pe un telefon din 2017 și preluată de Google pe Pixel 2. Nu are niciun scop practic.

Telefonul taiwanezilor nu are butoane pe lateral. Acolo unde te-ai aștepta să găsești așa ceva, sunt doar niște puncte sensibile la presiune. Altfel spus, apeși și face același lucru ca un buton, dar mai prost. E, dacă vrei o comparație, ca 3D Touch de la iPhone, unde apeși pe ecran pentru mai multe opțiuni pe anumite aplicații. Nu are niciun scop practic.

Telefonul va fi disponibil în mai multe nuanțe de culoare. Și pentru că nu era destul, producătorul taiwanez a făcut un model cu spate transparent. Poți vedea o bucată din telefon și, cumva, asta îți doreai. Nu are niciun scop practic.