Cum vei putea jocuri noi pe orice rablă de calculator

Știm că Google încearcă să se extindă și pe segmentul de gaming de ceva vreme, iar asta a devenit și mai clar anul trecut, odată cu proiectul Project Stream. Acum compania este gata să dezvăluie mai multe detalii.

Dacă nu știi ce e sau nu-ți mai aduci aminte, Project Stream este proiectul Google prin care ar fi posibil să joci jocuri complexe precum Assassin’s Creed Odyssey în Chrome pe orice laptop la 60 de FPS, fără lag. Asta era planul. Realitatea a nu a fost chiar acolo: unii utilizatori abia au ajuns la 30 FPS.

Totuși, experiența a fost una pozitivă și compania americană vrea să bage și mai mulți bani în asta. Potrivit unui raport al Gamesindustry.biz, Google trimite invitații pentru un eveniment în cadrul Game Developers Conference ce are loc în martie.

În invitație este scris doar „all will be revealed at Google Keynote” (n.r totul va fi dezvăluit la conferința Google), fără ca alte detalii să fie dezvăluite.

Logic ar fi dacă gigantul american ar lansa o versiune actualizată a Project Stream sau poate chiar să prezinte un produs cu un alt nume capabil să facă același lucru ca Project Stream.

Planul Google ar fi să lanseze un serviciu/produs care să facă posibil streaming-ul de jocuri video. Astfel să te poți juca orice joc, indiferent de ce calculator ai, la fel cum alegi ce film să vezi pe Netflix.

Microsoft are aceeași ambiție cu următoarea consolă Xbox care va avea și funcții de streaming în cloud. Sony și Nvidia fac streaming de jocuri deja, dar încă nu există un serviciu foarte popular care să facă asta.

Este un domeniu care ar putea câștiga mulți adepți dacă streamingul este bine implementat.

Vom vedea ce pregătește compania destul de curând deoarece Keynote-ul Google va avea loc pe 19 martie la Moscone Center în San Francisco.