Fortnite va primi un mod de joc făcut popular de Call of Duty

Fortnite se schimbă și Epic Games vrea să aducă un mod de joc foarte popular al Call of Duty și în ograda jocului battle royale.

Epic Games, creatorii Fortnite, caută noi metode de a face ca Fortnite să rămână la fel de popular ca până acum, dar pentru asta are nevoie și de un suflu nou. Se pare că modul de joc „Gun Game” de la Call of Duty își va face apariția și în Fortnite.

Gun Game este un mod de joc în care cel care ucide toți jucătorii cu toate armele din joc câștigă Dacă jocul este contracronometru atunci câștigă jucătorul cu cele mai multe kill-uri.

Modul de joc este destul de diferit față de stilul de joc din prezent al Fortnite, dar poate cei de la Epic Games o să-l adapteze genului battle royale.

Acestă posibilă adiție pentru Fortnite a fost descoperită de un utilizator care a căutat în codul jocului și a descoperit fișiere care făceau referire la modul de joc Gun Game și a găsit chiar și acestă descriere: „Earn eliminations to make your way through all of the weapons to the end!”.

Este clar că nu vorbim doar de un zvon și că Epic lucrează la un astfel de mod de joc. Vom vedea dacă va fi ceva temporar sau un mod de joc permanent.

Totuși, nu știm când acest mod de joc ar putea apărea în Fortnite: ar putea apărea în următorul mare patch sau peste câteva luni.

Oricum ar fi, Fortnite are nevoie de ceva nou având în vedere că noul joc battle royale, Apex Legends, de la Electronic Arts se dovedește a fi unul de succes. Jocul celor de la Respawn are deja peste 25 de milioane de jucători, după doar o săptămână de la lansare, și se lucrează deja la noi persoaneje și abilități pentru a menține jocul atrăgător.