Digi ține „în viață” Huawei în România: telefonul pe care nu-l mai are nimeni

Grupul Digi | RCS-RDS simte că are un avantaj pe 5G. Așa că folosește parteneriatul cu Huawei în interesul său și are în ofertă cel mai tare telefon pe 5G disponibil acum în România. Vestea și mai bună e că, dacă te bagi la un abonament 5G, primești zeci de GB de trafic.

Grupul Digi | RCS-RDS a promis internet 5G în mai multe orașe din România anul acesta. Dar ca să te bucuri cu adevărat de internetul acesta îți trebuie și un telefon. Iar operatorul oferă atât Xiaomi Mi Mix 3 5G, cât și modelul premium: Huawei Mate 20 X 5G.

Ce are special telefonul Huawei oferit de Digi pentru 5G

Mate 20 X 5G nu e doar un model bun pentru internet rapid, ci are și specificații de top. De exemplu, ecranul este OLED cu o diagonală de 7,2 inci FHD+ (1080 x 2244 pixeli). Are procesorul Kirin 980, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Pe spate are același sistem foto de pe Mate 20 Pro (40 MP + 20 MP + 8 MP). Mențiunea e că senzorul telefoto oferă un zoom optic de 5x. În față are o cameră de 24 MP. Bateria este de 4.200 mAh și se încarcă rapid la 40 de wați.

Telefonul nu e ieftin. Costa 6.300 de lei, dar nu poți să zici că-i fără justificare. De partea cealaltă, Xiaomi e disponibil în două versiuni: 6 GB RAM cu 64 GB stocare și 6 GB RAM cu 128 GB stocare. E însă un telefon inferior din punct de vedere al dotărilor tehnice.

Detaliile despre cele trei telefoane, dar și de abonamentele 5G, sunt pe-o pagină dedicată la Digi.

Abonamentul cu zeci de GB prin care se remarcă RCS-RDS

Dincolo de telefon, trebuie să știi ce ofertă e acum la 5G de la Digi | RCS-RDS. De la anunțul din iunie și până acum, rețeaua 5G Smart pentru divizia mobilă a RCS-RDS a ajuns pe litoral și în mai multe orașe din țară: Constanța, Oradea, Iași și Cluj-Napoca.

Din 26 august, abonații Digi Mobil 5G beneficiază de avantaje suplimentare. Astfel, date mobile în rețeaua 5G de până la 80 GB / lună (față de 50 GB / lună în prezent) la viteză normală. Apoi, odată atins pragul pentru traficul de date, abonații vor putea continua să acceseze datele mobile la viteze de download și upload superioare celor actuale (până la 256 Kbps și, respectiv, 128 Kbps), indiferent de rețea – 3G, 4G sau 5G – sau de tipul de abonament.