Telefoane de la Digi pe care ai 5G în România: cât costă fiecare model

Digi a anunțat că a lansat primele stații 5G din rețea și că este gata să-ți dea internet 5G. Acestea sunt telefoanele pe care ți le pune la dispoziție.

Internetul 5G va fi disponibil mai întâi în București, înn anumite zone, apoi va ajunge și în alte orașe precum Constanța, Mamaia, Oradea, Cluj, Iași, Brașov, Timișoara, Craiova, Sibiu, Sinaia, Bușteni, Predeal și Poiana Brașov.

Operatorul telecom a ales cele mai mari orașe din România pentru internetul viitorului, dar și stațiunile unde-și petrec mulți români vacanțele. Totuși, ca să ai acces la internet 5G ai nevoie și de un telefon compatibil. De aceea, Digi îți oferă trei modele de telefoane pe care le poți achiziționa de la ei.

Pe ce telefoane Digi o să ai internet 5G

Huawei Mate 20 X a fost prezentat în toamna anului trecut, odată cu seria Mate 20, și a fost țintit către gameri, ca o alternativă la Nintendo Switch. Ei bine, acum este și primul telefon Huawei cu conectivitate 5G ce ajunge în România.

Acesta este la fel ca un Mate 20 doar că este mai mare. Are un ecran OLED cu o diagonală de 7,2 inci FHD+ (1080 x 2244 pixeli), procesor Kirin 980, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Pe spate are același sistem foto de pe Mate 20 Pro (40 MP + 20 MP + 8 MP), doar că senzorul telefoto oferă un zoom optic de 5x, iar în față are o cameră de 24 MP. Bateria este de 4200 mAh și se încarcă rapid la 40 de wați.

Spre deosebire de un Mate 20 Pro, Mate 20 X are o certificare de doar IP 53 la apă și la praf, are Dolby Atmos, iar senzorul de amprentă este amplasat pe spate, nu în ecran. Ambele rulează Android 9.

Acesta este disponibil la un preț de 6300 de lei, indiferent de abonamentul plătit, iar telefonul îți va fi livrat din 10 iulie 2019.

Dacă nu vrei telefon Huawei, atunci alternativa Digi vine tot din China, sub forma lui Xiaomi Mi Mix 3 5G. Pe acest telefon îl poți cumpăra în două variante: cu 6 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare sau 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Primul costă 3000 de lei, iar al doilea 3150 de lei.

Mi Mix 3 5G, oferit și de Vodafone în oferta sa 5G, are un ecran Super AMOLED de 6,39 de inci (1080 x 2340 pixeli), un procesor Snapdragon 855, procesor grafic Adreno 640, și o baterie de 3800 mAh. Sistemul foto de pe spatele telefonului este compus dintr-un senzor 12 MP și un altul telefoto tot de 12 MP cu un zoom optic 2x.

Ecranul nu este decupat în niciun fel, iar asta pentru că senzorii foto sunt ascunși printr-un mecanism de glisare. Așadar, pentru selfie-uri ai un senzor foto de 24 MP și unul de 2 MP (pentru detectarea profunzimii de câmp).

Oferta putea fi mai mare, dar mai există candidați care ar putea ajunge la Digi: Samsung S10 5G, OnePlus 7 Pro 5G sau poate LG V50 ThinQ 5G.