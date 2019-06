De la Digi până la Orange, așa poți renunța la abonament dacă n-ai net bun

Plătești abonament la Digi sau la Orange, dar nu ești mulțumit de viteza de internet pe care o ai? Atunci această aplicație te ajută să rupi contractul.

Dacă viteza internetului mobil nu respectă parametrii din contractul cu operatorii, fie el Digi sau Orange, atunci această aplicație ANCOM îți permite să renunți la abonamentul tău. Nu este imposibil, dar este mai greu de demonstrat că operatorul de telefonie la care ai abonament nu respectă termenii din contract și tu ai o viteză mai mică de download decât ar trebui.

Aplicația Netograf.ro aparține de ANCOM și este menită să verifice viteza de transfer a datelor furnizată de operatorii telecom. Dacă există abateri semnificative și repetate cu privire la parametri tehnici stabiliți prin abonament, clientul poate, dacă operatorul nu rezolvă problema, să solicite ruperea contractului în baza acestor rezultate.

“Netograf este un instrument care oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica performanța reală a serviciului de acces la internet în ceea ce privește viteza sau alți parametri de calitate a serviciului, astfel încât, atunci când există diferențe importante, permanente sau regulate între această performanță și performanța indicată de furnizorul de internet în contract, utilizatorul să beneficieze de remedii potrivit prevederilor legale și contractuale”, spune Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

Aplicația care te ajută să vezi ce viteză ai la net

Netograf este o aplicație web pentru terminale fixe pentru Windows și Mac, dar există și aplicații destinate smartphone-urilor Android și iOS. Aplicațiile îți măsoară viteza de transfer a datelor – download și upload, întârzierea de transfer a pachetelor de date, variația întârzierii de transfer și rata pierderii de pachete de date.

Testul prin intermediul aplicației web se poate efectua din orice browser internet: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Edge, atât de pe echipamente fixe (desktop, laptop), cât și de pe echipamente mobile (telefoane mobile, tablete). Astfel, poți să vezi dacă Digi chiar îți dă viteza la internet promisă sau nu.

Am testat și eu aplicația Netograf pe Android, iar rezultatul este unul diferit față de cel obținut pe aplicația Speedtest. Pe Netograf am avut 183,48 Mbps pe download și 31,08 Mbps pe upload, iar pe Speedtest am avut doar 61,2 Mbps pe download și 33,6 pe upload. Pingul a fost de 13 ms pe Netograf și de 12 ms pe Speedtest. Verifică-ți viteza la internet, vezi ce scrie în contract și dacă nu ești mulțumit poți să scapi de abonament.