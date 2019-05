Cât de rapid este internetul pe Digi sau Orange față de ce au alții

Cât de rapid este internetul mobil de la Digi | RCS-RDS sau Orange în România față de ce oferă operatorii din alte țări din Europa și din lume.

Te-ai gândit vreodată cât de rapid este internetul mobil oferit de operatorii telecom din România în comparație cu ce găsești în alte țări? Cât de rapid este internetul oferit de Digi | RCS-RDS sau de Orange în țară față de ce au operatorii din alte țări?

Organizația OpenSignal a realizat un studiu asupra internetului mobil din lume, iar veștile nu sunt foarte bune pentru clienții din România ai Digi | RCS-RDS, Vodafone, Orange sau Telekom. Potrivit studiului, în țara noastră viteza medie a internetului mobil este de 20,6 Mbps (la descărcare) și de 7,8 Mbps (pe upload). Asta ne clasează undeva la mijlocul clasamentului în care au fost incluse 87 de țări.

Problema pentru Digi | RCS-RDS, Orange și restul operatorilor este faptul că viteza medie în trecut era de 26 Mbps, iar acum aceasta a scăzut. Un alt punct în minus pentru România este acoperirea pentru rețeaua 4G. Per total, 4G este disponibil doar pe 78,8% din teritoriul țării, asta ne clasează sub Bulgaria cu o acoperire 4G de 79,5% și sub Ungaria cu acoperire 4G de 91,4% din teritoriul țării.

Internetul mobil oferit de operatorii ca Digi | RCS-RDS nu este la fel de bun ca în alte țări

În același timp, experiența de streaming video oferită de operatorii din România ca Digi | RCS-RDS nu este grozavă. Țara noastră a obținut un punctaj de 62,3 din 100. Nicio țară nu a atins pragul de 100 de puncte la acest capitol, dar există țări precum Cehia, Norvegia sau Olanda care au un punctaj de peste 73 de puncte.

Vitezele slabe de internet mobil afectează calitatea clipurilor de pe YouTube sau Facebook, dar timpul de încărcare al unei pagini web.

Singura țară din lume unde viteza de descărcare medie a depășit valoarea de 50 Mbps este Coreea de Sud. Operatorii din majoritatea țărilor oferă o viteză de download între 10 și 20 Mbps. Cea mai mică viteză a fost înregistrată în Algeria cu 3,1 Mbps și în Irak cu 1,6 Mbps.