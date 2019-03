Toate detaliile care poate ți-au scăpat din trailer-ul „Avengers: Endgame”

Marvel a lansat cel mai nou trailer pentru „Avengers: Endgame”, iar fanii din toată lumea au sărit în sus entuziasmați – iar când s-au calmat, au venit cu diverse teorii.

Cele două minute și 22 de secunde ar putea să ofere fanilor Universului Cinematic Marvel niște indicii prețioase cu privire la ce să se aștepte de la ultimul film cu Avengers, cel care va încheia faza trei a acestor filme.

Mai jos vei găsi o listă cu toate indiciile care poate ți-au scăpat când ai văzut prima oară trailer-ul.

Statuia Libertății

În cadrul cu orașul New York, acesta din urmă pare dărâmat de-a dreptul. Apele din jurul Insulei Manhattan par să se fi transformat într-un fel de port-refugiu pentru supraviețuitori. Cu toate astea, Statuia Libertății este în picioare, cu lumina aprinsă – un simbol care ar putea să arate că echipa Avengers nu se lasă învinsă, potrivit Esquire.

Culoarea roșie

În prima parte a trailer-ului apar mai multe imagini nostalgice alb-negru cu eroii din film – doar că în ele se găsește și câte un strop de roșu. Acest lucru ar putea fi un tribut față de uniformele noi ale celor din Avengers (care apar la finalul trailer-ului și despre care urmează să vorbim), fie față de piatra roșie a infinitului – care este și piatra realității (piatră care ar putea fi folosită pentru a schimba cursul evenimentelor din „Avengers: Infinity War„), după cum arată BuzzFeed.

Fiica lui Hawkeye

În benzile desenate Marvel, Kate Bishop este una din femeile care ajung să facă ce face Hawkeye și să îi preia numele. Kate nu este neapărat fiica biologică a lui Clint Barton – acel Hawkeye pe care îl știm din filme – dar este protejata lui. Într-o scenă din trailer, Clint pare să o antreneze pe aceasta să tragă cu arcul. Rămâne să vedem dacă ea va ajunge să fie Hawkeye în varianta feminină în faza patru a Universului Cinematic Marvel.

War Machine și Rocket

Dacă în „Avengers: Infinity War”, War Machine și Rocket nu au avut parte de prea multe interacțiuni, acest lucru pare să se schimbe în „Avengers: Endgame”. În ultimul film, cei doi fac echipă pentru a se lupta, deși încă nu știm cu cine. Oricum ar fi, par să fie perechea de care nici nu știam că avem nevoie.

Personajele sunt schimbate fizic

Pare să fi trecut ceva timp de la acțiunea din „Avengers: Infinity War”, dacă e să ne luăm după aspectul personajelor. Natasha (adică Black Widow) are părul mult mai lung și are o altă culoare, Steve (Captain America) nu mai are barba din ultimul film, iar Clint pare să aibă o freză cu iz punk. În cazul lui Clint, freza ar putea fi explicată de pierderea familiei lui – la urma urmei, el a decis să se retragă din echipa Avengers în „Avengers: Age of Ultron”, pentru a trăi o viață fericită alături de familia lui.

„Orice este nevoie”

Pe parcursul trailer-ului, eroii Avengers repetă, precum o mantră, că vor face „orice este nevoie” pentru a anula răul pe care l-a făcut Thanos. Cu toate astea, doar patru eroi o repetă: Captain America, Black Widow, Hawkeye și Iron Man. Dacă e să ținem cont de contractele care expiră ale lui Robert Downey Junior și Chris Evans, există o posibilitate ca aceștia patru să se sacrifice pentru a restaura binele din Univers.

Călătorii în timp

Teoriile cu privire la călătoriile în timp din „Avengers: Endgame” au existat dinainte ca producătorii să anunțe măcar numele oficial al filmului. Trailer-ul nu face altceva decât să le întărească. În trailer există cadre cu Thor care par să fie desprinse din ultima bătălie cu Thanos, cea din Wakanda (când Thor a fost extrem de aproape de a-l ucide pe Thanos), dar și cu Captain America în vechia sa uniformă, ceea ce ar putea sugera că echipa Avengers reușește cumva să se întoarcă în timp.

Costumele speciale și supraviețuitorii

Printre ultimele scene din trailer se numără una anume care a atras atenția fanilor – mai exact, cea în care întreaga echipă Avengers poartă aceleași uniforme. Acele uniforme ar putea fi costume de astronauți, pentru a merge în spațiu să se lupte cu Thanos sau, mai probabil, costume asemănătoare cu cele folosite în „Ant-Man and the Wasp„, care să îi ajute să călătorească în tărâmul cuantic și să dea cumva timpul înapoi. Mai mult, Nebula și Iron Man sunt și ei alături de restul echipei Avengers, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, cei doi au supraviețuit și au ajuns cu bine pe Pământ.

„Avengers: Endgame” va apărea în cinematografe pe 22 aprilie, ceea ce înseamnă că mai avem de așteptat încă puțin. Între timp, poți citi și tot ceea ce știm sigur că se va întâmpla în noul film sau toate modurile prin care sfârșitul de la „Avengers: Infinity War” ar putea fi anulat. Dacă nu, poți merge să vezi „Captain Marvel” și să te familiarizezi cu Carol Danvers, care ar putea juca un rol important în ultimul film.