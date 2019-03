VIDEO: Trailer-ul final pentru „Avengers: Endgame” este aici

După „Avengers: Infintiy War„, eroii cei mai iubiți din Universul Cinematic Marvel au fost spulberați la propriu de Thanos. Trailer-ul final pentru „Avengers: Endgame” îți arată la ce ar trebui să te aștepți de la filmul care va închide o eră Marvel.

În trailer poți vedea o recapitulare alb-negru cu trecutul personajelor tale preferate, pentru a vedea cât de departe au ajuns ele. Nu există extraordinar de multe detalii despre ce se va întâmpla în marele final al fazei trei a Universului Cinematic Marvel, însă eroii Avengers repetă, precum o mantră, că vor face „orice este nevoie” pentru a anula răul pe care l-a făcut Thanos (deși Thanos nici nu apare în trailer).

Desigur, aflăm câteva lucruri despre următorul film – cum ar fi că Tony Stark va ajunge în cele din urmă pe Pământ, chiar dacă nu va fi în cea mai bună formă. Întreaga echipă Avengers și are pus la cale un plan de bătaie – sau cel puțin așa pare când îi vezi pe toți cum pășesc impunător în față, purtând costume noi. Nu în cele din urmă, la finalul trailer-ului este o scenă cu Thor și Captain Marvel, care deja i-a făcut pe fani să se întrebe dacă cei doi vor ajunge să formeze un cuplu în film.

Pe lângă trailer, a apărut și primul poster oficial al filmului:

Here’s your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/pNXSy0x8lI

