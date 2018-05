Toate modurile prin care sfârșitul „Avengers: Infinity War” ar putea fi schimbat

„Avengers: Inifinity War” a fost lansat de mai bine de o săptămână, iar fanii Marvel de pretutindeni au rămas cu inimile frânte în mii de bucățele după îndelung așteptatul film.

Dacă vrei să afli mai multe, poți citi recenzia pe care am scris-o AICI.

Dacă nu ai văzut încă „Avengers: Inifinity War”, atunci am două lucruri să îți spun – primul este să te duci la cel mai apropiat cinematograf și să te asiguri că nu îl ratezi, iar al doilea este să nu citești mai departe de acest paragraf, pentru că vor urma spoilere din belșug.

Pentru cei care au apucat să vadă filmul, sunt destul de sigură că ați rămas cu multe întrebări, dar cea mai arzătoare este: cum vor fi anulate toate acele morți de la finalul filmului? La urma urmei, trebuie să existe o cale, din moment ce Gardienii Galaxiei vor apărea din nou pe marile ecrane în 2020, în ultimul film din trilogie, Black Panther a avut prea mult succes să nu primească un sequel, iar Spider-Man deja are două sequel-uri anunțate.

Încă nu știm ce vor face regizorii Joe și Anthony Russo pentru a repara dezastrul din „Avengers: Inifinity War”. Ar putea să se inspire direct din benzile desenate. Ar putea să aibă deja un plan, ale cărui indicii sunt împrăștiate prin primul film. Sau ar putea veni cu ceva complet nou și nebunesc. Cert e că nu avem idee cu ce vor veni, dar cei de la Looper au realizat o listă cu toate modurile prin care sfârșitul care a frânt inimi pe tot globul ar putea fi anulat. Le găsești mai jos.

Nebula este cheia

Dacă ar fi să se întâmple totul precum în benzile desenate, atunci nu încape îndoială că Nebula, fiica adoptivă a lui Thanos și sora vitregă a Gamorei, va fi cea care va salva întregul univers.

În mini-seriile „Infinity Gauntlet” din anii ’90 aflăm povestea lui Thanos, care adună cele șase Pietre ale Infinitului și, cu un pocnit din degete, decimează jumătate din univers. În ultimul număr din serie, Nebula profită de distragerea lui Thanos pentru a-i fura mănușa cu Pietrele Infinitului.

Primul lucru pe care îl face Nebula este să readucă la viață pe toți cei care au murit în urma pocnitului din degete și pe cei care au murit încercând să ia mănușa de la Thanos.

Este posibil ca regizorii Russo să meargă pe același fir narativ. La urma urmei, de când am cunoscut-o prima oară pe Nebula, în „Guardians of the Galaxy”, am aflat că scopul său existențial este să îl ucidă pe Thanos, titanul care i-a făcut viața un calvar. Să nu uităm că ea rămâne în viață la sfârșitul filmului „Avengers: Inifinity War”.

Deși soluția din benzile desenate este epică și satisfăcătoare, ar putea părea că regizorii aleg calea cea ușoară, motiv pentru care ar putea să găsească ceva nou.

Thanos este propriul său inamic

O altă posibilitate este ca, într-un final, Thanos să fie cel mai mare dușmanul al său. În benzile desenate, titanul a avut de mai multe ori putere nelimitată de a elimina orice oponenți, dar de fiecare dată a eșuat.

Înainte de a o ucide pe Gamora pentru a ajunge la Piatra Sufletului, ea îi spune că ce simte el nu este dragoste. Dacă, de fapt, Gamora a avut dreptate, iar Thanos a picat testul? Dacă motivul pentru care se trezește în alt loc după ce o sacrifică pe fiica lui vitregă este că Piatra a ajuns să îl facă pe Thanos prizonierul ei?

Astfel, tot ce se întâmplă ulterior nu este real, ci doar o realitate alternativă pe care piatra o creează pentru Thanos pentru a-l face să se simtă mai bine.

Doctor Strange are un plan știut doar de el

Doctor Strange a avut un comportament cel puțin bizar în acest film. Mai întâi îi spune lui Tony Stark că va proteja Piatra Timpului cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă să îl sacrifice pe el sau pe Peter Parker. Ceva mai târziu, Doctor Strange privește în viitor și realizează că, din cele peste 14 milioane de posibilități, doar una le va permite să câștige. Spre final, el nu ezită să îi dea Piatra Timpului lui Thanos în schimbul vieții lui Stark, deși nu îl place prea mult pe acesta din urmă.

Probabil că, din toate variantele posibile de viitor, cea în care Doctor Strange îi dă Piatra Timpului lui Thanos este singura în care eroii vor câștiga. Este de menționat că, atunci când Peter Quill este gata să îl lovească pe Thanos după ce află de moartea Gamorei, toți încearcă să îl oprească, mai puțin Doctor Strange. Știm ce urmează de acolo – Thanos, care reușise să fie imobilizat, se rupe din strânsoare și de acolo totul se duce la vale.

Acum să ne amintim că Doctor Strange este același tip care i-a lăsat pe Wong și Mordo pe Pământ, lăsându-i să creadă că i-a abandonat, pentru a-l înfrunta pe Dormammu. Același tip care s-a lăsat ucis în nenumărate moduri de Dormammu pentru a ajunge la o înțelegere cu el. Care sunt șansele să îi dea atât de ușor lui Thanos o Piatră a Infinitului doar pentru că s-a simțit prost când a văzut că Stark a fost înjunghiat?

Așadar, a făcut Doctor Strange o vrajă fără ca nimeni să știe care va corupe viitorul împotriva lui Thanos? A făcut o șmecherie magică, precum în cazul lui Dormammu? Nu avem idee, dar orice este posibil în acest moment.

Gamora este cea care va asigura victoria

După cum știm, Gamora a murit în cel mai nedrept mod posibil, sacrificată de Thanos pe Vormir. Sacrificiul ei l-a ajutat pe Thanos să obțină Piatra Sufletului.

Totuși, în benzile desenate, Piatra Infinitului cuprinde în ea o mică lume, în care se află sufletele tuturor celor care au murit din cauza lui Thanos. Gamora era destul de aproape de piatră în momentul morții, așa că sufletul ei ar putea să fie de asemenea în lumea pietrei.

De asemenea, am văzut că la finalul filmului, au rămas în viață primii membri ai echipei Avengers. Așa cum Thanos a sacrificat-o pe Gamora pentru a primi piatra, așa ar putea ca cei rămași în viață să se sacrifice pentru cei care au fost absorbiți de piatră. Teoria este întărită și de faptul că următorul film va fi ultimul cu echipa Avengers, iar aceștia ar putea să fie nevoiți să își dea viața pentru a salva universul. Mai mult, contractele multora expiră după ultimul film.

Captain Marvel va salva totul

La sfârșitul filmului, înainte să moară, Nick Fury i-a trimis un semnal S.O.S. lui Captain Marvel. În Universul Cinematic Marvel, s-a anunțat că eroina va fi cea mai puternică dintre toți eroii Marvel (da, mai puternică chiar și decât Thor – cine ar fi crezut?).

Josh Brolin, actorul care îl joacă pe Thanos, a confirmat că a filmat scene cu Brie Larson, cea care îi dă viață lui Captain Marvel, pentru ultimul film Avengers.

Merită subliniat că Fury, atunci când a realizat că ceva foarte grav se petrece, Captain Marvel a fost prima la care s-a gândit că ar putea înfrunta pericolul și să învingă. Din cine știe ce motiv, Fury a fost convins că singura speranță este eroina misterioasă, cu care cinefilii vor face cunoștință abia în 2019, cu două luni înainte de lansarea părții a doua din „Avengers: Inifinity War”.

Tony Stark este alfa și omega în toată povestea

Să ne amintim puțin de toată situația cu Doctor Strange și Tony Stark – Strange nu doar că și-a încălcat promisiunea de a proteja cu orice preț Piatra Timpului, ci a făcut-o pentru a salva un tip pe care nici nu îl suportă.

Este posibil ca, din acele peste 14 milioane de variante de viitor, cea în care eroii înving îl are în centru pe Stark. Acest lucru are sens, din moment ce acesta este un geniu care ar putea contribui la crearea unui dispozitiv de călătorit în timp dacă ar fi cazul.

Dincolo de asta, totul a pornit de la Tony Stark, de la „Ce-ar fi dacă ți-aș spune că asamblăm o echipă?”. El este inima echipei Avengers, așa că nu ar fi o surpriză ca el să fie marele erou care restaurează ordinea universală.

Totul a fost un vis

Aceasta este poate cea mai ridicolă și nesatisfăcătoare posibilitate, dar totuși nu o putem considera ieșită din discuție.

Atunci când Thanos o ucide pe Gamora pe Vormir, apare din cer o lumină albă care ajunge să acopere totul. Thanos se trezește apoi în alt loc față de cel în care se afla, cu Piatra Sufletului. Dacă totul, începând din acel punct, este doar un vis?

Cel mai probabil, frații Russo nu ne vor trage pe sfoară cu un asemenea final, așa că putem sta liniștiți.