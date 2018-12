Avengers 4: tot ce știm sigur că se va întâmpla în noul film

„Avengers: Infinity War” a zguduit atât fanii, cât și criticii, cu povestea sa și cu felul în care a sfărâmat orice stereotip ale filmelor cu supereroi. Din urma sa vine Avengers 4, care promite să închidă glorios faza a treia a Universului Cinematic Marvel.

După cum probabil știi, dacă te-ai uitat la „Avengers: Infinity War”, jumătate din personajele pe care le iubeai au murit după ce Thanos a pocnit din degete. Marele titan a ieșit învingător la finalul filmului, iar asta a emoționat mulți fani până la lacrimi.

Momentan, nu știm prea multe lucruri când vine vorba de ultimul film Avengers. În lista de mai jos găsești toate lucrurile pe care le știm despre film, dar și cele care sperăm să apară.

Stan Lee va avea un cameo

Din păcate, Stan Lee a murit, lăsând în urmă nenumărați fani întristați. Mulți s-au întrebat dacă acesta va mai apărea în timpul filmului, așa cum îi era obiceiul. Partea bună este că acesta a filmat deja scenele atât pentru ultimul film Avengers, cât și pentru filmul cu Captain Marvel.

Vom revedea bătălia din New York din primul film Avengers

Există multe teorii cu privire la cum vor fi rezolvate conflictele din „Avengers: Infinity War”. Au apărut mai multe poze cu actorii în timpul filmărilor, care îi arată pe aceștia în timpul bătăliei de la New York. Acest lucru a confirmat, pentru mulți, teoria că vom avea de a face cu călătorii în timp.

Mai multe personaje vor reveni la viață

Multe personaje încă mai au de filmat alte filme pentru Marvel, iar asta deja dezvăluie faptul că morțile din primul film nu sunt permanente. În mod oficial, s-a confirmat că Gamora, Spider-Man, Scarlet Witch, Falcon, Drax, Mantis și Star-Lord se vor întoarce la viață.

Tony Stark și Pepper Potts se vor revedea

Pepper Potts a apărut în Universul Cinematic Marvel din start și este o parte importantă din viața lui Tony Stark. Ultima oară când am văzut-o a fost în „Avengers: Infinity War” și era logodnica lui Stark. Cuplul discuta despre posibilitatea de a face un copil, atunci când Stark a fost chemat să salveze Universul. Fotografiile din culise cu actorii arată însă că Pepper și Tony se vor reîntâlni cu bine.

Îl vom revedea pe Loki

Deși avem confirmarea că multe personaje se vor întoarce din morți, nu suntem siguri că va fi la fel și pentru Loki. Acesta se va întoarce, dar e posibil să îl vedem doar în flashback-uri. Există poze din culisele scenei cu bătălia din New York care îl arată și pe Tom Hiddleston, actorul care îl interpretează pe Loki, în mijlocul acțiunii.

E ultima oară când îl vom vedea pe Captain America

În 2014, actorul Chris Evans, interpretul lui Captain America, a spus că Avengers 4 va fi ultimul film în care eroul va apărea. Ce-i drept, el a supraviețuit după ce Thanos a pocnit din degete, dar bătălia finală ar putea să îl ucidă o dată și pentru totdeauna – sau la fel de bine ar putea să aibă parte de un final fericit. Certitudinea este că nu îl vom mai revedea după.

Ant-Man va avea un rol destul de important

Ant-Man nu a apărut în „Avengers: Infinity War”, dar acesta va avea un rol destul de signifiant în următorul film Avengers. Ant-Man a rămas blocat în Tărâmul Cuantic în filmul „Ant-Man and the Wasp”, dar mai multe poze arată că acesta va fi prezent în scena cu bătălia din New York.

The Ancient One se va întoarce

The Ancient One a fost motivul pentru care Doctor Strange a ajuns să fie magician și, deși a murit în filmul „Doctor Strange”, se va întoarce în ultimul film Avengers, într-o formă sau alta. Rolul său în poveste nu va fi unul major însă, ținând cont că actrița Tilda Swinton nu a avut mai mult de o zi disponibilă pentru a filma scenele personajului său, The Ancient One.

Thanos va avea o armă nouă

Ai zice că Thanos nu are nevoie de altceva în afară de mănușa lui afurisită, dar se pare că nu. Acesta va avea o armură nouă în Avengers 4, dar și o sabie, pentru a-i mări șansele de a-i învinge pe eroi.

Pepper Potts se va transforma în Rescue

Pe lângă faptul că Pepper Potts se va întoarce în ultimul film Avengers, aceasta va avea și un rol destul de important. Ea se va transforma în eroina Rescue din benzile desenate, după cum arată pozele cu ea într-o armură violet cu alb de pe internet.

Tărâmul Cuantic va fi extrem de important în film

Ant-Man a rămas blocat în Tărâmul Cuantic, iar acest loc va avea un rol important în ultimul film Avengers, conform spuselor lui Michael Douglas, actorul din spatele personajului Hank Pym. „Tărâmul Cuantic, acela este cheia”, a zis Douglas. „Tărâmul Cuantic joacă un rol important, cred eu, în următoarele capitole ale filmelor Marvel”.