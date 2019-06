Cum am trecut la Firefox de la Chrome și de ce te sfătuiesc să faci la fel

După mai mulți ani în care am folosit exclusiv Chrome am decis să schimb tabăra și să trec la Firefox. E mai bine așa și te sfătuiesc și pe tine să faci asta.

De câțiva ani foloseam numai Google Chrome indiferent de device: laptop, desktop sau telefon. Chrome a fost poarta mea către internet. Imi plăcea că era destul de rapid, arătos și că îmi avea toate parolele și toate adresele de mail salvate acolo. Totuși, cu timpul aplicația a început să-mi displacă din ce în ce mai mult. Asta în timp ce Mozilla aducea tot felul de îmbunătățiri celebrului Firefox.

Care a fost motivul schimbării?

În primul rând, am făcut asta pentru că m-am cam săturat să tot fiu urmărit peste tot pe internet, iar atunci când caut ceva pe Google sau când intru pe un anumit site să văd reclame la acel produs peste tot pe unde mă duc.

În al doilea rând, mi-am zis să nu le mai dau apă la moară companiilor ca Google care fac miliarde de dolari „pe spatele meu” prin reclamă.

Google are cel mai popular browser (cotă de piață 62% pentru Chrome), cel mai popular motor de căutare (cotă de piață de 92%) și are și cea mai mare companie de advertising. Îți dai seama că o să folosească datele pe care le adună despre tine ca să vândă și mai multă reclamă și ca să-și crească veniturile.

Marea majoritate a veniturilor de 110 miliarde de dolari din 2017 au venit din reclame.

Google știe totul despre tine datorită cookie-urilor. Aceste fragmente de cod pot face foarte multe lucruri utile, cum ar fi să țină minte ce ai în coșul de cumpărături. Totuși, foarte multe cookie-uri din prezent aparțin companiilor care identifică browserul și te urmăresc pe orice site pe care ajungi.

Cookie-uri third party apar pe 92% dintre site-urile lumii. BBC are șase tracking cookies, la fel și site-ul eMAG, chiar și site-ul de banking ing.ro a avut un astfel de tracker. Unele site-uri au chiar și 20-30 de astfel de trackere care urmăresc fiecare click și orice faci pe site. Sincer, ce fel de pantaloni îmi cumpăr de pe H&M ar trebui să mă intereseze doar pe mine, nu și pe altcineva.

Așa ajungi ca într-o lună să fii urmărit de sute, dacă nu chiar mii de cookie-uri de tip tracker care știu totul despre tine.

De ce am dat Chrome pe Firefox

Am trecut la Firefox pentru că are unelte de anti-tracking incluse în browser. Poți să setezi cât de agresivă să fie această blocare a cookie-urilor. Eu am mers pe strict și sunt foarte fericit (am fost avertizat că astfel unele site-uri s-ar putea să nu meargă, dar eu nu am întâmpinat probleme). Paginile se încarcă mai repede și pot să stau mai liniștit.

Am mai încercat să fac această trecere și în trecut, dar nu am reușit să-mi transfer adresele de mail, parolele cu succes pe Chrome. De data aceasta, totul a mers foarte bine.

Un alt element care m-a făcut să trec la Firefox este o extensie numită Facebook Container care împiedică Facebook să te urmărească. Dacă nu știai, rețeaua de socializare te spionează, chiar și dacă nu ai cont. Facebook se folosește de cookie-uri, de butoanele de „like”, „share”, dar și de alte plug-in-uri de pe site-uri pentru a te urmări. Tot ce faci este notat pentru ca rețeau să te cunoască și mai bine. Dacă nu ai cont ți se face un profil shadow.

Facebook Container împiedcă ca aceste butoane să te spioneze.

Am încercat și browserul Brave (care și el are posibilitatea de a bloca trackere de la sine), însă am renunțat la el pentru că nu putea traduce pagini web. Eu intru destul de des pe site-uri străine și am nevoie de traduceri pentru limba germană, chineză, japoneză și așa mai departe.

Nici Firefox nu este perfect și sunt anumite lucruri care nu-mi plac (modul în care-mi sunt afișate adresele de internet), dar sunt mai mulțumit cu el decât cu Chrome.

Cât despre motorul de căutare. Am încercat să dau Google Search pe duckduckgo.com, însă nu am fost mulțumit de rezultate. O să experimentez cu Bing și cu Yandex să vedem cum se descurcă.

Dacă totuși nu te-am convins să încerci Firefox, atunci măcar instalează-ți o extensie anti-tracking. Bitdefender a lansat un anti-tracker în ultima versiune a soluției de securitate.