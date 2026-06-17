Spania nu găsește suficienți oameni pentru aceste joburi. Se oferă salarii mult peste medie, se angajează masiv

Problema este că oferta de personal nu ține pasul cu nevoile companiilor. Potrivit datelor publicate de TEDAE, Asociația Spaniolă a Întreprinderilor Tehnologice din Domeniul Apărării, Securității, Aeronauticii și Spațiului, aproximativ 240.000 de angajați din sector urmează să iasă la pensie în următorii zece ani.

În total, autoritățile estimează că industria va avea nevoie de aproximativ 350.000 de lucrători pentru a acoperi deficitul de personal și pentru a susține proiectele aflate în dezvoltare.

Salarii mult peste media din economie

Una dintre principalele arme cu care angajatorii încearcă să atragă noi candidați este salariul. În timp ce venitul mediu brut anual din Spania este de aproximativ 22.000 de euro, salariul mediu din industria apărării ajunge la aproximativ 40.000 de euro brut pe an.

Pentru posturile specializate, diferențele sunt și mai mari. Inginerii cu experiență, experții în securitate cibernetică sau specialiștii implicați în dezvoltarea sistemelor militare moderne pot câștiga peste 80.000 de euro brut anual.

Practic, în unele cazuri, salariile sunt aproape de patru ori mai mari decât media înregistrată în economie.

Mii de locuri de muncă disponibile

În prezent, sectorul oferă aproximativ 36.000 de locuri de muncă directe, la care se adaugă alte 37.000 de locuri indirecte și aproximativ 15.000 de posturi generate în industriile conexe.

Companiile recrutează în special pentru activități legate de aeronautică, industria spațială, electronică, tehnologii satelitare, simulatoare militare și apărare cibernetică.