Spania nu găsește suficienți oameni pentru aceste joburi. Se oferă salarii mult peste medie, se angajează masiv
Într-o perioadă în care numeroase companii din Europa anunță restructurări, înghețări de angajări sau chiar concedieri colective, există și sectoare care se confruntă cu problema opusă: lipsa acută de personal. Un exemplu este Spania, unde industria de apărare caută urgent zeci de mii de angajați și oferă salarii care pot depăși 80.000 de euro pe an pentru specialiștii cu experiență.
Un sector din Spania nu găsește suficienți oameni
Industria de apărare spaniolă traversează una dintre cele mai mari perioade de expansiune din ultimele decenii. Creșterea investițiilor militare la nivel european, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, a generat o cerere uriașă pentru specialiști.
Problema este că oferta de personal nu ține pasul cu nevoile companiilor. Potrivit datelor publicate de TEDAE, Asociația Spaniolă a Întreprinderilor Tehnologice din Domeniul Apărării, Securității, Aeronauticii și Spațiului, aproximativ 240.000 de angajați din sector urmează să iasă la pensie în următorii zece ani.
În total, autoritățile estimează că industria va avea nevoie de aproximativ 350.000 de lucrători pentru a acoperi deficitul de personal și pentru a susține proiectele aflate în dezvoltare.
Salarii mult peste media din economie
Una dintre principalele arme cu care angajatorii încearcă să atragă noi candidați este salariul. În timp ce venitul mediu brut anual din Spania este de aproximativ 22.000 de euro, salariul mediu din industria apărării ajunge la aproximativ 40.000 de euro brut pe an.
Pentru posturile specializate, diferențele sunt și mai mari. Inginerii cu experiență, experții în securitate cibernetică sau specialiștii implicați în dezvoltarea sistemelor militare moderne pot câștiga peste 80.000 de euro brut anual.
Practic, în unele cazuri, salariile sunt aproape de patru ori mai mari decât media înregistrată în economie.
Mii de locuri de muncă disponibile
În prezent, sectorul oferă aproximativ 36.000 de locuri de muncă directe, la care se adaugă alte 37.000 de locuri indirecte și aproximativ 15.000 de posturi generate în industriile conexe.
Companiile recrutează în special pentru activități legate de aeronautică, industria spațială, electronică, tehnologii satelitare, simulatoare militare și apărare cibernetică.
Cererea este atât de mare încât angajatorii nu caută exclusiv personal cu experiență militară. Dimpotrivă, cele mai multe companii încearcă să atragă specialiști civili care să colaboreze cu structurile armatei.
Dronele militare schimbă piața muncii
Unul dintre domeniile care înregistrează cea mai rapidă creștere este cel al dronelor militare. Conflictele recente au demonstrat importanța acestor sisteme, iar investițiile în dezvoltarea și producția de drone au crescut semnificativ în întreaga Europă.
Ca urmare, companiile spaniole caută urgent ingineri software, specialiști în electronică, operatori de sisteme autonome și tehnicieni capabili să dezvolte și să întrețină aceste echipamente.
Pentru mulți dintre acești profesioniști, oportunitățile financiare sunt considerabil mai atractive decât cele oferite de alte sectoare economice.
Un contrast puternic cu restul Europei
În ultimii doi ani, numeroase companii europene din tehnologie, retail, industrie și servicii au anunțat reduceri de personal, pe fondul încetinirii economice și al creșterii costurilor.
În acest context, situația din industria apărării este una aparte. În loc să reducă numărul de angajați, companiile încearcă să recruteze masiv și avertizează că lipsa forței de muncă ar putea deveni principala problemă a sectorului.
Pentru specialiștii din inginerie, IT, electronică sau securitate cibernetică, Spania devine astfel una dintre cele mai interesante destinații profesionale din Europa, într-un moment în care multe alte domenii trec prin perioade dificile și încearcă să reducă costurile.