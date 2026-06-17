AI-urile care „dezbracă” oameni fără acord vor fi interzise în Uniunea Europeană. Decizia care lovește direct deepfake-urile sexuale

O interdicție construită în jurul consimțământului

Noua regulă urmărește să oprească folosirea inteligenței artificiale pentru crearea de imagini, videoclipuri sau materiale audio care prezintă părțile intime ale unei persoane identificabile ori activități sexual explicite, fără consimțământ. În aceeași zonă intră și sistemele folosite pentru generarea de materiale de abuz sexual asupra copiilor, una dintre cele mai grave forme de utilizare abuzivă a AI.

Pentru utilizatori, miza este simplă: fotografia unei persoane nu ar trebui să poată fi transformată, cu un prompt sau câteva clickuri, într-un material umilitor, distribuit apoi online. Pentru victime, astfel de imagini pot produce efecte devastatoare, de la hărțuire și șantaj, până la prejudicii sociale, profesionale și emoționale greu de reparat.

Parlamentarii europeni au prezentat această interdicție drept o măsură necesară într-un moment în care tehnologia avansează mai repede decât legislația. Eurodeputatul irlandez Michael McNamara a atras atenția că aceste sisteme afectează oameni reali, în special femei, și sunt folosite pentru a umili, degrada și transforma victimele în obiecte.

Decizia vine într-un context tensionat, după scandaluri legate de instrumente AI capabile să genereze deepfake-uri sexuale pornind de la fotografii reale. Cazurile care au implicat inclusiv minori au crescut presiunea asupra instituțiilor europene, iar Bruxellesul încearcă acum să închidă una dintre cele mai periculoase breșe ale noii economii digitale.

Ce trebuie să facă platformele și dezvoltatorii AI

Interdicția nu înseamnă doar eliminarea unor aplicații obscure de pe internet. Furnizorii de sisteme AI nu vor mai putea introduce pe piața Uniunii Europene servicii care permit crearea acestui tip de conținut, decât dacă implementează mecanisme tehnice eficiente pentru a preveni abuzurile.

Practic, dezvoltatorii vor trebui să construiască bariere de siguranță direct în sistemele lor. Acestea trebuie să împiedice generarea de imagini intime false, de conținut sexual explicit neconsensual și de materiale care exploatează copii. Nu va fi suficient ca o platformă să spună, în termeni și condiții, că asemenea utilizări sunt interzise. Regulile cer măsuri reale, aplicabile tehnic.

Pentru companiile AI, termenul-cheie devine 2 decembrie 2026. Până atunci, sistemele trebuie aliniate noilor cerințe. În paralel, conținutul generat de AI va trebui etichetat într-un mod care să poată fi citit de mașini, pentru a crește transparența și pentru a face mai ușoară identificarea materialelor create artificial.