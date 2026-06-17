AI-urile care „dezbracă” oameni fără acord vor fi interzise în Uniunea Europeană. Decizia care lovește direct deepfake-urile sexuale
Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai dure lovituri date până acum aplicațiilor de inteligență artificială folosite pentru a crea imagini intime false. Serviciile AI care pot „dezbrăca” persoane fără consimțământul lor vor fi interzise pe piața europeană, după ce Parlamentul European a aprobat o modificare importantă a legislației privind inteligența artificială.
Măsura vizează așa-numitele aplicații de tip „nudifier”, adică instrumente capabile să transforme fotografii reale în imagini explicite, hiperrealiste, fără acordul persoanelor vizate. Interdicția ar urma să se aplice din 2 decembrie 2026, dată până la care furnizorii de sisteme AI trebuie să introducă măsuri tehnice de siguranță pentru a bloca generarea acestui tip de conținut.
O interdicție construită în jurul consimțământului
Noua regulă urmărește să oprească folosirea inteligenței artificiale pentru crearea de imagini, videoclipuri sau materiale audio care prezintă părțile intime ale unei persoane identificabile ori activități sexual explicite, fără consimțământ. În aceeași zonă intră și sistemele folosite pentru generarea de materiale de abuz sexual asupra copiilor, una dintre cele mai grave forme de utilizare abuzivă a AI.
Pentru utilizatori, miza este simplă: fotografia unei persoane nu ar trebui să poată fi transformată, cu un prompt sau câteva clickuri, într-un material umilitor, distribuit apoi online. Pentru victime, astfel de imagini pot produce efecte devastatoare, de la hărțuire și șantaj, până la prejudicii sociale, profesionale și emoționale greu de reparat.
Parlamentarii europeni au prezentat această interdicție drept o măsură necesară într-un moment în care tehnologia avansează mai repede decât legislația. Eurodeputatul irlandez Michael McNamara a atras atenția că aceste sisteme afectează oameni reali, în special femei, și sunt folosite pentru a umili, degrada și transforma victimele în obiecte.
Decizia vine într-un context tensionat, după scandaluri legate de instrumente AI capabile să genereze deepfake-uri sexuale pornind de la fotografii reale. Cazurile care au implicat inclusiv minori au crescut presiunea asupra instituțiilor europene, iar Bruxellesul încearcă acum să închidă una dintre cele mai periculoase breșe ale noii economii digitale.
Ce trebuie să facă platformele și dezvoltatorii AI
Interdicția nu înseamnă doar eliminarea unor aplicații obscure de pe internet. Furnizorii de sisteme AI nu vor mai putea introduce pe piața Uniunii Europene servicii care permit crearea acestui tip de conținut, decât dacă implementează mecanisme tehnice eficiente pentru a preveni abuzurile.
Practic, dezvoltatorii vor trebui să construiască bariere de siguranță direct în sistemele lor. Acestea trebuie să împiedice generarea de imagini intime false, de conținut sexual explicit neconsensual și de materiale care exploatează copii. Nu va fi suficient ca o platformă să spună, în termeni și condiții, că asemenea utilizări sunt interzise. Regulile cer măsuri reale, aplicabile tehnic.
Pentru companiile AI, termenul-cheie devine 2 decembrie 2026. Până atunci, sistemele trebuie aliniate noilor cerințe. În paralel, conținutul generat de AI va trebui etichetat într-un mod care să poată fi citit de mașini, pentru a crește transparența și pentru a face mai ușoară identificarea materialelor create artificial.
Această parte a legislației ar putea avea efecte importante și asupra platformelor sociale, unde deepfake-urile circulă rapid și sunt dificil de eliminat complet după publicare. Chiar dacă legea se adresează în primul rând furnizorilor și celor care folosesc sistemele AI în acest scop, presiunea se va muta inevitabil și asupra platformelor care permit distribuirea unui astfel de conținut.
AI Act este modificat, dar unele reguli sunt amânate
Interdicția privind aplicațiile care „dezbracă” persoane a fost adoptată în cadrul unei revizuiri a AI Act, legislația europeană considerată una dintre cele mai ambițioase din lume în domeniul inteligenței artificiale. Totuși, același pachet legislativ aduce și amânări pentru anumite obligații privind sistemele AI cu risc ridicat.
Regulile pentru sistemele autonome de inteligență artificială considerate cu risc ridicat vor urma să se aplice din 2 decembrie 2027. Pentru sistemele AI integrate în produse sau componente acoperite de legislația europeană privind siguranța și supravegherea pieței, termenul va fi 2 august 2028. Argumentul invocat este că firmele au nevoie de mai mult timp pentru adaptare, standarde tehnice și claritate juridică.
Aceste amânări vor fi privite diferit. Industria tehnologică le va considera probabil o gură de aer, într-o piață în care conformarea poate deveni costisitoare. Organizațiile care apără drepturile digitale ar putea vedea însă o relaxare prea mare într-un moment în care inteligența artificială este deja folosită în domenii sensibile precum sănătatea, securitatea, educația sau drepturile fundamentale.
Chiar și cu aceste întârzieri, mesajul politic este clar: Uniunea Europeană vrea să păstreze o linie dură în fața abuzurilor produse cu AI, mai ales atunci când sunt afectate demnitatea, imaginea și viața privată a oamenilor. Interdicția pentru „nudifier apps” ar putea deveni una dintre cele mai vizibile măsuri ale AI Act, tocmai pentru că răspunde unei probleme concrete, ușor de înțeles și tot mai des întâlnite online.