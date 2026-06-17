„Părinţii mei sunt divorţaţi, tata s-a recăsătorit şi are doi copii cu noua soţie. Ce drepturi de moştenire au”. Explicaţia clară a unui avocat
Situațiile în care un părinte divorțează, se recăsătorește și are copii dintr-o nouă relație generează adesea întrebări legate de drepturile la moștenire. Mulți se întreabă dacă un copil din prima căsătorie poate pierde din drepturi după apariția unei noi familii sau dacă există diferențe între copiii proveniți din căsătorii diferite. Potrivit explicațiilor oferite de un avocat, răspunsul este unul clar: divorțul și recăsătorirea nu modifică drepturile succesorale ale copiilor.
Divorțul părinților nu schimbă drepturile copiilor la moștenire
Întrebarea a fost formulată de o persoană care se află într-o situație întâlnită frecvent în multe familii: „Părinţii mei sunt divorţaţi, tata s-a recăsătorit şi are doi copii cu noua soţie. Ce drepturi de moştenire au?”.
Potrivit avocatului, faptul că părinții au divorțat nu influențează în niciun fel drepturile copiilor asupra moștenirii.
„Nu contează dacă părinții au divorțat și că tatăl s-a recăsătorit cu altă persoană și că are alți copii. Toți copiii au drept egal la moștenire, au aceleași drepturi, se împarte în mod egal la toți.”
Copiii au aceleași drepturi, indiferent din ce căsătorie provin
Un aspect care provoacă adesea confuzii este legat de existența copiilor din relații diferite. În multe cazuri, copiii din prima căsătorie se tem că vor primi mai puțin după ce părintele lor își întemeiază o nouă familie.
Conform explicației prezentate, acest lucru nu se întâmplă. Toți copiii sunt tratați în mod egal din perspectiva drepturilor la moștenire.
Nu contează dacă un copil provine din prima căsătorie, din a doua căsătorie sau dintr-o altă relație. Drepturile succesorale sunt aceleași pentru fiecare dintre ei.
Astfel, existența unor frați vitregi nu modifică poziția niciunuia dintre copii în raport cu moștenirea părintelui.
Recăsătorirea nu elimină drepturile copiilor din prima familie
Un alt motiv de îngrijorare pentru multe persoane este legat de recăsătorirea părintelui. Uneori apare impresia că noua familie ar putea avea prioritate în fața copiilor rezultați dintr-o căsătorie anterioară.
Explicația avocatului infirmă această idee și subliniază că simplul fapt că un părinte s-a recăsătorit nu afectează drepturile copiilor pe care îi are deja.
Potrivit punctului de vedere prezentat, toți copiii beneficiază de același tratament și de aceleași drepturi atunci când se stabilește împărțirea moștenirii.
În consecință, nici divorțul și nici recăsătorirea nu schimbă statutul copiilor în cadrul succesiunii.