„Părinţii mei sunt divorţaţi, tata s-a recăsătorit şi are doi copii cu noua soţie. Ce drepturi de moştenire au”. Explicaţia clară a unui avocat

Potrivit avocatului, faptul că părinții au divorțat nu influențează în niciun fel drepturile copiilor asupra moștenirii.

„Nu contează dacă părinții au divorțat și că tatăl s-a recăsătorit cu altă persoană și că are alți copii. Toți copiii au drept egal la moștenire, au aceleași drepturi, se împarte în mod egal la toți.”

Copiii au aceleași drepturi, indiferent din ce căsătorie provin

Un aspect care provoacă adesea confuzii este legat de existența copiilor din relații diferite. În multe cazuri, copiii din prima căsătorie se tem că vor primi mai puțin după ce părintele lor își întemeiază o nouă familie.

Conform explicației prezentate, acest lucru nu se întâmplă. Toți copiii sunt tratați în mod egal din perspectiva drepturilor la moștenire.

Nu contează dacă un copil provine din prima căsătorie, din a doua căsătorie sau dintr-o altă relație. Drepturile succesorale sunt aceleași pentru fiecare dintre ei.

Astfel, existența unor frați vitregi nu modifică poziția niciunuia dintre copii în raport cu moștenirea părintelui.

Recăsătorirea nu elimină drepturile copiilor din prima familie

Un alt motiv de îngrijorare pentru multe persoane este legat de recăsătorirea părintelui. Uneori apare impresia că noua familie ar putea avea prioritate în fața copiilor rezultați dintr-o căsătorie anterioară.

Explicația avocatului infirmă această idee și subliniază că simplul fapt că un părinte s-a recăsătorit nu afectează drepturile copiilor pe care îi are deja.