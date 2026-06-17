La ce vârstă își cumpără românii prima locuință. Clasamentul surprinzător al Europei

Mai mult decât atât, 71% dintre români reușesc să își cumpere prima locuință până la vârsta de 35 de ani, un procent superior mediei europene de 69,5%. Cu alte cuvinte, peste șapte din zece cumpărători români devin proprietari înainte de împlinirea vârstei de 35 de ani. Potrivit Euronews Business, acest indicator plasează România într-o poziție favorabilă comparativ cu multe state din Europa Occidentală.

În Germania și Franța, cumpărătorii așteaptă mai mult

Diferențele dintre țări sunt considerabile. Dacă în România vârsta medie este de 30,5 ani, în Franța aceasta urcă la 32,5 ani, în Italia la 32,8 ani, iar în Germania la 33,6 ani.

Practic, germanii își cumpără prima locuință cu peste trei ani mai târziu decât românii și cu peste cinci ani mai târziu decât britanicii. Potrivit lui Michael Polzler, CEO al RE/MAX Europe, citat de Euronews Business, explicațiile nu țin doar de bani.

„Deși accesibilitatea financiară determină adesea vârsta la care oamenii cumpără, sprijinul familiei și normele culturale privind chiria joacă, de asemenea, roluri importante”, a declarat acesta.

De ce cumpără britanicii atât de devreme

Marea Britanie ocupă una dintre primele poziții în clasament, cu o vârstă medie de doar 28,4 ani pentru prima achiziție imobiliară. Potrivit studiului, peste jumătate dintre britanicii cu vârste între 18 și 34 de ani primesc ajutor financiar din partea familiei sub formă de bani, moșteniri sau alte forme de sprijin.

Acest lucru contribuie la intrarea mai rapidă pe piața imobiliară, în condițiile în care prețurile locuințelor rămân ridicate.

În plus, aproape doi din cinci britanici își cumpără prima locuință înainte de vârsta de 25 de ani, cea mai mare pondere dintre toate statele analizate.

Unde cumpără tinerii cel mai devreme și cel mai târziu

Malta este țara în care oamenii devin proprietari cel mai devreme, la o vârstă medie de 28 de ani. Foarte aproape se află Marea Britanie și Luxemburg, cu 28,4 ani, urmate de Ungaria, cu 28,5 ani.