La ce vârstă își cumpără românii prima locuință. Clasamentul surprinzător al Europei
Achiziția primei locuințe rămâne unul dintre cele mai importante obiective financiare pentru europeni, însă vârsta la care acest lucru se întâmplă diferă semnificativ de la o țară la alta. Potrivit unei analize realizate de Euronews Business pe baza datelor RE/MAX European Housing Trend Report 2025, românii ajung proprietari mai devreme decât locuitorii din multe state dezvoltate ale Europei.
Românii ajung proprietari înaintea multor europeni
Conform datelor citate de Euronews, vârsta medie la care europenii cumpără prima locuință este de 31,3 ani. În România, acest prag este atins la 30,5 ani, ceea ce înseamnă că românii fac acest pas înaintea mediei europene.
Mai mult decât atât, 71% dintre români reușesc să își cumpere prima locuință până la vârsta de 35 de ani, un procent superior mediei europene de 69,5%. Cu alte cuvinte, peste șapte din zece cumpărători români devin proprietari înainte de împlinirea vârstei de 35 de ani. Potrivit Euronews Business, acest indicator plasează România într-o poziție favorabilă comparativ cu multe state din Europa Occidentală.
În Germania și Franța, cumpărătorii așteaptă mai mult
Diferențele dintre țări sunt considerabile. Dacă în România vârsta medie este de 30,5 ani, în Franța aceasta urcă la 32,5 ani, în Italia la 32,8 ani, iar în Germania la 33,6 ani.
Practic, germanii își cumpără prima locuință cu peste trei ani mai târziu decât românii și cu peste cinci ani mai târziu decât britanicii. Potrivit lui Michael Polzler, CEO al RE/MAX Europe, citat de Euronews Business, explicațiile nu țin doar de bani.
„Deși accesibilitatea financiară determină adesea vârsta la care oamenii cumpără, sprijinul familiei și normele culturale privind chiria joacă, de asemenea, roluri importante”, a declarat acesta.
De ce cumpără britanicii atât de devreme
Marea Britanie ocupă una dintre primele poziții în clasament, cu o vârstă medie de doar 28,4 ani pentru prima achiziție imobiliară. Potrivit studiului, peste jumătate dintre britanicii cu vârste între 18 și 34 de ani primesc ajutor financiar din partea familiei sub formă de bani, moșteniri sau alte forme de sprijin.
Acest lucru contribuie la intrarea mai rapidă pe piața imobiliară, în condițiile în care prețurile locuințelor rămân ridicate.
În plus, aproape doi din cinci britanici își cumpără prima locuință înainte de vârsta de 25 de ani, cea mai mare pondere dintre toate statele analizate.
Unde cumpără tinerii cel mai devreme și cel mai târziu
Malta este țara în care oamenii devin proprietari cel mai devreme, la o vârstă medie de 28 de ani. Foarte aproape se află Marea Britanie și Luxemburg, cu 28,4 ani, urmate de Ungaria, cu 28,5 ani.
La polul opus se află Grecia și Elveția, unde prima locuință este cumpărată, în medie, la 34,7 ani. Turcia completează acest grup cu o vârstă medie de 34,1 ani. În Grecia, doar jumătate dintre cumpărători reușesc să devină proprietari până la 35 de ani, una dintre cele mai reduse ponderi din Europa.
Proprietatea rămâne o prioritate pentru români
Cu alte cuvinte, datele analizate de Euronews Business confirmă o tendință observată de mulți ani: românii continuă să considere locuința proprie una dintre cele mai importante investiții din viață.
Chiar dacă accesul la credite s-a complicat, prețurile locuințelor au crescut în marile orașe, iar costurile de trai sunt mai ridicate decât în trecut, România rămâne printre țările în care oamenii fac eforturi pentru a deveni proprietari relativ devreme.
În timp ce în multe state occidentale chiria este văzută ca o soluție normală pe termen lung, pentru mulți români cumpărarea unei locuințe continuă să fie asociată cu stabilitatea financiară și siguranța pe termen lung, ceea ce explică de ce vârsta primei achiziții rămâne sub media europeană.