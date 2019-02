Ce sunt cutremurele de gheață, fenomenul care îi îngrozește pe oameni

Cutremurele de gheață sunt un fenomen rar în zonele temperate, dar S.U.A. se confruntă cu temperaturi polare care pun viața în pericol a milioane de cetățeni. Dacă ai crezut că la noi a fost rău, aruncă o privire la ce se întâmplă peste ocean.

Din cauza temperaturilor extrem de scăzute care au cuprins o bună parte din Statele Unite, apar tot felul de fenomene ciudate care te pot îngrozi dacă nu ești informat.

Cutremurele de gheață reprezintă unul dintre ele și nu e chiar atât de periculos cum pare, dar nici nu poți fi nepăsător.

Fenomenul mai este cunoscut și sub denumirea de crioseism și se produce atunci când o regiune de pământ care a fost saturată de apă, este lovită de o scădere bruscă și foarte mare a temperaturii mult sub zero grade Celsius.

Această schimbare dramatică a temperaturii determină înghețarea apelor subterane – și, prin urmare, extinderea lor – atât de brusc încât împrejurimile lor nu se pot schimba pentru a se adapta, determinând creșterea presiunii sub suprafață.

