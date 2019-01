Orașul unde șinelor li se dă foc pentru ca trenurile să poată circula iarna

Trenurile pot fi foarte vulnerabile atunci când temperaturile scad foarte mult sub limita înghețului. În lume, există însă orașe unde șinelor li se dă foc pentru ca trenurile, fie de călători, fie de marfă, să poată circula normal.

În timp ce românii se plâng că este o iarnă grea, în situația în care condițiile au fost cu adevărat extreme doar câteva zile până în acest moment (și nu în București), în Chicago (S.U.A.), este atât de frig, încât căile ferate devin nesigure din cauza fenomenului natural de contracție a metalului.

Evident, spre deosebire de România, trenurile nu sunt ținute în loc și nici nu întârzie ca aici, pentru că angajații au învățat de-a lungul timpului, să găsească soluții eficiente pentru menținerea traficului feroviar cât mai fluid, chiar și în condiții grele de iarnă.

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/ccrTwwwO6C pic.twitter.com/av7o5opEQ8

În Chicago, angajații căilor ferate dau foc, la propriu, șinelor, nu neapărat pentru a le dezgheța, ci pentru a le încălzi și a le reconsolida acolo unde s-au deformat și cresc riscul de accidente.

În Statele Unite, sunt peste 220.000 de linii ferate esențiale pentru transportul a miliarde de tone de marfă, dar și a milioane de persoane. Dacă și acolo trenurile ar fi ca în România, S.U.A. nu ar mai fi una dintre cele mai mari puteri economice din lume.

Chicago și regiunile din jur se confruntă zilele acestea cu temperaturi extreme istorice. Până acum, media temperaturilor s-a menținut sub -15 grade Celsius, dar meteorologii au avertizat cetățenii americani să se aștepte la scăderi de până la -30 de grade Celsius în orele următoare. Va fi chiar mai frig decât în zonele Arctice.

Trenurile sunt printre cele mai afectate mijloace de transport în comun din cauza șinelor care se contractă foarte mult la asemenea temperaturi, până în momentul în care șuruburile și niturile care le țin fixate sunt scoase în exterior.

Aerial footage shows the view of the Chicago River as the city experiences brutally cold temperatures—and could see a wind chill of 50 below zero on Wednesday. https://t.co/ccrTwwfdf4 pic.twitter.com/Xr0bawX4Nt

— ABC News (@ABC) 29 January 2019