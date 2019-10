Cum s-a schimbat lumea de când a murit Steve Jobs

Steve Jobs (24 februarie 1955 – 5 octombrie 2011) a fost cofondatorul Apple și omul sub comanda căruia au fost create produse cu un impact global. De opt ani, el nu mai conduce Apple și nici nu mai trăiește. Cât de bine s-a conservat munca lui până acum?

În această vară, Jon Ive, șeful echipei de design de la Apple și omul alături de care Steve Jobs a creat produsele inovatoare moderne, a plecat. Această plecare i-a făcut pe mulți să spună că Apple a ajuns la final. După decesul lui Steve Jobs și plecarea lui Ive, compania a trecut într-o altă etapă.

Realitatea e însă că și după decesul lui Steve Jobs, și după plecarea lui Jon Ive, Apple era oricum în altă etapă. Nu avea cum altfel. Șef acum e Tim Cook, rămas așa încă de când Steve Jobs era în viață. Sigur, compania poate nu mai pare atât de agresivă prin produsele pe care le lansează, dar face mai mulți bani ca niciodată, iar produsele sunt la fel de lăudate.

Pe scurt, în ultimii opt ani, lumea s-a schimbat în câteva direcții cruciale. Industria telefoanelor inteligente a ajuns la saturație, astfel că modelele noi sunt doar un pic mai bune decât precedentele. Sunt mai bune decât cele de-acum trei – cinci ani, dar nu extraordinar mai evoluate decât în urmă cu un an.

Apple a revenit în zona profesională, cu un Mac Pro mai performant și mai scump ca niciodată. Totodată, a investit masiv în dezvoltarea cipurilor pentru telefoane și iPad, iar acum e posibil să lanseze un laptop cu un cip propriu.

Mai mult ca niciodată, un iPhone e o cameră foto mai bună decât ce-a lansat Apple în vremea lui Steve Jobs.

Lumea fără cofondatorul Apple are o companie Microsoft care și-a regândit poziția pe piață și pregătește chiar un telefon cu Android. Apple, de cealaltă parte, a ajuns să lanseze trei telefoane la același eveniment, iar ecranele să fie mai mari, prețurile mai mari, performanțele mai bune. Compania, totodată, s-a deschis mai mult către dezvoltatori și terți, chiar dacă nu enorm de mult.

Piața Android e la fel de fragmentată.

Aceeași lume a producătorilor cu Android a dezvoltat telefonul pliabil, unde Huawei și Samsung au ajuns să aibă două produse cel puțin futuriste. Iar Huawei a ajuns să se bată cu Apple în vânzări și chiar să depășească această companie. Apple încă vinde mult, cu preț mai mare.

De unde primul iPhone avea doar conexiune 2G, iar ultimul lansat sub comanda lui Steve Jobs trecea la 4G, acum vorbim de 5G și Wi-Fi 6, conexiuni care fac lumea internetului una excepțională și extrem de aglomerată cu dispozitive.

Da, lumea n-a stat pe loc fără Steve Jobs.

Fără îndoială, de numele lui Steve Jobs se pot lega două momente marcante: primul computer Apple, primul Macintosh (un eșec în vânzări, dar un succes prin poziționarea lui pe piață), primul iPod care a digitalizat muzica și primul iPhone care, vezi bine, a dat naștere acestei lumi a computerelor portabile.

Spre deosebire de gândirea în business, Steve Jobs a fost un om destul de conservator, ba chiar înclinat spre ezoterism și homeopatie. Ultimele cuvinte ale lui Steve au fost «Oh wow. Oh wow. Oh wow.»” Acesta și-a pierdut cunoștința și a murit câteva ore mai târziu. Și asta pentru că a încercat să se trateze fără ajutorul medicinei. Când a ajuns la medicină, era prea târziu.

Walter Isaacson, biograful lui Steve Jobs, a dezvăluit că, înainte să moară, Steve Jobs a ajuns să regrete că a încercat pentru atât de mult timp să își trateze cancerul prin intermediul tratamentelor alternative, precum acupunctura, sucurile speciale de fructe, vizitarea spiritiștilor și urmarea de cure obscure găsite pe internet. Unii experți sunt de părere că viața lui Jobs ar fi putut fi extinsă sau chiar salvată dacă ar fi urmat tratamentele medicale tradiționale, a căror eficiență era deja atestată științific. Profilul acesta pentru Steve Jobs îți oferă mai multe răspunsuri.

Mai mult decât a fi un inventator sau inovator, Steve Jobs a fost om de marketing. A știut să vândă o idee sau un produs. În acest sens, e un citat excelent al lui. Și acesta îți explică direcția Apple în ultimii 20 de ani.

„Nu poţi începe de la tehnologie şi să încerci să găseşti un mod prin care s-o vinzi. Şi probabil că eu am făcut greşeala asta mai des decât oricine altcineva de aici şi am cicatrice care s-o demonstreze.”

Steve Jobs