Istoria Apple: de la startup de garaj la cea mai puternică firmă din lume

Apple a și supraviețuit într-o competiție acerbă aproape 40 de ani, a și devenit cea mai valoroasă companie din lume. E în parte un miracol, atât cât permite tehnologia și economia, dar și inspirație.

Apple, pe scurt, e un startup pornit în garaj, care valorează astăzi peste 158 de miliarde de dolari ( a ajuns și la 800 de miliarde) și are în bănci 261,5 miliarde de dolari. Sunt bani cu care ar putea cumpăra mulți dintre rivalii săi, dacă nu și țări.

Unii cunosc parțial sau din filme istoria Apple și, mai ales, a lui Steve Jobs, a cărui viață și moarte au influențat determinant istoria companiei. Dar sunt multe momente cunoscute doar de inițiați pe care merită să le parcurgi în rândurile următoare. Istoria Apple este paralelă cu istoria tehnologiei, în general, dar este și un exemplu pentru toți cei care încep astăzi o afacere. Gândește întotdeauna pentru viitor, cu privirea spre viitor. Și poate vei avea succes.

Istoria Apple a început cu o nebunie și nu era a lui Steve Jobs

De prin ’75, Steve Wozniak, principalul partener al lui Steve Jobs, devenise interesat să-și facă un computer personal. Văzuse unul la HomeBrew Computer Club, o reuniune a pasionaților de tehnologie, pe care o frecventa. El a realizat primul prototip, nu Jobs. Woz a prezentat prototipul celor de la Hewlett Packard (HP), care l-au refuzat.

Ca idee, în perioada respectivă se vindeau primele computere cu limbaj de operare Basic, în genul Commodore, era pe piață Altair 8080 și alternativa era de la IBM, cu un preț mult mai mare. Xerox făcuse un computer funcțional cu tot cu mouse și interfață grafică, dar avea un preț de 40.000 de dolari. Revin la companie mai târziu, e relevantă.

În 1976, pe 1 aprilie, cei doi Steve au lansat compania Apple, cu sediul în garajul casei în care a copilărit Jobs. Au terminat de dezvoltat Apple I și l-au prezentat la clubul pasionaților. Prețul a fost stabilit la 666,66 dolari și au avut 50 de comenzi de la proprietarul unui lanț de magazine, Byte Shop. Au livrat modelele, iar Steve Wozniak a făcut Apple II, primul computer care va avea succes. L-a prezentat celor de la Commodore. Au refuzat prototipul. Deja al doilea refuz major.

În ianuarie ’77, a fost fondată Apple Inc. și a primit prima investiție: 92.000 de dolari. Apple II a fost lansat cu un procesor la 1MHz, 4K de memorie RAM, stocare pe casetă cu bandă magnetică și un floppy, iar sistemul de operare era Basic. Costa 1.297 dolari, iar pentru 2.638 de dolari puteai pune 48K de memorie. Ecranul avea rezoluția 180×192 pixeli și putea reproduce șase culori.

Macintosh va fi eșecul care definește istoria Apple

Doi ani mai târziu a început proiectul care va schimba complet compania: Macintosh (un soi de mere în Statele Unite ale Americii – n.red.). Steve Jobs a vizitat PARC (Palo Alto Reseach Center), unde au fost dezvoltate interfața grafică pentru PC, mouse-ul și prima imprimantă laser. Apple a primit o investiție de un milion de dolari de la Xerox, proprietarul PARC. Dar banii au fost mai puțin importanți.

Mulți spun că Steve Jobs a fost atât de impresionat de tehnologiile de acolo că le-a folosit fără vreo licență în următoarele computere. Cei de la Xerox nu pricepuseră exact ce făceau acele invenții și cineva le trecuse la arhivă.

În 1981, Jobs a decis că se va implica personal în proiectul Macintosh. IBM a lansat primul PC cu MS-DOS, iar Apple a apelat tot la Microsoft pentru software. MS Basic va fi prezentat în 1982, va eșua cu grație. Jobs s-a implicat și în proiectul Lisa, un computer mult prea evoluat pentru cerințele pieței și care a fost lansat prea târziu, la un preț de 10.000 de dolari. Tot atunci, Jobs a adus un CEO de la Pepsi pentru a stimula compania, în speranța că noile idei și marketingul vor duce la creșterea Apple.

În anii ’80, IBM a ajuns să vândă aproape un milion de PC-uri. În 1984, Apple a lansat celebra reclamă bazată pe cartea 1984, în care oamenii sunt eliberați de Big Brother. A avut un succes atât de mare, încât a fost prezentată peste tot, deseori gratuit. Directorului de atunci nu-i plăcea, pentru că nu prezenta produsul. A fost lansat oficial primul Macintosh. Dar în 1985 totul s-a oprit. În același an, Microsoft a lansat primul Windows și balanța puterii pe piața sistemelor de operare s-a schimbat definitiv până în prezent.

Directorul Pepsi care va rămâne în istoria Apple și în trecutul lui Jobs

Faza poate o știi din filmul despre Steve Jobs. El avea încredere în John Sculley, fostul președinte Pepsi adus la conducere. Însă acesta avea altă viziune privind compania, produsele următoare și se chinuia să scape de Jobs. Până la urmă, la votul final al acționarilor, Steve Jobs a fost demis din compania pe care o fondase. Compania vânduse peste 500.000 de computere Macintosh, dar a atribuit succesul lui Sculley.

Sculley l-a și dat în judecată pe Steve Jobs, să nu facă alt computer concurent și să nu angajeze oamenii de la Apple. Conform înțelegerii finale, Jobs a acceptat să nu recruteze specialiști timp de șase luni și că nu va produce computere, decât unele mult mai puternice decât cele făcute de Apple. A lansat NeXT Computer.

Încă un startup al lui Jobs îl readuce la Apple

Steve Jobs și-a vândut acțiunile Apple ca să finanțeze noua afacere. NeXT a primit și o finanțare de 20 de milioane de dolari, așa că a mers mai departe. A lansat NeXT Computer, cu procesor la 25Mhz, 8MB de RAM, stocare pe disc de 250MB, plus o idee nouă. Avea un co-processor pentru operații de calcul și un procesor digital pentru sunet, plus modem integrat, monitorul fiind de 17 inci. Din păcate, prețul era de 6.500 de dolari, iar un Macintosh costa 1.000 de dolari, chiar dacă era mai slab ca putere hardware.

Un an mai târziu, Jobs a lansat NeXTSTEP OS, sistemul de operare care va fi ulterior preluat de Apple. Vânzările slabe de hardware au continuat, iar Steve Jobs a vândut partea de hardware către Canon, în încercarea de a concura Microsoft doar cu sistemul de operare. Problemele Apple au continuat. În ciuda unei industrii în creștere, vânzările Macintosh n-au crescut. Cea mai mare problemă rămânea lipsa unui sistem de operare competitiv. Iar, culmea, Steve Jobs avea tocmai unul.

În 1996, s-au purtat negocieri cu Jobs pentru a reveni la Apple. În decembrie, Apple cumpăra NeXT OS cu 430 de milioane de dolari. Noul sistem de operare a fost lansat anul următor, la 13 ani după primul Macintosh. Mac OS 8 a fost cumpărat în 1,25 milioane de copii în două săptămâni. Compania Apple a fost relansată.

La MacWorld 1997, Steve Jobs a avut un invitat surpriză: Bill Gates. A anunțat astfel și alianța cu Microsoft. Apple a primit o investiție de 150 de milioane de dolari, iar, în septembrie, Steve Jobs a redevenit CEO.

Noua eră Jobs în istoria Apple

De-aici, destinul companiei s-a schimbat iar. A început dezvoltarea conceptului Apple Shop, la început o secțiune din magazinele CompUSA. Au dezvoltat concepte de produse noi, a apărut iMac. La deschiderea precomenzilor, 150.000 de oameni au comandat iMac, reconfirmând succesul companiei. Astfel, 1998 a devenit primul an profitabil pentru companie.

Apoi, Steve Jobs promovează alte două idei care s-au dovedit, în timp, geniale. iTunes, prima platformă digitală pe care se putea vinde muzică, a fost prezentată în 2001. Era o criză atunci generată de apariția muzicii în format digital, dar era și greu de găsit muzică, cu excepția suportului fizic, gen CD sau DVD. Se putea asculta muzică pe computer și chiar pe dispozitive mobile, dar niciunul nu era cunoscut sau apreciat.

Atunci Apple a lansat iPod. Poate că baza de clienți fanatici ai Apple, poate ușurința utilizării sau poate chiar existența iTunes au făcut ca iPod să fie un succes instant. De atunci, Jobs a confirmat hit după hit. A lansat iPhone, primul telefon cu ecran tactil, de care analiști și rivali au râs, dar Apple a încasat milioane. Fiecare nou gadget a adus noi utilizatori de Mac. Vânzările platformei digitale au crescut de la an la an.

Ultimii ani ai lui Jobs și ai Apple

După succesul iPhone, Jobs lansează iPad, prima tabletă care putea înlocui un computer. Existaseră computere touchscreen la fel cum existaseră playere MP3 portabile și PDA-uri cu ecran tactil. Totuși, Apple vinde milioane de unități. iTunes devine cel mai mare magazin de conținut digital. iPhone aduce venituri de mii de miliarde de dolari și este la ora asta cel mai profitabil produs Apple. A adus cu el și App Store, magazinul online cu aplicații care a generat sute de milioane de dolari pentru dezvoltatori.

Multă lume a crezut că moartea lui Steve Jobs va fi finalul companiei Apple. Aproape în fiecare an apar analize în care Apple este condamnată la faliment, nu mai aduce nimic nou, nu mai are viziune. Totuși, Apple este acum cea mai valoroasă companie din lume.

Lansarea Apple Watch nu a adus mare lucru, dar este cel mai vândut dispozitiv purtabil. Lansarea modelului iPhone aniversar le va aduce iar încasări record. Cu 265 de miliarde în bănci, Apple poate cumpăra oricând General Electric, Bank of America, AT&T sau Oracle. Ar putea cumpăra Intel sau Nvidia. Ar putea face orice altceva.

Nu știu dacă istoria Apple ne învață cum să clădim o companie de acest nivel. Dar ne învață cu siguranță că nimeni nu poate prezice moartea acestei companii. Pentru că a devenit mai mult decât un singur produs sau un singur om. Unii o compară cu o religie.