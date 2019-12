Cum a devenit Elon Musk viral și principalul motor de marketing al Tesla

E imposibil să nu fi dat peste meme sau glume pe seama șefului Tesla. Citești des știri care-ți vorbesc despre „Tesla lui Elon Musk„. Miliardarul excentric și vizionar e peste tot în social media. A fumat marijuana în fața camerei, a fost acuzat de manipularea bursei. Le-a cam făcut pe toate. Strategia de marketing a Tesla are un singur nume: Elon Musk. Și se dovedește a fi una bună.

În era digitalizării și în perioada în care mai totul se întâmplă pe internet, companiile trebuie să se adapteze. Nu prea există business-uri care să nu aibă o pagină de Facebook sau Twiiter, un canal de YouTube, ad-uri bine targetate pe diverse medii online. Rețelele de socializare sunt extrem de importante pentru orice companie. Pentru că acolo se întâmplă totul.

Oamenii cumpără într-o proporție covârșitoare online. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram – sunt toate niște vitrine virtuale, un showroom la care au acces oamenii de pe toată planeta.

Nu prea auzi des ca șefii unor companii să fie, în multe situații, mai cunoscuți decât produsul în sine. Nu este cazul lui Elon Musk, miliardarul excentric și vizionar care, la începutul anilor 2000, punea bazele Tesla și Space X. Musk e peste tot în online și, cu fiecare gest, apariție sau eveniment, reușește să fie motorul de marketing al companiilor pe care le deține.

Șeful Tesla și-a crescut notorietatea în ritmul în care s-a dezvoltat internetul. Au trecut aproape două decenii de la începutul anilor 2000. Internetul s-a făcut mai mare, iar imaginea miliardarului a crescut odată cu el.

Poate nu știai, dar Elon Musk s-a născut în Africa de Sud și a fondat X.com în 1999. Dacă nu îți e cunoscută platforma, află că ulterior aceasta a devenit PayPal – sistemul de plăți pe care-l cunoști azi. De fapt, așa a câștigat Musk primul miliard de dolari, când PayPal a fost cumpărată de eBay, în octombrie 2002.

Tot în 2002, Musk punea bazele Space X, iar în 2003 înființa Tesla Motors. Musk a început să capete notorietate încă din 2002, când Space X a trimis, cu ajutorul unei rachete, primul vehicul comercial pe Stația Spațială Internațională.

Tesla avea să vină cu prima mașina electrică a companiei în 2008 – modelul Roadster, despre care mulți spun că a reinventat industria auto. Inovația lui Musk a reprezentat un punct de cotitură și dacă vezi azi că toți marii producători se duc spre modele electrice și autonome, atunci ar trebui să știi că acest lucru se datorează, în mare parte, și șefului Tesla.

Musk este extrem de bine ancorat în social media. Are un cont de Twitter pe care postează des. De altfel, tot de la o postare de acolo i s-a tras și ancheta referitoare la manipularea bursei. În august anul trecut, scria că se gândeşte să răscumpere acţiunile Tesla şi să scoată compania de la Bursă, adăugând că a găsit și finanțarea necesară pentru a se susține pe mai departe.

Acțiunile au crescut atunci puternic, după o perioadă de declin, dar autoritățile americane au deschis o anchetă considerând că Musk a încercat să manipuleze. Chiar și așa, șeful Tesla a demonstrat că prezența sa în online ajută extrem de mult la imaginea companiei.

Uite, de exemplu, un grafic realizat în vară care-ți arată unde te duc căutările de mașini electrice pe internet:

Tesla este, după cum vezi, în fața altor giganți din industria auto, iar analiza e realizată în urmă cu câteva luni, când și alți producători aveau deja pe piața modele electrice. Dar acest tip de autovehicul e asociat cu marca Tesla. Pentru că la conducere e Elon Musk.

Și prezența sa în online nu ajută numai când vine vorba de electrice. Uite cum stătea Tesla în urmă cu câteva luni în privința știrilor și informațiilor despre industria auto. Topul se referă la prezența marilor branduri auto în social media.

Tesla a reușit, practic, să fie peste Volkswagen – cel mai mare producător al lumii:

Fie că a fost vorba de meme, glume sau știri serioase, Elon Musk a reușit să cucerească internetul. Și, așa cum spun toți oamenii de marketing, nu contează că se vorbește de bine sau de rău, important e să se vorbească. Înseamnă că produsul tău e vizibil.

În cazul Tesla, nu prea contează foarte mult ce iese pe poarta fabricilor când vine vorba de viralurile din online. Tot numele șefului constructorului auto vinde mai multe.

Unul dintre viralurile de pe internet a fost oferit la un podcast al lui Joe Rogan. Musk a întrebat dacă este legal și, după ce i s-a răspuns afirmativ, a tras un fum din joint, deși susținea că e posibil să mai fi încercat doar o singură dată în trecut.

De la omul care vrea să ducă oameni pe Marte trebuie să te aștepți la orice.

Tesla a prezentat recent primul pick-ul electric al său – Cybertruck. Iar de lansarea și prezentarea conceptulu s-a ocupat nimeni altul decât Elon Musk. Numai că acesta a avut parte de un moment jenant, atunci când a vrut să arate cât de rezistente sunt geamurile. Ca să-i demonstreze rezistența, Elon Musk l-a invitat pe designerul șef Tesla să arunce o bilă de metal în geamurile mașinii. Lucrurile n-au mers așa cum se așteptau cei doi, iar sticla s-a spart în două locuri.

Tot internetul a reacționat la acel moment. Astfel că tot internetul a ajuns să vorbească despre Cybertruck. Impactul n-ar fi fost atât de mare dacă protagonistul acelui episod n-ar fi fost Elon Musk sau dacă acel prototip era prezentat de un alt producător auto, al cărui CEO e puțin cunoscut sau chiar deloc. Până și LEGO a reacționat și a marcat momentul.

Fă un experiment ca să-ți dai seama despre ce vorbesc: întreabă-ți prietenii cine e șeful Volkswagen (producătorul nr 1 al lumii) și cine e șeful Tesla. Vei primi răspuns doar la a doua întrebare.

Și discuțiile despre Cybertruck nu s-au oprit aici. Zilele trecute, internetul a reacționat din nou după ce Musk a izbit un stâlp indicator în timp ce conducea noul Cybertruck în Malibu, California.

Filmulețul cu pricina a ajuns viral pentru că…a fost vorba de Elon Musk.

Musk a mai oferit un moment savuros în februarie, anul trecut, când SpaceX lansa cu succes în spațiu racheta Falcon Heavy. Din nou, dincolo de acel moment, Musk a impresionat după ce și-a trimis în spațiu propria mașină Tesla, un Roadster roșu.

La volan a fost așezat Starman, un costum de astronaut produs de SpaceX pentru viitoarele misiuni umane în spațiu. Și probabil că automobilul își continuă și călătoria prin sistemul solar.

Șeful Tesla se întreba retoric de ce nu vorbește lumea mai mult despre faptul că România și Ciad au steaguri similare. Și lumea a vorbit, deși se mai vorbise și înainte. Dar Musk a reușit, din nou, să anime internetul și să lanseze o temă de dezbatere. Și toată lumea s-a referit la postarea lui drept postarea șefului Tesla.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2019