Noul Volkswagen Golf ajunge în România: tot ce trebuie să știi despre noul model

Golf e modelul Volkswagen care nu mai are nevoie de nicio prezentare. A ajuns deja la cea de-a opta generație, iar germanii se pregătesc să-l aducă și în România. Lansarea a avut loc luna trecută și, între timp, au apărut noi imagini cu Volkswagen Golf 8.

Volkswagen nu renunță, deocamdată, la modelul Golf, unul dintre cele mai bine vândute modele de-a lungul istoriei. Imaginează-ți că mașinile din această gamă s-au vândut, de-a lungul timpului, în 35 de milioane de unități. Mulți constructori nu ajung la această cifră, în aceeași perioadă, nici cu toate modelele din gamă.

Nu degeaba este, așadar, Volkswagen cel mai mare producător auto din lume. E un business care reunește nu mai puțin de 12 modele în curtea proprie și cifrele confirmă succesul de la an la an.

Volkswagen Golf 8 este modelul lansat în luna octombrie și care ajunge curând și în România.

Volkswagen Golf 8, un nou pariu al germanilor

Volkswagen Golf 8 2020 vine în mai multe versiuni, pentru a satisface și cele mai pretențioase gusturi. Va ajunge în toate showroom-urile din Europa, inclusiv în România, anul viitor. Până atunci, a fost fotografiat în Portugalia, în noi ipostaze.

În premieră, noul Golf de la Volkswagen vine și în trei versiuni mild hybrid și două plug-in hibrid. Acestea două vor folosi o baterie de 13 kWh, iar autonomai este de 60 de kilometri, dacă mergi doar pe electric. În fine, celelalte motoare vor fi pe benzină – 90 și 110 CP -, diesel cu 115 și 150 CP și pe gaz, TGI, de 130 CP.

Gama de motoare convenționale include motorul 1.0 TSI cu 90 și 110 cai putere, motorul 1.5 TSI cu 130 și 150 de cai putere și unitatea diesel de 2.0 litri cu 115 și 150 de cai putere.

Din 2020, va fi disponibil și Golf GTI cu 250 de cai putere, pentru pasionații de senzații tari. Acesta va fi urmat de Golf GTI Cup cu 290 de cai putere și de Golf R cu 330 de cai putere. Volkswagen Golf 8 beneficiază de un sistem de conectare wireless cu un eSIM. Sunt folosite platformele We Connect și We Connect Plus.

Mașina va putea să comunice cu infrastructura, prin sistemul Car2X, și cu celelalte vehicule, până la o distanță de 800 de metri. Informațiile sunt afișate pe display-ul integrat în bord. Prețul de pornire ar putea fi în jur de 20.000 de euro.