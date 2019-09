5 glume pe seama lui Elon Musk care nu știe de ce România și Ciad au același steag

Elon Musk a pus pe Twitter același steag și două țări diferite: România și Ciad. Și el s-a întrebat de ce nu se discută mai mult despre cum cele două țări au același drapel. Realitatea e că se discută, s-a discutat, dar acum nimeni nu înțelege de ce-l preocupă pe Musk treaba asta. Oricum, niște glume tot au ieșit.

Ciad e un stat din Africa și singurul motiv pentru care ai auzit de el până acum e din cauza drapelului. E la fel cu cel al României. Nu doar atât, dar Ciad acuză România că-i folosește ilegal drapelul.

Până la Elon Musk, în ultimele trei decenii, țara asta a acuzat România că i-a furat drapelul. Mai mult, situația era complicată încă din anii ’90. Politicienii români, care au adoptat acest drapel în 1989, spun că erau la curent că Ciad folosea deja acel steag în culorile roşu, galben şi albastru.

Mai mult, François Mitterrand, preşedintele francez din acea vreme, a încercat să îi convingă pe politicienii din România să renunţe la idee. Asta pentru că Ciad a fost cândva colonie franceză, dar din 1959 a adoptat acest drapel și e independentă.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2019