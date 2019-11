Elon Musk îți arată cum ar fi trebuit să reacționeze geamurile de pe Tesla Cybertruck la evenimentul de lansare

Elon Musk vrea să treci peste incidentul de la lansarea Tesla Cybertruck și-ți arată cum ar fi trebuit să meargă, de fapt, testul de la evenimentul de lansare.

Tesla a lansat joi, 21 noiembrie, primul pick-up electric al companiei. Reacțiile au fost foarte controversate, în primul rând în ceea ce privește design-ul mașinii, care a stârnit o serie de glume și meme-uri pe internet. Unora le-a plăcut, altora mai puțin. Totuși, în cadrul evenimentului a existat un incident la care Elon Musk nu se aștepta.

Teoretic, Tesla Cybertruck este una extrem de rezistentă. Este fabricată din oțel laminat la rece, iar geamurile sale sunt din sticlă blindată. În teorie, acestea ar trebui să reziste la gloanțe de 9 mm. Ca să-i demonstreze rezistența, Elon Musk l-a invitat pe designerul șef Tesla să arunce o bilă de metal în geamurile mașinii. Lucrurile n-au mers așa cum se așteptau cei doi, iar sticla s-a crăpat în mod vizibil. De două ori.

Poți vedea momentul aici:

Totuși, CEO-ul companiei a postat pe Twitter un videoclip dinaintea lansării oficiale, în care geamurile mașinii trec de această dată testul de rezistență cu bila de metal.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019