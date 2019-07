Cel mai frumos serial de care nu ai auzit și pe care ar trebui să-l vezi

Chernobyl sau Stranger Things sunt seriale de care multe lume a auzit, însă mai există și producții foarte bune care nu atrag atenția, deși ar trebui.

Atunci când spui despre un film sau un serial că este frumos te poți referi la calitatea acestuia sau la modul în care a fost filmat. Too Old To Die Young este un nume care este probabil să nu-ți spună nimic, însă este numele unui serial ce este incredibil de frumos, ce a fost filmat cu meticulizatate și pe care fiecare pasionat de cinematografie ar trebui să-l vadă.

Cinematografia este despre imagini și despre felul în care acele imagini spun o poveste. Too Old to Die Young este exact întruchiparea aceste expresii: fiecare cadru este meticulos aranjat, iar camera se plimbă de la o scenă la alta cu o ușurătate incredibilă (parcă plutește) și-ți dezvăluie ușor cadrul. Este genul de producție pe care o vezi nu doar pentru poveste, ci și pentru modul în care acea narațiune este redată.

Serialul este foarte puțin cunoscut în România, dar și la nivel mondial. Nu prea am văzut lumea să vorbească de acest show pe Facebook, pe grupuri de cinematografie sau pe forumuri de film și seriale. Poate un motiv este pentru că este difuzat pe Amazon Prime, platformă care nu are la fel de mult succes ca Netflix, mai ales în România. Însă eu îți recomand să încerci platforma pentru o lună (prima e gratuită) pentru acest serial, dar și pentru show-ul Forever, despre care am scris aici.

Too Old to Die Young spune povestea detectivului Martin Jones (Milles Teller), asasin în timpul liber, ce suferă de o criză existențială care-l duce și mai adânc în lumea violentă a Los Angeles-ului. Mie nu mi-a atras atenția povestea, ci faptul că este regizat de Nicolas Winding Refn, danezul care a făcut filme ca Drive, Only God Forgives sau The Neon Demon. Toate aceste filme au excelat din punct de vedere vizual (deși narativ nu au fost foarte bune), iar asta m-a făcut curios să văd acest show.

Show-ul este împărțit în 10 episoade, iar fiecare are cel puțin 50 de minute (unele chiar și 90 de minute). Așa că trebuie să te aștepți la un film de peste 11 ore. Ceea ce nu ar fi atât de mult, dacă acțiunea (și camera) nu s-ar mișca atât de lent. Nu pot să mă pronunț în legătură cu calitatea serialului (am văzut doar două episoade), însă pot spune că e un show lent pentru care trebuie să ai răbdare. Cadrul de mai sus este desprins dintr-o scenă de cinci-zece minute în care vezi doar cum câțiva mexicani testează niște arme. Nimeni nu zice nimic, camera se mișcă de la stânga la dreapta, oprindu-se asupra unui detaliu.

Eu sunt curios să văd cum evoluează serialul și ți-l recomand dacă ești un fan al cinematografiei, dar și al modului vizual de a spune o poveste. Dacă ești fan al filmelor regizat de maeștri ca Kubrick, Bresson, Paul Thomas Anderson, Fellini, atunci ar trebui să-i acorzi o șansă lui Too Old to Die Young.

Mai multe capturi din primele două episoade ale serialului poți vedea pe contul de Flickr.