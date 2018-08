Unde o să vezi filme online gratis mulțumită unui regizor de Hollywood

Netflix, Amazon, Hulu sau HBO Go. Dacă nu te-ai săturat de platforme de streaming de seriale și filme află că mai apare una la orizont. Va avea filme gratis, alese de un regizor de la Hollywood.

Omul din spatele peliculelor Drive sau The Neon Demon, Nicolas Winding Refn, a dovedit prin filmele sale că are o viziunie unică și că poate realiza filme care să strângă fani devodați.

Acum, regizorul a decis să-și lanseze propriul serviciu de streaming, în parteneriat cu MUBI, unde vor fi disponibile filme pe care el le-a restaurat. Aceste filme nu vor fi dintre cele mainstream pe care să le vezi în cinema sau la televiziuni, ci filme de nișă, de artă pe care Nicolas Widing Refn le consideră bune și care ar merita mai multă atenție din partea cinefililor.

Platforma de streaming se numește byNWR și a fost lansată pe 30 iulie, iar în acest moment sunt disponbile pentru vizionare trei filme. The Nest of the Cuckoo Birds este o dramă-horror lansat în 1965, iar scenariu și regia este asigurată de actorul Bert Williams.

Filmul a fost considerat dispărut, apoi o copie 35mm a fost descoperită, iar de restaurare s-a ocupat Refn. Filmul spune povestea unui detectiv care investighează operațiunea unor producători ilegali de alcool din Florida.

Al doilea film este Hot Thrills and Warm Chills (1967) și spune povestea a trei femei care se întâlnesc și pun la cale un jaf.

Al treilea film este Shanty Tramp, tot din 1967, spune povestea unei prostituate care alege să-l iubească pe un bărbat de culoare în dauna albului care strârnește orașul împotriva celor doi.

Filmele nu sunt foarte cunoscute, dar trebuie să aibă ceva special dacă Nicolas Winding Refn a decis că merită văzute de publicul larg. Partea bună este că sunt gratis și tot ce trebuie să faci este să-ți faci un cont pe platformă apoi poți vedea filmele.

Apoi alte trei filme vor apărea online (Night Tide, If Footmen Tire You, What Will Horses Do? și Spring Night, Summer Night) ca mai târziu și alți editori să prezinte filme, artă și articole pentru toți cei interesați de filme mai puțin convenționale.