Serialele Marvel de pe Netflix au murit definitiv: care este legătura cu Blade

Dacă ai avut vreodată o fascinație teribilă pentru serialele cu super-eroi de pe Netflix, anunțurile Marvel din ultimele zile confirmă faptul că au murit pentru totdeauna.

Pentru aproximativ cinci ani, Marvel a avut o colaborare foarte profitabilă cu Netflix. Seriale precum DareDevil, Luke Cage, The Iron Fist, Jessica Jones, The Punisher și The Defenders au făcut valuri printre amatorii de benzi desenate. Între timp, toate au fost anulate. Motivul a plecat de la iminenta lansare a serviciului de streaming Disney+, dar mulți au sperat că cel puțin unele dintre producții vor fi reînviate pe noua platformă.

Din păcate, dacă ceea ce s-a întâmplat la San Diego Comic-Con ne indică adevărul, se pare că viitorul pentru toate acele producții din Netflix MCU vor fi devenit istorie. Motivul principal are legătură cu Blade și anunțul că Mahershala Ali va juca rolul principal într-o reiterație a francizei pe care mulți dintre noi și-o amintesc în frunte cu Wesley Snipes.

Tot la Comic-Con, Marvel a detaliat toate filmele care vor face valuri pe marile ecrane în cea de a patra etapă a Universului Cinematografic Marvel. Așa am aflat că Natalie Portman va fi noul Thor în cel de-al patrulea film din serie și că Doctor Strange 2 va fi un horror cosntruit în jurul conceptului de multiverse.

Revenind însă la Blade și Mahershala Ali, acest anunț a șocat foarte mulți fani ai MCU. Nu de alta, dar va reprezenta ultima picătură pentru universul fantastic început pe Netflix. În contextul în care Ali a jucat un rol foarte important în primul sezon din Luke Cage, faptul că va intepreta un cu totul alt personaj pe marele ecran înseamnă un singur lucru. Practic, Marvel va ignora complet tot ce s-a întâmplat în serialele TV de pe îndrăgitul serviciu de streaming și își va spune propriile povești. Nu de alta, dar este imposibil ca același actor să joace două roluri distincte în Marvel, în același timp. Acel subiect este închis pentru Disney.

În Luke Cage, Mahershala Ali a jucat rolul lui Cornel Stokes aka. Cottonmouth, în primul sezon al serialului. Talentul său actoricesc a fost foarte lăudat în acel film, iar absenața sa din cea de-a doua jumătate a sezonului a făcut mulți fani să renunțe la serial. Luke Cage a fost primul show anulat de Netflix anul trecut dintr-o serie de anulări care a continuat cu Iron Fist, Daredevil, The Punisher și Jessica Jones. Dacă ți-ai pus vreodată speranța în faptul că acele producții vor fi reiterate pe Disney+, anunțul celor de la Marvel reduce la zero această posibilitate.