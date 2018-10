Forever este un serial TV care te ia prin surprindere încă de la început, iar fiecare episod te face să vrei să dai play și la următorul.

Era duminică. Planul era să fac curat în casă. Apoi am văzut serialul Forever pe Amazon Prime și am folosit fiecare episod drept recompensă pentru tot ceea ce făceam în casă. Dat cu aspiratorul, văzut un episod. S-a făcut noapte și casa era curată și serialul terminat.

Creatorii serialului Forever au ținut în mare secret ceea ce se întâmplă în serial și criticii care au primit acces pentru recenzie au fost rugați să nu dezvăluie nimic despre poveste, personaje sau locație. Tot ceea ce se poate spune despre acest serial, fără să-ți strice experiența de vizionare, este că June și Oscar formează un cuplu care duce o viață normală, rutinată, însă experiențele prin care vor trece îi va schimba radical la finalul ultimului episod.

Acestea fiind zise, pare a fi destul de dificil să convingi pe cineva să se uite la acest serial doar cu acestă descriere.

Totuși, o vei face din mai multe motive:

Ți se pare interesant subiectul. Mori de curiozitate (din acest motiv m-am uitat și eu). Actorii îți sunt simpatici și ai încredere în creatorii Alan Yang și Matt Hubbard. Alan Young a scris și produs Parks and Recreation și a câștigat Emmy pentru Master of None, iar Matt Hubbard a scris pentru 30 Rock, Parks and Recreation și Superstore.

Serialul Forever începe foarte bine. Maya Rudolph și Fred Armisen sunt foarte simpatici și interpretează foarte bine rolurile. Episodul doi te împinge și mai departe și treci la episodul trei pentru că TREBUIE să vezi ce se întâmplă mai departe.

Forever are opt episoade și fiecare are o durată de 30 de minute, ceea ce-l plasează în teritoriul serialor amuzante, însă Forever este special. E amuzant, cât cuprinde, dar are și multe elemente dramatice la care nu te-ai aștepta.

Atât Maya Rudolph, cât și Fred Armisen sunt amuzanți și îndeajuns de carismatici și inteligenți încât să țină acțiunea, chiar dacă vorbesc despre subiecte banale. Asta se datorează abilității celor doi de a improviza, dar și scriituri lui Yang și Hubbert.

Un lucru pe care l-am apreciat extrem de mult la serialul Master of None a fost felul în care erau povestite scenele, felul în care erau scrise replicile. Scriitura lui Master of None este naturală, plăcută și convingătoare. Forever este amuzant, bine scris, cu multe replici naturale, carismatice și inteligente, care mi-au adus aminte de trilogia de filme „Before” a lui Richard Linklater. Nu este de mirare că unul dintre episoadele favorite a fost Andre and Sarah.

În unele momente, Forever mi s-a părut că ar fi contruit ca un roman de povești scurte care redau povești diferite, dar ideea centrală este aceeași.

Cam atât pot să spun despre Forever fără să-ți stric plăcerea de a-l vedea. Pentru mine, Forever a fost o surpriză plăcută, un serial care pornește ca din pușcă, care m-a făcut să râd și m-a pus pe gânduri în cele opt episoade.

Despre poveste, cu spoilers. Citește mai departe doar dacă ai văzut serialul sau dacă nu vrei să-l vezi, dar ești curios să afli despre ce este vorba.

Primul episod începe normal. Povestea unui cuplu rutinat care merge la ski pentru a încerca ceva nou. După o mică dispută dintre June și Oscar, el se duce pe pista și ea la un bar. El se lovește de un copac și moare. Da, un personaj principal moare din primul episod (mai ceva ca în Game of Thrones). Al doilea episod ne-o arată pe June plângând moartea acestuia și o vedem cum încearcă să treacă peste. O nouă slujbă în Hawaii nu ar strica, numai că înainte să ajungă acolo și June moare, înecată cu o nucă de macadamia.

Deja nu mai știi în ce direcție vrea serialul să meargă. În episodul trei aflăm că există un loc unde Oscar o așteaptă pe June (nu este Raiul), iar acolo mai sunt și alte persoane care au murit și acestea îi pot vedea pe cei vii, dar nu și invers.

Reuniți după mai mult de un an, cei doi revin la rutinele vechi, dar își formează și altele noi. Mai departe sunt introduse concepte noi (fântâna care le dă putere și de care trebuie să stea aproape, absorbirea energiei celor vii), însă fără a fi explorate. Acest mediu și aceste metafore sunt, mai degrabă, metode pentru Alan Yang și Matt Hubbard să exploreze relația celor doi, nu pentru a transmite anumite simboluri și semnificații.

Mai departe, June se întreabă dacă nu cumva relația lor era moartă înainte ca ei să moară. Sigur, cei doi se iubeau și se înțelegeau bine, dar era una lipsită de spontaneitate și Oscar făcea aproape orice pentru a remedia orice conflict.

June, împinsă de la spate de un nou personaj pe nume Kase, decide să iasă din rutină și să-l părăsească pe Oscar pentru a vedea ce este în Oceanside (un alt loc misterios, nihilistic unde morții petrec și sărbătoresc uitarea trecutului). Apare, în sfârșit, primul mare conflict dintre June și Oscar (și prima conversație onestă, zic ei) tocmai în viața de apoi și sunt gata să plece pe drumuri separate.

Într-un final, cei doi aleg să meargă în continuare împreună spre un orizont nou, lăsând rutina în spate, inducându-ți ideea și speranța că lucrurile se vor schimba rezistă chiar și dincolo de moarte.

Intrigant cred că este cuvântul care descrie cel mai bine acest serial, în opinia mea. Voiam să văd ce se întâmplă mai departe, iar faptul că este scris foarte bine, actorii joacă excelent ajută ca acțiunea poveștii să curgă. Totuși, nu este un serial fără greșeli.

În primul rând, Forever începe puternic, apoi pe la mijlocul sezonului începi să simți că merge doar de dragul ideii, fără a adăuga ceva consistent (episodul cu Mark și tipa din liceu este drăguț, dar nu aduce nimic în plus), și abia spre final simți o miză pentru relația lui June și Oscar.

Episodul „Andre și Sarah” se află în mijlocul acțiunii serialului și îndepărtează ținta de la June și Oscar la doi necunoscuți, Andre și Sarah. Episodul este atât de bine scris, actorii au chimie foarte bună și joacă atât de bine, încât atunci când acțiunea revine la June și Oscar parcă ești puțin dezamăgit.

Forever este creativ, amuzant și un serial care te-ar putea convinge să-ți faci abonament la Amazon Prime.