Ce se întâmplă cu telefonul tău Huawei după anunțul devastator al Google

Statele Unite ale Americii au reușit să forțeze Google să rupă parteneriatul cu Huawei. Câteva detalii inițiale au fost comunicate și acum știm ce se întâmplă cu telefoanele deja disponibile pe piață.

Decizia luată de Google a venit ca urmare a presiunii autorităților americane, care au culminat cu un ordin semnat de Trump cu privire la interzicerea echipamentelor Huawei. Ultimii doi ani au fost marcați de dispute din ce în ce mai dure între autoritățile americane, în special agenții de informații, și companiile Huawei și ZTE. Între timp, Huawei a rămas inamicul public principal.

Pe scurt, în situația asta, companiilor americane le este interzis să vândă tehnologie – hardware și software – către companie chineză. Chiar dacă Android e gratuit, iar Google nu ia bani nici pe pachetul de servicii, parteneriatul dintre cele două cade sub incidența deciziei autorităților. Și cum Google e o companie americană, nu-și permite să-și piardă suportul țării. Tocmai de aceea a aplicat decizia asta.

Ce se întâmplă cu telefonul tău Huawei pe care îl folosești deja?

Google a revenit cu informații după ce o informare Reuters a dezvăluit această măsură. Compania americană a spus că utilizatorii care deja au telefoane cu Huawei le vor putea folosi în continuare cât de cât în regim normal.

„Vă asigurăm că, în timp ce ne conformăm cerințelor guvernului american, servicii ca Google Play și cele de securitate din Google Play Protect vor continua să funcționeze pe dispozitivele voastre Huawei”, a transmis compania pe Twitter.

Ce înseamnă asta e că vei avea în continuare acces la serviciile Google, printre care și YouTube, Gmail, Maps și altele. Totodată, filtrul Play Protect înseamnă că aplicațiile din magazin vor fi la fel verificate. Vor fi însă afectate dispozitivele viitoare, unde e și cazul Mate X, cel care cade undeva pe granița dintre decizia Google și lansarea oficială.

Ce înseamnă tăierea suportului pentru Huawei?

Pe scurt, Huawei nu va mai avea acces, pentru dispozitive viitoare, la AOSP (Android Open Source Project). Aceasta e versiunea de bază a sistemului de operare, cea distribuită gratuit și pe care orice producător are voie s-o modifice. Ce oferă Google în plus partenerilor e acces la Play Store și la serviciile sale. Aceste servicii îi permit, totodată, să colecteze date despre utilizatori și să le afișeze reclame. Astfel, și Google pierde în urma deciziei.

Huawei a susținut însă că s-a pregătit pentru un moment ca acesta – sau pentru independență față de Google. Astfel, ar lucra încă din 2012 la o alternativă pentru sistemul de operare. În același timp, a dezvoltat interfața EMUI mai mult și a livrat telefoane mai bune, deși mai ieftine față de concurență.

Deocamdată, din puținele informații care există, sistemul de operare e văzut ca o investiție pe termen lung. Ar fi și o barcă salvatoare în caz că Android va fi interzis spre folosire. E posibil ca acum să ofere mai multe informații.

Totuși, merită reținut că Huawei nu e prima companie care crede că poate face un sistem de operare propriu și să aibă succes. E un drum lung în urma sa pavat doar cu eșecuri. De la Tizen al Samsung la Symbian optimizat pentru ecrane tactile al Nokia, de la Windows Phone al Microsoft până la Sailfish, o versiune de MeeGo (sistem dezvoltat de Nokia și preluat de foști angajați).

Amazon e într-un club select. A luat AOSP și și-a creat o versiune de Android. Nu oferă acces la Play Store, are magazin propriu cu aplicații, dar se bucură de suportul Google pentru actualizări de securitate.

În egală măsură, în ultimii ani, Huawei și-a dezvoltat un magazin cu aplicații care ar putea fi folosit și într-un sistem de operare nou. I-ar lipsi însă serviciile Google între care YouTube ar fi de neînlocuit cu adevărat.

Când au început să devină evidente presiunile americanilor asupra Huawei?

Un moment iconic în încercare Huawei de-a intra pe piața din SUA a fost în ianuarie 2018. La CES, Huawei se pregătea să anunțe parteneriatul cu un operator telecom american. Însă AT&T a decis să iasă din afacerea cu distribuție de telefoane Huawei în America. Un operator mare care gira acest producător era un avantaj imens pentru companie. Atunci, directorul Huawei a vorbit public pentru prima dată despre aceste probleme.

Apoi, a fost avertismentul date de agențiile de informații cu ceva săptămâni în urmă, în 2017. „Suntem îngrijorați de riscurile care ar putea exista dacă permitem unei companii sau entități care are obligații față de guverne străine – și nu împărtășesc valorile noastre – să câștige poziții de putere în rețelele noastre de telecomunicații”, a declarat Chris Wray, directorul FBI.

Punctul acesta de vedere a fost împărtășit de șefii CIA, NSA și alte agenții de informații. L-au comunicat în comisia din Senatul american.

Nici Huawei nu-i chiar fără de pată. De exemplu, chiar a spionat companii americane – cazul T-Mobile. Acest furt ar fi inclus și tehnologia folosită de T-Mobile pentru a testa smartphone-uri.

Imaginea de ansamblu e însă cu războiul comercial dintre China și SUA, unde niciuna dintre țări nu pare deschisă compromisului. America nu vrea să pară slabă, iar președintele chinez nu vrea să arate că primește ordine de la americani.

Pe 10 mai, au intrat în vigoare tarife de 25% asupra unor mărfuri chinezești în valoare de 200 de miliarde de dolari. Ministerul Comerțului din China a declarat că „regretă profund” că americanii au luat această decizie. A spus că vor fi necesare contramăsuri din partea statului chinez, fără să ofere detalii despre acestea.

Între timp, a apărut situația de acum cu Huawei și răspunsul Chinei va fi cel puțin interesant de urmărit. Apple, de exemplu, e o companie americană imensă care depinde de asamblarea din China prin fabricile Foxconn.