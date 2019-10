Ce filme și seriale noi vei vedea pe Netflix în noiembrie

Toamna este una dintre cele mai bune perioade de binging cu filme și seriale, iar Netflix aduce câteva titluri noi în noiembrie de care să te bucuri.

Platforma de streaming are deja o colecție destul de numeroasă de titluri la care să te poți uita, iar luna noiembrie mai aduce câteva în plus, ca să treacă mai repede zilele răcoroase de toamnă.

Ce filme și seriale originale apar pe Netflix în noiembrie

1 NOIEMBRIE

American Son / Fiul american

În această adaptare după o piesă de pe Broadway, un cuplu interrasial cu probleme caută explicații pentru dispariția fiului lor. Cu Kerry Washington și Stephen Pasquale.

Atypical / Atipic: Sezonul 3

Odată cu începerea primului an de colegiu, Sam se confruntă cu noi încercări, de la legarea unor relații de prietenie, până la organizarea programului.

Drive / Jaf în viteză

Un hoț notoriu se aliază cu un pilot de curse stradale pentru un jaf în stil mare ce implică intrigi elaborate cu autoritățile, care au propriile lor secrete murdare.

Fire in Paradise / Paradise în flăcări

Supraviețuitorii rememorează devastatorul incendiu care a distrus orașul Paradise în 2018, devenind cel mai letal incendiu de vegetație din istoria Californiei.

Hache / H

În Barcelona anilor ’60, Helena (Adriana Ugarte) cucerește un periculos baron al drogurilor și își perfecționează abilitățile necesare preluării imperiului acestuia.

Hello Ninja / Salut, ninja!

Spunând cuvinte magice și făcând o plecăciune, un băiat, prietenul său cel mai bun și pisica lor devin ninja și pătrund într-o lume fermecată.

Holiday in the Wild / Crăciun în sălbăticie

După ce soțul o părăsește, o newyorkeză pretențioasă pleacă singură într-un safari african și își găsește un nou scop în viață. Cu Kristin Davis și Rob Lowe.

The King / Regele

În Anglia secolului al XV-lea, prințul Hal se transformă dintr-un rebel într-un rege puternic, după ce, cu reticență, moștenește tronul și numeroasele conflicte aferente.

The Man Without Gravity / Omul fără gravitație

Un copil capabil să sfideze gravitația, crescut în izolare, se maturizează și devine un bărbat extraordinar și o celebritate mondială, însă își dorește o viață obișnuită.

True: Grabbleapple Harvest / True: Recolta de haț-mere

Este anotimpul recoltei de haț-mere în Regatul Curcubeului, dar Glummy Glooma nu vrea să vină toamna. Oare True și prietenii ei vor putea salva festivalul?

Queer Eye: We’re in Japan! / Queer Eye: Suntem în Japonia!

În Japonia, cei 5 fabuloși învață doritorii cum să aibă grijă de ei și de ceilalți, explorând totodată bogăția culinară și culturală a țării.

We Are the Wave / Noi suntem valul

Un nou-venit recrutează 4 colegi, împreună cu care vrea să pornească o revoluție, dar lucrurile iau o întorsătură neașteptată.

The Devil Next Door / Lucrarea diavolului

Un bunic din Cleveland este acuzat de o crimă cutremurătoare, aceea de a fi infamul gardian al unui lagăr de concentrare nazist, cunoscut drept Ivan cel Groaznic.

Seth Meyers: Lobby Baby / Seth Meyers: Bebelușul grăbit

Seth Meyers, prezentatorul emisiunii „Late Night” și fost star „Saturday Night Live”, ne prezintă noul lui program special de stand-up, filmat în Minneapolis, Minnesota.

5 NOIEMBRIE 2019

She-Ra and the Princesses of Power / She-Ra și prințesele puterii: Sezonul 4

Felintra jură să cucerească Etheria înaintea sosirii Fruntașului Hoardei, Rază se luptă cu un nou rol și Adora și prințesele se confruntă cu trădări vechi și noi.

The End of the F***ing World / Sfârșitul lumii: Sezonul 2

De la atacul de la Pearl Harbor până la Ziua Z, evenimentele decisive din al Doilea Război Mondial prind viață în acest serial documentar expresiv, cu secvențe color.

Tune in for Love – FILM NETFLIX

6 NOIEMBRIE 2019

Greenleaf: Sezonul 4

Cei din familia Greenleaf trebuie să rămână uniți în acest moment critic, generat de faptul că un nou pastor preia controlul parohiei Calvary. Dar secretele adânc îngropate amenință să zdruncine alianțele.

SCAMS / Escrocherii

Lovit de criza financiară, un tânăr bine-intenționat se alătură unei operațiuni frauduloase și se aFfundă tot mai tare în lumea interlopă.

8 NOIEMBRIE 2019

Busted! / Tu ești vinovatul!: Sezonul 2

Câțiva detectivi amatori încearcă să dezlege o serie de cazuri ciudate, care par să aibă legătură cu un personaj enigmatic cunoscut sub numele Floarea Ucigașă.

Green Eggs and Ham / Ouă verzi cu șuncă

Guy și Sam, diametral opuși, vor să salveze un animal în pericol și învață să încerce lucruri noi precum speranța, prietenia și… un fel de mâncare încântător.

Let It Snow / Fulgi de iubire

În ajunul Crăciunului, o furtună de zăpadă lovește un orășel, afectând prieteniile, iubirile și viitorul câtorva liceeni din ultimul an.

Paradise Beach

Mehdi iese din închisoare și vrea să regleze conturi mai vechi. Mai întâi, trebuie să reia legătura cu banda lui, aflată acum într-o stațiune de pe litoralul Thailandei.

The Great British Baking Show: Holidays: Sezonul 2

Ochi sclipitori? Barbă albă? Moșul nu se compară cu Paul Hollywood, care, alături de Prue Leith, jurizează gustările festive ale unora dintre foștii concurenți preferați.

9 NOIEMBRIE 2019

Little Things / Clipe minunate: Sezonul 3

În vreme ce legătura dintre Kavya și Dhruv devine relație la distanță, călătoriile lor individuale de autodescoperire încep să aibă impact asupra vieții lor de cuplu.

10 NOIEMBRIE 2019

Patriot Act with Hasan Minhaj / Hasan Minhaj: Fii patriot!: Volumul 5

Serialul de actualitate care analizează evenimentele curente a ajuns la al cincilea sezon. Spectatorii se pot bucura în fiecare duminică de un nou episod cu Hasan Minhaj.

12 NOIEMBRIE 2019

Harvey Girls Forever! / Fetițele Harvey, împreună pentru totdeauna!: Sezonul 3

Fetițele Harvey vor să-l învețe cu orice preț pe copilul-miliardar Richie Rich bucuria de a fi copil.

Jeff Garlin: Our Man In Chicago / Jeff Garlin: Omul nostru din Chicago

Un toast la nuntă este subiectul noului program de stand-up al celebrului Jeff Garlin.

13 NOIEMBRIE 2019

Maradona in Mexico / Maradona în Mexic

Maradona, probabil cel mai mare jucător de fotbal al tuturor timpurilor, vine în Culiacán, în inima cartelului Sinaloa, pentru a salva echipa locală și poate și pe el.

14 NOIEMBRIE 2019

Fadily Camara: La Plus Drôle de Tes Copines / Fadily Camara: Cea mai haioasă prietenă

Franțuzoaica Fadily Camara găsește noi motive de făcut haz pe tema prieteniei în noul ei program special de stand-up.

The Stranded / Suflete naufragiate

După un tsunami, zeci de elevi rămân blocați la școala lor privată de pe o insulă. Curând realizează că nu va veni nimeni să-i ajute și că trebuie să se salveze singuri.

15 NOIEMBRIE 2019

Avlu / Curtea închisorii: Partea 2

În urma unui conflict domestic crucial, o mamă devotată se trezește după gratii. Aici va trebui să lupte pentru supraviețuire, sperând că-și va revedea fiica.

Earthquake Bird / Pasărea cutremurului

În Tokyo, în anii ’80, o emigrantă misterioasă e suspectată de uciderea prietenei sale, care a dispărut după implicarea lor într-un triunghi amoros cu un fotograf local.

GO!: The Unforgettable Party / GO! O petrecere de neuitat

Aflați în vacanță, Ramiro și Mia dau nas în nas cu Mercedes, Lupe, Juanma și Alvaro. Vor putea să se împace și să sărbătorească Anul Nou ca o familie?

House Arrest / Arest la domiciliu

Un bărbat încătușat de propriile temeri se închide în casă pentru a se izola de viața modernă. Cu Ali Fazal, Shriya Pilgaonkar și Jim Sarbh.

I’m with the Band: Nasty Cherry / Sunt cu trupa: Nasty Cherry

În acest serial documentar reality, starul pop Charli XCX fondează o trupă rock formată exclusiv din femei. Vor ajunge în vârf sau vor da chix?

Klaus / Klaus: Poștașul și păpușarul

Un poștaș detașat într-un orășel înghețat din nord îl descoperă pe Moș Crăciun. Un lungmetraj animat regizat de Sergio Pablos. Cu Jason Schwartzman și J.K. Simmons.

Llama Llama / Lama Lama: Sezonul 2

Lecții noi, aventuri noi și prieteni noi chiar pe strada lui! Alătură-te lui Lama Lama și prietenilor lui pentru un nou sezon plin de distracție și învățare prin joc.

The Club / Clubul narcotic

Niște puști bogați încep să distribuie droguri în Las Lomas, dar vor intra curând în belele cu poliția, narcotraficanții și alții.

The Toys That Made Us / The Toys That Made Us: Sezonul 3

Creatorii celor mai legendare francize de jucării discută ascensiunea și, în unele cazuri, prăbușirea produselor lor de miliarde de dolari.

17 NOIEMBRIE 2019

The Crown: Sezonul 3

În anii ’60 și ’70, Marea Britanie se confruntă cu probleme economice, iar familia regală se străduiește să păstreze tradiția vie într-o lume în schimbare.

19 NOIEMBRIE 2019

Iliza: Unveiled / Iliza: Deloc voalat

Comediana Iliza Shlesinger ia sub lupă nunta ei recentă, petrecerile zgomotoase ale burlăcițelor, tradiția jartierei și altele.

No hay tiempo para la verguenza / N-am timp de rușine

Serialul reality spaniol urmărește viața, călătoriile, munca și rutina zilnică a provocatorului designer de modă și influencer Santiago Artemis.

20 NOIEMBRIE 2019

Bikram: Yogi, Guru, Predator / Bikram: Yoghin, guru, agresor

Bikram Choudhury, conducătorul unui imperiu global și carismaticul fondator al curentului „hot yoga”, a fost pe val până când faptele sale șocante au fost descoperite.

Lorena, la de pies ligeros / Lorena – O maratonistă nonconformistă

Campioana Lorena Ramirez, din tribul mexican Rarámuri, alerga maratoane în port și sandale tradiționale. Acum este una dintre cele mai rapide alergătoare din lume.

21 NOIEMBRIE 2019

Mortel / Muritorii

Sofiane, Victor și Luisa, liceeni aparent incompatibili, fac echipă pentru a-l descoperi pe criminalul fratelui lui Sofiane cu ajutorul unui spirit voodoo.

The Knight Before Christmas / Un cavaler de Crăciun

Un cavaler medieval din Anglia este transportat în mod magic în prezent, unde se îndrăgostește de o profesoară de științe dezamăgită în dragoste.

22 NOIEMBRIE 2019

Dino Girl Gauko / Gauko, fetița-dinozaur

Naoko Watanabe este o fată obișnuită. Atâta doar că, atunci când se supără, se transformă în Gauko, fetița-dinozaur care scuipă flăcări!

Dolly Parton’s Heartstrings / Dolly Parton: Corzile inimii

O antologie inspirată din cântecele lui Dolly Parton, într-o multitudine de genuri: de la povești de dragoste, spirituale, motivante la drame de familie supranaturale.

High Seas / Mările nimănui: Sezonul 2

Călătoria spre Brazilia continuă, iar pe vas urcă pasageri noi. Situații inexplicabile dau naștere zvonului că vaporul ar fi bântuit.

Mon Frere – FILM NETFLIX

Nailed It! Holiday! / La fix! De sărbători!: Sezonul 2

Programul special de sărbători pe care l-ai așteptat! „La fix! De sărbători!” vine cu cerințe imposibile, ingrediente lipsă și deserturi șarmant de triste.

Narcoworld: Dope Stories

Polițiștii, traficanții furnizorii, consumatorii și doctorii își expun punctele de vedere pertinente asupra traficului internațional de droguri.

Nobody’s Looking / Nu ne vede nimeni

Uli, un înger păzitor, este nou în Sistemul Angelus. Fiind un spirit rebel, curând va face descoperiri șocante despre viață și cum se conduce lumea.

Singapore Social

Singapore este modern, dar adânc înrădăcinat în tradițiile asiatice. Un grup de prieteni trebuie să facă față provocărilor societății și să-și descopere identitatea.

The Dragon Prince / Prințul Dragon: Sezonul 3

Callum și Rayla își continuă călătoria spre tărâmul magic Xadia, iar Ezran se întoarce la Katolis pentru a urca pe tron după moartea tatălui său.

24 NOIEMBRIE 2019

Final Space / Final Space: Sezonul 2

Gary și echipajul său cutreieră galaxia pentru Quinn, confruntându-se cu întâlniri în familie, regate spațiale ucigătoare și sfere pufoase bizar de fericite.

26 NOIEMBRIE 2019

La Zona Rosa / Zona Rosa

O pleiadă de talente urcă pe scenă în acest spectacol special cu cei mai haioși comedieni LGBTQ din Mexic.

Mike Birbiglia: The New One / Mike Birbiglia: Cea mică

Comedianul Mike Birbiglia vine pe Broadway cu un program profund despre schimbările emoționale și fizice prin care a trecut când a devenit părinte.

Super Monsters Save Christmas / Supermonstruleții salvează Crăciunul

Când Henri și Glorb deshamă din greșeală renii lui Moș Crăciun, Supermonstruleții trebuie să piloteze sania și să livreze cadourile tuturor în Pitchfork Pines.

True: Winter Wishes / True: Dorințe de iarnă

În Regatul Curcubeului, toată lumea s-a adunat pentru sărbătoarea Dorințelor de iarnă. Dar când Înghețul Etern scapă din Regatul Gheții, sărbătoarea este în pericol.

27 NOIEMBRIE 2019

Broken / Un sistem corupt: Societatea de consum

Documentarul investighează sistemele în care bunurile de consum sunt vulnerabile în fața corupției și neglijenței, periclitând astfel sănătatea consumatorilor.

The Irishman

Rolurile principale în saga lui Scorsese despre America postbelică, spusă din perspectiva unui ucigaș plătit, sunt jucate de Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci.

28 NOIEMBRIE 2019

Holiday Rush / Valori de sărbători

Un tată singur își pierde slujba de DJ la radio înainte de Crăciun și, împreună cu cei patru copii, trebuie să accepte realitatea și să redescopere adevărata bucurie.

John Crist: I Ain’t Prayin For That / John Crist: Nu mă voi ruga pentru asta

Un program special al piosului comedian John Crist despre impietatea unor rugăciuni din zilele noastre.

Lugar de Mulher – SERIAL ORIGINAL NETFLIX

Merry Happy Whatever / Crăciun sau sărbători sau ce o fi

Un tată intransigent trece prin stresul sărbătorilor după ce fiica lui îl aduce acasă de Crăciun pe noul ei iubit. Cu Dennis Quaid.

Mytho / Mitomana

Suspectând că soțul ei o înșală, Elvira se preface că e grav bolnavă, însă această minciună nevinovată va avea consecințe catastrofale.

29 NOIEMBRIE 2019

Atlantics / Atlantique

Ada, o tânără de 17 ani dintr-o suburbie a Dakarului, se îndrăgostește de Souleiman, un constructor care se întoarce în vechiul cartier după ce dispăruse pe mare.

Chip and Potato: Sezonul 2

Adorabilul mops Chip începe grădinița, își face noi prieteni și încearcă lucruri noi cu ajutorul prietenei ei secrete, șoricelul Potato.

I Lost My Body / Mi-am pierdut corpul

Aventuri, iubire și amintiri din copilărie se împletesc într-un film de animație premiat, în care o mână desprinsă de trup traversează Parisul în căutarea proprietarului.

Sugar Rush Christmas / Goana dulce mult aduce: Deserturi de Crăciun

Emisiunea-concurs pentru cofetari „Goana dulce mult aduce” are de această dată ca temă deserturile de Crăciun.

The Movies That Made Us

Creatorii unora dintre cele mai faimoase filme hollywoodiene discută despre cum simple povești ajung capodopere memorabile.

Ce titluri licențiate Netflix vei vedea pe platformă în noiembrie

01 NOIEMBRIE 2019

A Christmas Special: Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

American Hustle / Țeapă în stil american

Atomic Blonde / Atomic Blonde: Agenta sub acoperire

Deep / Deep: O aventură nesfârșită

Early Man / Early Man: Tare ca piatra

Girls Trip / Girls Trip: Dezmăţ cu fetele

Insidious: Capitolul 2

Mark Felt: The Man Who Brought Down the White Hous

My Big Fat Greek Weddin/ Nuntă a la grec

Overdrive / Apasă pedala!

Pitbull Last Dog / Pitbull: Ultima bătălie

Pitbull: Tough Women / Femei dure

Secret Wars / Războaie secrete

Sex Tape

Spy Kids / Joaca de-a spionii

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams / O altă joacă de-a spionii

Spy Kids 3: Game Over / Copiii spioni 3: Sfârșitul jocului

The Dinner / Cina

The Happytime Murders / Cine trage sforile?

The Nut Job 2: Nutty by Nature / Goana după alune 2

The Pursuit of Happyness / În căutarea fericirii

Tucker: The Man and His Dream / Tucker: Omul și visul său

02 NOIEMBRIE 2019

A Remarkable Tale / Nemaivăzut

The Promise / Promisiune de onoare

03 NOIEMBRIE 2019

The Blacklist / Lista neagră: Sezonul 7

08 NOIEMBRIE 2019

Greatest Events of WWII in Colour / Marile evenimente ale celui de-al Doilea Război Mondial: Sezonul 1

10 NOIEMBRIE 2019

The Blacklist / Lista neagră: Sezonul 1

12 NOIEMBRIE 2019

America, venim!

Bucuresti, unde esti?

The Little Hours / Ore târzii

Legaturi bolnavicioase

Lumea e a mea

Mars / Marte Sezonul 2

Men on a Mission: 2019 / Bărbați în misiune

15 NOIEMBRIE 2019

Before I Wake / Insomnia

Nothing to Lose 2 / Edir Macedo: Nimic de pierdut (Partea 2)

17 NOIEMBRIE 2019

The Blacklist / Lista neagră: Sezonul 7

19 NOIEMBRIE 2019

American Made / Barry Seal: Trafic în stil American

Men on a Mission: 2019 / Bărbați în misiune

23 NOIEMBRIE 2019

Game Night / Jocul de-a detectivii

24 NOIEMBRIE 2019

The Blacklist / Lista neagră: Sezonul 7

29 NOIEMBRIE 2019