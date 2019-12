Cât de ușor îți poate fi urmărită locația și ce consecințe grave are asta

Există o mulțime de aplicații din telefonul tău care colectează și împărtășesc date despre locația ta și oricine poate avea acces la ele.

Ca să-ți arate cât de ușor este pentru oricine să afle date legate de locație despre tine, publicația The New York Times are un proiect legat de intimitate. Astfel, The Times Privacy Project a obținut un set de date cu peste 50 de miliarde de ping-uri de locație de pe telefoanele a peste 12 milioane de oameni din țară. Ce e și mai uimitor este faptul că au reușit să „dezanonimizeze” datele disponibile în mod public și să-l urmărească pe președintele Donald Trump.

Există și o hartă interactivă care îți arată exact traseul dintr-o zi al președintelui Statelor Unite, dar și a altor oficiali.

Proiectul publicației arată o problemă majoră: chiar și persoanele din instituțiile cele mai sensibile ale statului pot fi urmărite extrem de ușor. Este vorba aici chiar și de organizații militare sau structuri de apărare importante. Cei de la The New York Times au reușit să urmărească telefoane în toate clădirile guvernamentale majore din Washington. Ceea ce e uimitor este faptul că au reușit să urmărească persoane importante din fruntea statului chiar până la propriul domiciliu. Toate aceste lucruri ar putea reprezenta amenințări la adresa securității naționale oricărui stat.

Locația oricui poate fi accesată oricând

Toate aceste date au fost furnizate către Times Opinion de surse care au solicitat să rămână anonime, deoarece nu sunt autorizate să le comunice, iar acest lucru le-ar putea aduce repercusiuni grave.

Folosind datele, au identificat persoanele aflate în poziții de putere urmărind ping-uri de pe smartphone-uri, în timp ce acestea se deplasau în jurul Casei Albe, Capitol Hill, Curții Supreme și a altor facilități guvernamentale. În multe cazuri, traseele i-au condus la casele utilizatorilor de smartphone-uri.

Deși aceste date sunt de acum trei ani, informații similare încă sunt colectate zilnic, despre toată lumea.

„Datele legate de urmărirea locațiilor persoanelor fizice pot fi utilizate pentru a facilita recunoașterea, recrutarea, inginerie socială, șantajearea și, în cele mai grave cazuri, lucruri precum răpirea și asasinarea”, avertizează Kelli Vanderlee, manager of intelligence analysis în cadrul companiei de securitate cibernetică FireEye.