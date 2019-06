5 lucruri stupide pe care oamenii le-au făcut în avion și-au stricat totul

Transportul în comun scoate adeseori ce este mai rău din oameni – iar acest lucru se aplică și în cazul mersului cu avionul.

Deși mersul cu avionul ușurează transportul pe distanțe lungi, acesta poate fi de multe ori obositor și chiar terifiant, în funcție de norocul pe care îl ai. Dacă oamenii din zborul tău nu sunt cei mai luminați, experiența zborului poate fi chiar mai rea.

Un exemplu recent este cel al pasagerului din zborul PK702 al Pakistan International Airways, care pleca din Aeroportul Manchester. Pasagerul a deschis din greșeală ușa de la o ieșire de urgență în timp ce căuta baia, fapt care a dus la evacuarea pasagerilor înainte de decolare și întârzierea zborului cu opt ore.

Dar lucrurile au fost chiar mai rele de atât. Avionul a putut decola abia după ce 38 de pasageri s-au oferit voluntari să coboare, întrucât capacitatea de evacuare a aeronavei a fost redusă din cauza pasagerului neatent.

Însă oamenii pot face tot soiul de lucruri dubioase și – dacă este să fim sinceri – nesimțite la bordul avionului, iar mai jos găsești o listă cu cinci din cele mai rele.

Să ignori personalul de la bordul avionului

În încercarea de a mai prinde câteva minute prețioase cu telefonul mobil înainte de a-l da pe modul avion, mulți oameni ignoră complet personalul calificat de la bord când acesta arată procedurile de siguranță în cazul unei urgențe. Mulți oameni vin cu scuza că au mai văzut aceste proceduri de atâtea ori – însă acest lucru nu contează, pentru că în cazul unei urgențe reale, poți să le uiți foarte repede, mai ales dacă nu le-ai văzut în ziua respectivă.

Mai apoi, sunt acei oameni care nu ascultă instrucțiunile personalului de la bord orice ar fi, crezând că ei sunt mai presus de asta. Recent am fost chiar eu martora unor asemenea evenimente, ambele în același zbor. Într-unul din ele, un bărbat s-a ridicat în picioare și s-a dus la o cunoștință de-a lui din capătul opus al avionului, în mijlocul turbulențelor, când toată lumea trebuia să stea cu centura pusă, inclusiv însoțitorii de zbor. În celălalt, o femeie din fața avionului s-a ridicat să meargă la toaleta din spatele avionului, tot în timpul turbulențelor. Nu pot să uit nici acum zâmbetul tălâmb pe care îl afișa în timp ce însoțitorii de zbor strigau disperați la ea să se întoarcă la loc și să își pună centura. Nu s-a lăsat până nu a ajuns în fața ușii de la toaletă, unde a fost trimisă, pentru a zecea oară, la locul ei.

Să te faci comod ca la tine acasă și să îți faci de cap

Anumitor pasageri li se pare cât se poate de ok să se simtă în avion ca la ei acasă. Tocmai de aceea, în timpul zborurilor, anumiți oameni se descalță complet, până rămân cu picioarele goale, și se întind cu picioarele pe suportul pentru coate al pasagerului din față. Dacă descălțatul în cauză nu a făcut duș recent sau are o problemă cu perspirația tălpilor, atunci pasagerul din față va prefera probabil să se arunce pe geam. Dar chiar și cu o igienă corectă, apariția unor picioare clandestine pe suportul de coate este nu doar ne-binevenită, ci și scârboasă.

Mai apoi, sunt acei pasageri care cred că e acceptabil să îți lași spătarul scaunului pe spate, pentru a sta mai confortabil. Însă cu spațiul limitat pe care îl au oamenii pentru picioare în avioane, un idiot care nu poate să doarmă dacă nu stă cât mai aproape de poziția culcat este ultimul lucru pe care și l-ar dori oricine.

Să te îmbeți la bordul avionului – sau înainte

Zborul poate fi o experiență terifiantă pentru unii, care aduce multă anxietate. Chiar dacă avionul este cel mai sigur mijloc de transport, gândul la turbulențe și prăbușiri este suficient pentru unii oameni pentru a cauza anxietate la cote alarmante. Din acest motiv, unii oameni aleg să se îmbete – fie înainte, fie în timpul zborului. Teoretic, alcoolul ajută pe moment, însă deshidratarea iminentă care vine cu beția, potențată de zbor în sine, face mai mult rău decât bine.

Beția nu e distractivă pentru nimeni de la bord – nici pentru persoana care a consumat alcool, nici pentru însoțitorii de zbor, nici pentru ceilalți pasageri. Țin minte și acum un zbor nocturn de acum doi ani, când mai mulți cântăreți care se întorceau de la Frankfurt la București au decis că e o idee bună să se îmbete în avion – zis și făcut. Rezultatul? Au făcut gălăgie mai mult decât niște copii de grădiniță, când mulți pasageri încercau să adoarmă, iar la aterizare a fost un adevărat haos pentru însoțitorii de zbor să îi convingă pe petrecăreți să se așeze pe locurile lor și să își pună centura, aceștia din urmă preferând să stea pe culoar și să se distreze.

Să te ridici în picioare și să te plângi că vrei să cobori imediat din avion după aterizare

Chiar mai rău decât a aplauda la aterizare fără niciun motiv este să te ridici de pe locul tău imediat ce avionul a aterizat. De regulă, mai durează între 10 și 20 de minute până când pasagerii pot coborî, dar asta nu oprește pe nimeni să se ridice în picioare și să facă tam-tam că vrea să coboare. Am observat că treaba asta e mai mult valabilă la români – poate e doar o coincidență, poate nu.

Acum ceva timp, avionul în care mă aflam aterizase cu bine în București. La bord se aflau câțiva nemți și foarte mulți români. Imediat după aterizare, nu am putut să nu remarc un lucru: nemții nici măcar nu s-au ridicat până nu s-a anunțat oficial că putem coborî, pe când românii nu doar că erau în picioare și nerăbdători, dar aveau la ei one-linere de rigoare: „Scoate, bă, prazul din geantă, să vezi cum evacuăm tot avionul cu el!”, „Dați drumul la tobogane, mă, că măcar așa ieșim și noi” și „Cred că a venit supra-controlul, de aia durează atât”. N-o să mint, am râs la replicile astea – însă însoțitorii de zbor care nu vorbeau româna păreau de-a dreptul speriați.

Să îți iei bagajul cu tine la o evacuare de urgență

Poate cel mai rău lucru pe care îl poate face o persoană într-un avion este să facă din luarea bagajelor o prioritate în timpul unei evacuări de urgență. Un asemenea gest poate face diferența între viață și moarte. Indiferent de ce ai în bagaje, lasă-le în urmă. E infinit mai important ca tu și ceilalți pasageri să supraviețuiți decât să salvezi actele, banii, aparatele electronice și orice altceva.

Cel mai recent exemplu este al avionului companiei Aeroflot, care decolase din Moscova cu destinația Murmansk, dar a făcut cale întoarsă după ce a fost lovit de fulger la câteva minute după decolare. La aterizare, avionul a luat foc. În timp ce însoțitorii de zbor căutau din toate puterile să grăbească evacuarea și să salveze viețile oamenilor, unii pasageri au căutat să își ia bagajele mai întâi – ba mai mult, au aruncat întâi bagajele pe rampa de evacuare, abia apoi au coborât și ei. Drept rezultat, 41 de oameni au murit în cele mai mari chinuri, înghițiți de flăcări. Dar hei, măcar cei care și-au luat bagajele nu au trebuit să meargă să își înnoiască buletinul, nu?