Aterizarea pe Lună așa cum toată lumea ar trebui s-o vadă

De la misiunea Apollo 11 din 1969, în care omul a pășit pentru prima dată pe suprafața Lunii, au trecut puțin peste 50 de ani.

Aterizarea pe Lună a fost cu siguranță un moment istoric. Există mai multe videoclipuri și imagini în care poți vedea tot procesul prin care primul om a pășit pe suprafața satelitului natural al Pământului. Dar printre cele mai interesante experiențe este această carte, prin care poți vedea totul în 3D.

Mission Moon 3D: A New Perspective on the Space Race vine cu o colecție de fotografii din arhivă cu astronauții și cosmonauții implicați în misiunea Apollo 11. De asemenea, aceasta conține și imagini impresionante cu peisaje lunare și navete spațiale, toate disponibile în 3D. Este cea mai mare colecție de imagini stereoscopice din timpul cursei spațiale.

De apreciat este și faptul că acest album vine cu detalii despre prima călătorie a omului pe Lună. Conține impresii și amintiri direct din memoria astronauților implicați. De asemenea, există și povești ale cosmonauților sovietici, foarte puțin expuse în mediul public de-a lungul acestor 50 de ani trecuți de la misiunea Apollo 11. David Eicher, autorul cărții, spune că a încercat să spună povestea misiunii de aselenizare din ambele perspective: cea a americanilor, și cea a rușilor.

Imagini în relief din cadrul misiunii Apollo 11

Multe dintre imaginile din carte, disponibile de această dată în 3D, sunt deja celebre. Un exemplu bun ar fi amprenta piciorului astronautului Buzz Aldrin de pe solul lunar. Ce pasionați de spațiul cosmic pot vedea toate aceste imagini iconice în relief.

Selecția imaginilor a fost supervizată și organizată de Brian May, chitaristul celebrei trupe Queen, care este, în același timp, și astrofizician. Pentru mulți dintre noi, aceasta ar fi probabil cam cel mai veridic mod prin care am putea experimenta aterizarea pe Lună din cadrul misiunii Apollo 11.

Unele imagini incluse în carte pot fi văuzte aici, însă nu vei avea parte de experiența 3D decât în format fizic.