Cel mai tare telefon Xiaomi costă de două ori mai puțin decât iPhone X

Xiaomi, se poate spune, a dat lovitura în 2018 cu un telefon și interesant, și performant, și cât de cât inovator. Acum știm și cât cer chinezii pentru el.

Odată cu iPhone X, Apple a demonstrat că autentificarea facială poate fi și sigură, și rapidă. Face ID a reprezentat o inovație necesară, dar de acum începe sezonul copierii ei. Xiaomi cu modelul Mi 8 a făcut pasul către așa ceva și a implementat 3D Face Unlock. Adevăratul telefon spectaculos a fost însă Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, care dispune și de un scanner de amprente ultrasonic. Așa ceva va fi și pe Samsung Galaxy S10 în 2019.

Xiaomi Mi 8 Explorer e vârful de gamă al companiei. Are un ecran S-AMOLED de 6,2 inci cu rezoluție Full HD+, are procesor Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB de memorie RAM și interfața MIUI 9.5 bazată pe Android 8.1 Oreo. Telefonul are USB-C, acel scanner de amprente implementat în ecran, deblocare prin scanare facială cu infraroșu și două camere foto de 12 megapixeli.

Xiaomi Mi 8 Explorer este și cel mai scump, dar încă e mai ieftin decât un iPhone X. Astfel, chinezii îl listează la 530 de dolari cu 128 GB spațiu de stocare. Nu, n-are suport pentru card microSD. În Europa, ar putea să vină la un preț de 530 de euro. Chiar și așa, la sub 3.000 de lei, e un preț excelent pentru ce oferă.

Celălalt model, cu doar 6 GB de memorie RAM și fără scanner de amprentă în ecran, e listat și în România. Costă aproape 2.500 de lei.

În ceea ce privește autonomia, Xiaomi Mi 8 Explorer are o baterie de 3.000 mAh, cu încărcare rapidă. Nu va fi incredibilă, dar aproape o zi ar trebui să reziste.

Trebuie să ții însă cont de un fapt divers în ceea ce privește acest telefon. Pe spate ai putea crede că are un capac transparent. E fals. E doar un sticker făcut să arate ca o placă de bază din telefon. E un mod al companiei de-a atrage atenția, dar fără să risipească bani pe o carcasă cu adevărat transparentă. Altfel, nu influențează în niciun fel funcționarea.