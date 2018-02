Probabil ai încercat și tu să desenezi un portret sau două de-a lungul timpului, dar sigur nu ți-au ieșit atât de bine pe cât ar fi trebuit.

Dacă ai trecut de stadiul mâzgăliturilor pe șervețele, probabil ai încercat să desenezi ceva mai realist. O mașină, o casă sau poate chiar un portret. Am avut, ca mulți alții, astfel de tentative, iar unele au ieșit mai bine decât mă așteptam. Altele, însă, n-au fost extrem de strălucite. Portretele întotdeauna par o muncă titanică, așa că mai bine mă bucur de munca altuia decât să mă îngrozesc de eșecul propriu.

David Bayo e unul dintre oamenii pe care i-aș urmări cu drag în timp ce desenează un portret, mai ales pentru că are un stil aparte de a face asta. Bărbatul nu are nevoie să traseze linii, așa cum am face-o în mod obișnuit pentru orice fel de desen. Bayo preferă să lucreze la fel ca o imprimantă, realizând desenul punct cu punct. Da, e o muncă mult mai dificilă și care durează mult mai mult, dar și rezultatul e pe măsură.

”Astrée” este numele desenului pe care l-a realizat și pentru care are și câteva statistici, care pun în perspectivă munca depusă. Bayo ar fi lucrat aproximativ 300 de ore la acest portret, timp în care a așezat pe hârtie nu mai puțin de 3 milioane de puncte individuale.

Technica pe care a folosit-o este aceeași pe care o folosește și o imprimantă clasică, cu jet de cerneală. Imprimanta, pe de-o parte, reușește să producă un asemenea desen într-un minut sau ceva mai mult, însă desenul lui Bayo e plin de personalitate. În videoclip poți vedea secvențe din timpul procesului de creație, care îți arată și modul în care acesta a pus fiecare punct pe planșă.