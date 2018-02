Pentru mulți dintre noi, desenele animate au fost o parte de neuitat a copilăriei, de care încă ne simțim atașați.

Glumele nemuritoare, bătălia dintre bine și rău, iubirile infantile – totul a jucat un rol aparte în felul în care ne relaxam când veneam de la școală.

Dincolo de toate acestea, există o parte pe care, copii fiind, nu am știut să o vedem. Creatorii din spatele desenelor noastre preferate au găsit căi de a strecura în ele mesaje subliminale variate – de la glume sexuale nepotrivite și până la mesaje politice.

Personaje care erau gay în secret

Când eram mici, nu ne gândeam neapărat la personajele preferate ca având o anumită orientare sexuală. Când ne uităm la ele prin prisma de adulți, lucrurile se schimbă.

De ce prințul Eric din „Mica Sirenă” era atât de speriat de idee de a săruta o fată? De ce familia lui Oaken din „Regatul de Gheață” era compusă dintr-un alt bărbat și patru copii? De ce părea LeFou din „Frumoasa și Bestia” îndrăgostit până peste cap de Gaston? Răspunsurile par oarecum evidente acum.

Răufăcătorii și accentele lor ciudate

În urma unor studii, s-a dovedit că majoritatea răufăcătorilor din desenele animate vorbesc cu un alt accent decât cel american. Dacă ai avut ocazia să urmărești desene în limba engleză, probabil ai observat acest lucru.

De cele mai multe ori, răufăcătorii vorbeau cu un accent străin. De exemplu, Dr. Heinz Doofenshmirtz din „Phineas și Ferb” avea accent de german. Accentul cel mai întâlnit în cazul personajelor negative a fost cel britanic – regăsit atât la Jafar din „Aladdin”, cât și la Scar, din „Regele Leu”.

Simbolul falic din „Mica Sirenă”

Pe coperta VHS originală a filmului, se poate vedea clar cum unul dintre turnurile castelului este, de fapt, un penis. S-a zvonit că desenul a fost un protest tăcut al unui artist Disney care avea să fie concediat.

Ulterior, s-a aflat că artistul nu lucra exclusiv pentru Disney, iar coperta nefericită a fost o simplă greșeală cauzată de neatenție. Deși e dificil de imaginat cum poate cineva să deseneze un penis din greșeală, vom închide ochii și ne vom preface că nu s-a întâmplat.

„Familia Simpson” și epidemia de Ebola

În episodul „Lisa’s Sax”, difuzat în octombrie 1997, o anumită scenă atrage atenția. În ea, Marge încearcă să îl convingă pe Bart să citească o carte numită „Curious George and the Ebola Virus”. Poate că scena nu ar fi însemnat nimic dacă epidemia de Ebola nu ar fi izbucnit între 2002 și 2003, când rata de fatalitate a fost de 90%.

Cel mai ciudat este că scena în sine nu a avut vreo legătură cu restul episodului.

Accidentul din „Fetițele Powerpuff”

În episodul 7, „Superfriends”, din sezonul 4, o anumită scenă are cu totul alt sens acum. În ea, Blossom, Bubbles și Buttercup încearcă să o prezinte pe Robin, prietena lor cea nouă, tatălui lor, profesorul Utonium. Bubbles încearcă să îi explice lui Robin că ea și surorile ei au fost create de profesor în laborator, în urma unui accident. Răspunsul lui Robin vorbește de la sine: „E OK, profesore, și eu am fost un accident”.

Gluma nepotrivită din „Familia Flinstone”

Într-unul din episoade, Fred și Barney se duc la un magazin de costume. Acolo, Fred îl întreabă pe amicul său ce are de gând să își ia. Barney spune că vrea ceva care să îl facă înalt, la care Fred îi sugerează să își ia un alt cap. Răspunsul lui Barney nu lasă prea multe posibilități imaginației: „Alt cap? La ce îmi trebuie trei?”

„Johnny Bravo” și atacul terorist din 11 septembrie 2001

Cu patru luni înainte de dezastrul din 11 septembrie 2001, în episodul „Chain Gang Johnny”, Johnny și prietenul său, Carl, merg împreună la film. În timpul unei discuții în afara cinematografului, peretele din spatele lor arată un poster cu o clădire înaltă care arde, alături de cuvintele „În curând”. Singura explicație cu care ne putem mulțumi este că a fost o simplă coincidență nefericită.