Un artist a reimaginat desenele Disney ale copilăriei pentru a le adapta anului 2017

Cu toții știm că filmele clasice de animație produse de Disney nu au vârstă. Multe dintre ele au fost lansate chiar în secolul 20, și este ușor să uităm ce au însemnat ele pentru noi la vremea respectivă. Producții precum Cartea Junglei, Regele Leu sau Aladdin au făcut deliciul copilăriei noastre și au reprezentat unele dintre cele mai frumoase povești.

Un artist britanic, Tom Ward pe numele său, a decis să refacă anumite scene utilizând personajele celebre din filmele Disney. El a înccercat să își imagineze cu ce s-ar ocupa ele în ziua de azi. Rezultatul este cel puțin fascinant și tulburător.

Ward spune că s-a întrebat ce ar face Simba sau Tigger dacă ar trăi astăzi, sau dacă niște copii ar lăsa un străin să le intre noaptea în cameră, precum e povestea lui Peter Pan. ”Chiar și covoarele fermecate trebuie aspirate din când în când, iar nasul lui Pinocchio aduce foarte mult cu un selfie stick”, a spus britanicul pentru Mashable.

Dintre ilustrațiile pe care le-a realizat, artistul are și câteva care i-au mers mai aproape de inimă. Acesta spune că desenul cu Gaston și LeFou din Frumoasa și Bestia, participând la o paradă gay pride este unul dintre preferatele sale. În plus, acesta și l-a imaginat pe Robin Hood luptând împotriva vânătorilor de vulpi. Însă preferata sa este ilustrația care își reimaginează o scenă din ”The Sword in the Stone”, care spune povestea Regelui Arthur și a sabiei sale, Excalibur. Pe aceasta o puteți vedea mai jos. Copilul este atât de prins cu telefonul său, încât uită să-și realizeze potențialul de care este capabil.