Vasul cât un oraș plutitor ar trebui să fie destinația perfectă de vacanță

Dacă ai petrece o zi la bordul vasului de croazieră Simphony of the Seas, nici nu ți-ai da seama că te afli în mijlocul oceanului. Vaporul este cât un oraș și ai putea trăi aici pentru tot restul vieții, fără să-ți lipsească ceva.

Probabil știi deja că Simfonia Mărilor este cel mai mare vas de agrement construit vreodată de om. Este de aproape cinci ori mai mare decât Titanicul, este deținut de Royal Caribbean și are un singur scop: să distreze pe oricine își permite o vacanță la bordul celui mai mare vas din lume.

Vasul are 362 de metri lungime, ceea ce înseamnă că este mai mare decât Turnul Eiffel dacă l-ai pune culcat lângă Simphony of the Seas.

Are 18 punți și poate găzdui aproape 7.000 de pasageri plus echipajul, care ar duce până undeva la 9.000 de suflete. Asta ar însemna cam cât populația totală a orașului Bușteni.

Aproape nimic din ce întâlnești la bordul acestui vas impresionant n-o să te convingă să-l părăsești vreodată. Simfonia Mărilor a fost creat pentru a asigura vacanța perfectă pentru toți călătorii, chiar și pentru cei mai pretențioși. Vaporul are 24 de piscine, inclusiv un pod de apă și o scenă de teatru pe apă. Aici, acrobații se pot scufunda în cea mai adâncă piscină de pe mare sau ocean.

Nu este nicio problemă dacă nu știi să înoți și preferi să rămâi uscat pe toată durata călătoriei. Simphony of the Seas are la bord chiar și un parc central, mărginit de șapte cartiere, ca un adevărat oraș ultra-modern. Parcul adăpostește peste 20.000 de specii de plante tropicale și 52 de copaci.

Ai putea spune că este un oraș mai “verde” decât multe așezări urbane de pe uscat, iar aici, poluarea chiar este minimă. O zi la bordul vasului te va face să te simți mai bine ca acasă.

Copiii au propriul paradis, unde se servesc 161 de tipuri diferite de bomboane, sală de jocuri, carusel și alte spații de agrement, muzică live și evenimente de divertisment care n-o să-i plictisească niciodată.

Adulții au și ei parte de distracție, pe gustul fiecăruia. Ai de ales între 42 de baruri și 22 de restaurante, toate locații selecte, cu specialități. La baruri, ești servit de roboți bartenderi. Ei îți prepară și-ți agită cocktailurile așa cum le vrei. Acești roboți pot servi peste 1.000 de băuturi pe zi.

Dacă vrei activități mai interactive, poți încerca air hockey, tenis de masă sau mini-golf. Există spații special amenajate chiar și pentru amatorii de sporturi extreme.

Simphony of the Seas este cunoscut în întreaga lume, s-au scris sute de articole despre el și i s-au dedicat filme documentare. Oricine și-ar dori măcar o dată în viață să călătorească la bordul orașului plutitor.