Ubisoft câștigă bani grei din vânzarea de DLC-uri pentru jocurile sale

Ubisoft a raportat vânzările pe primul trimestru al anului fiscal 2018-2019 și rezultatele sunt impresionante. Compania a reușit să obțină venituri de 400 de milioane de dolari în această perioadă. Vânzările de jocuri au fost bune, dar majoritatea banilor au venit din DLC-uri.

DLC-urile (Downloadable content) sunt extrem de întâlnite în rândul producătorilor de jocuri și pe cât sunt de controversate, pe atât par să fie de profitabile. DLC-urile sunt o metodă prin care producătorul jocului se asigură că poate vine și mai mult și astfel ține jucătorii aproape de ecrane. Acest lucru nu este rău deoarece gamerii se pot juca mai mult la ceea ce vor. Problema apare atunci când producătorii se folosesc de astfel de DLC pentru a profita de gameri și a-i stoarce de bani.

„Am avut un trimestru fiscal foarte bun care ne-a depășit așteptările. Această performanță a fost dată de jocurile noastre și de avântul PRI-ului”, a declarat Yves Guillemot, șeful executiv al Ubisoft. PRI înseamnă player recurring investment și este doar un termen pentru a desemna vânzările de DLC-uri, season pass și alte achiziții online.

O mare parte din veniturile raportate sunt aduse de vânzărea de conținut extra pentru jocurile online Rainbow Six: Siege sau For Honor. Rainbow Six: Siege a fost lansat în 2015 însă Ubisoft a avut grijă să aducă conținut constant sub formă de noi personaje sau hărți pentru a menține atenția, și banii, jucătorilor.

Interesant de notat este că vânzările de jocuri pentru PC au însemnat 24% din vânzările totale, pe locul doi după PS4 care aduce 38% din vânzări, în timp ce vânzările de jocuri pentru Xbox One contribuie cu 22% la veniturile din primult trimestru.

Și jocurile Ubisoft pentru Nintendo Switch au devenit mai populare, vânzările crescând de la 1% cât erau în trimestrul 1 2017/2018 până la 5%.

Dezvoltatorul francez de jocuri mai pregătește două jocuri importante în perioada următoare și care ar putea duce veniturile și mai sus. Assassin’s Creed Odyssey este plănuit pentru această toamnă, iar The Division 2 va ajunge la gameri în primăvara anului 2019.