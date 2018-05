Rainbow Six Siege este gratuit în weekend, ca să știi dacă merită banii

Pentru că nu a avut niciodată o variantă demo care să poată fi experimentată fără emoții, Rainbow Six Siege va fi gratuit în weekend pe toate platformele pe care este disponibil.

În urmă cu aproximativ un deceniu, nouă jocuri din zece erau lansate alături de o variantă demo. Respectiva demonstrație includea o misiune sau două, era complet gratuită și te ajuta să-ți formezi o opinie legată de o eventuală achiziție. Între timp, situația în piața de jocuri video sc-a schimbat radical. Multe dintre jocurile de top sunt gratuite, dar generează foarte mulți bani din microtranzacții sau achiziții in-app. Celelalte sunt cotra cost și nu le poți testa, decât dacă nu cumva îți sunt suficiente numeroasele secvențe de gameplay de pe YouTube sau Twitch.

Dacă nu ai avut ocazia să cumperi încă Rainbow Six Siege, te vei bucura să afli că că dezvoltatorul titlului a decis să-l ofere gratuit în weekend. Ca urmare, dacă nu aveai un plan măreț pentru acest sfârșit de săptămână, o sesiune extinsă de împușcături pe echipe s-ar putea să fie leacul perfect pentru o săptămână stresantă.

Cei de Ubisoft au venit la înaintare cu această ofertă și au ținut să facă anumite mențiuni legate de oferta de nerefuzat. Jocul Rainbow Six Siege ce va fi disponibil gratuit pe parcursul weekendului este varianta completă a titlului. Include accesul la toate hârțile ce au fost lansate vreodată pentru el, toate modurile de joc și toți operatorii in-game.

Dacă te încânta premisa câtorva zile de Rainbow Six Siege, poți deja să descarci jocul pe PC. În plus, este important de reținut că, deși vei putea profita de ofertă pe Xbox One fără să fi abonat la Xbox Live Gold, posesorii de PS4 trebuie să fi plătit în prealabil un abonament la PlayStation Plus. În altă ordine de idei, dacă după cele două zile de gaming te decizi să cumperi jocul în varianta completă, progresul realizat se va porta automat, fără nici un fel de intervenție din partea ta din varianta gratuită în cea contra cost. În această perioadă, Rainbow Six Siege poate fi achiziționat cu o reducere de 50%.