Retrospectivă E3 2018: cele mai tari jocuri pe care le-am văzut

E3 2018 a venit și a plecat. Ce a rămas sunt jocurile și portofelele golite ale gamerilor care au lăsat bani frumoși la magazinele prezente în cadrul evenimentului. A venit timpul să tragem linie și să adunăm cele mai interesante jocuri prezentate anul acesta la E3 2018.

Evenimentul a fost extrem de popular și mii de gameri au stat la cozi ore în șir pentru a putea încerca jocurile noi, dar și altele mai vechi. În fiecare zi de eveniment, cozile la popularul joc Fortnite au fost imense, asta în condițiile în care jocul este lansat deja și, pe deasupra, mai este și gratis.

Ediția de anul acesta nu a avut mari surprize, însă s-au prezentat câteva jocuri cu potențial de a deveni hituri. Mai jos vă prezentăm câteva dintre titlurile care ne-au atras atenția la E3 2018. Jocurile sunt prezentate în ordine alfabetică.

Anthem la E3 2018

Platformă: PC, PS4, Xbox One

Dată de lansare: 22 februarie 2019

EA a prezentat un clip cu secvențe de gameplay ale jocului online pregătit de Bioware. Ceea ce a impresionat cel mai mult la acest joc este mobilitatea extraordinară pe care o are jucătorul: el poate aleargă, poate zbura sau poate a se scufunda. Totul pare să fie fluid și dinamic, ceea ce s-ar traduce în lupte memorabile în PvP.

Bioware a spus că Anthem este mai întâi un shooter și apoi un RPG, ceea ce nu pot spune că îmi place în mod deosebit, dar cei care caută o alternativă la Destiny sigur vor fi intrigați.

Un alt lucru care mi s-a părut interesant este faptul că jocul nu te obligă să rămâi într-o singură clasă și le poți schimba în funcție de cum dorești să joci în acel moment sau te poți schimba în funcție de ceea ce are nevoie echipa pentru a învinge acel boss.

Control anunțat la E3 2018

Platformă:PC, PS4, Xbox One

Dată de lansare: 2019

Înainte de E3 se specula faptul că Remedy, studioul care a făcut Max Payne, Alan Wake sau Quantum Break, va prezenta noul joc la care lucrează. Trailerul, care conține și secvențe de gameplay, a fost prezentat pe scena Sony și lumea a fost intrigată. Jocul te pune în pielea lui Jesse Faden, noul director al unei agenții guvernamentale secrete, care încearcă să recâștige controlul asupra situației.

Control este un joc action third person în care jucătorul poate folosi puteri supranaturale pentru a manipula mediul înconjurător, dar poate apela și la arme tradiționale. Ceea ce este interesant la acest joc este modul de luptă și cum vei putea folosi mediul înconjurător pentru a elimina inamici, dar și pentru a te putea proteja. Așadar, fie poți să împuști un inamic, fie poți să-i dai cu ceasul de perete în cap. Fun!

CyberPunk 2077 e fix de vis

Platformă:PC, PS4, Xbox One

Dată de lansare: N/A (probabil 2020-2021)

CD Projekt Red a făcut istorie prin seria de jocuri video The Witcher și se pare că este gata să o facă din nou cu ajutorul jocului SF CyberPunk 2077. Compania poloneză a arătat un demo de aproape o oră și am plecat impresionat. Printre cele mai mari diferențe dintre CyberPunk și The Witcher este modul de joc, de la third person la first person (asemănător Fallout) și faptul că jucătorii vor putea să-și personalizeze personajul.

Polonezii ne asigură că noul joc nu este un shooter, ci va fi un RPG la fel de puternic ca și The Witcher. De asemenea, ni se promite că acțiunile personajului vor avea consecințe, iar povestea se va bifurca în funcție de alegerile jucătorului. Un alt lucru care merită menționat este că acest joc ar putea avea o componentă multiplayer, însă nu este sigur cum va fi implementată. Jocul este departe de a fi gata de lansare, iar eu sunt nerăbdător pentru un nou clip de gameplay.

Fallout 76, un joc pentru nostalgici și pentru online

Platformă:PC, PS4, Xbox One

Dată de lansare: 14 noiembrie 2018

Înainte de show-ul de la E3 se știau aproape toate detaliile despre noul proiect Fallout 76. Mai puțin data de lansare, care este surprizător de aproape. Așadar, Fallout 76 este primul joc online din acest univers, iar acest lucru nu a fost primit foarte bine de fani, care se temeau că modul online va strica seria. Todd Howard, șeful studioul Bethesda, a dat asigurări că Fallout 76 va putea fi jucat și solo, dar este recomandată cooperarea cu ceilalți jucători.

Reprezentanții Bethesda au anunțat că acest joc va fi cel mai mare din serie creat vreodată, dar se pare că nu vor fi la fel de multe NPC-uri cu care jucătorii să discute și care să le ofere misiuni. Jucătorii se vor putea alia în echipe și vor putea ataca alți jucătorii. Vor avea la dispoziție chiar și bombe nucleare.

Forza Horizon 4, alt hit de la E3 2018

Platformă: PC, Xbox One

Dată de lansare: 2 octombrie 2018

Forza Horizon 4 este un joc de curse open world ce va fi disponibil doar pentru Xbox One și PC. Jocul se va concentra foarte mult pe explorare, turnee de curse și întreceri multiplayer. Cursele vor avea loc în Marea Britanie și jocul va avea un sistem dinamic de trecere a timpului, astfel încât jucătorii vor putea conduce iarna, primăvara, vara și toamna pe străzile din Regatul Unit. Ceea ce am văzut la E3 este un joc de curse fun cu o grafică impresionantă. Acest joc ar trebui să satisfacă setea tuturor pasionaților de curse.

Ghost of Tsushima

Platformă: exclusiv PS4

Dată de lansare: N/A (probabil 2020)

Ghost of Tsushima este jocul a cărui grafică și atmosferă m-a impresionat cel mai mult și mi s-a părut cel mai frumos joc prezentat la E3 2018. Totuși, pe lângă o imagine frumoasă, jocul promite un sistem de luptă satisfăcător, brutal și distractiv. Cadrul jocului, Japonia medievală, mi se pare unul inspirat și unul care nu a mai fost abordat în jocurile video. În plus, va fi interesant de văzut cum va fi contruită povestea și cât de fidelă va fi istoriei. Mai multe detalii despre jocul celor de la Sucker Punch puteți citi aici.

The Division 2

Platformă: PC, PS 4, Xbox One

Dată de lansare: 15 martie 2019

Ubisoft a anunțat că va continua ceea ce a început cu The Division și la E3 am putut vedea o misiune la care au participat de patru jucători. Jocul pare a avea aceeași combinație de acțiune, shooter și strategie, ca și primul joc. The Division 2 este construit pe o versiune actualizată a engine-ului Snowdrop, cel care a fost folosit pentru The Division.

Unul dintre lucrurile bune pe care le-a făcut Ubisoft cu primul joc a fost A.I-ul inamicilor, ce nu așteptau să-i împuști, ci încercau să te flancheze, să-ți facă zilele amare. În partea a doua, se pare că acest lucru va continua și asta mă bucură.

Un alt lucru pe care The Division 2 îl face în plus este că aduce raid-urile, misiuni în care șapte persoane lucrează în echipă pentru a elimina inamici puternici, în schimbul unor recompense frumoase.

The Elder Scrolls: Blades e impresionant

Platformă: PC, iOS, Android, VR

Dată de lansare: toamnă 2018

Nimeni nu bănuia că Bethesda va anunța nu unul ci două jocuri The Elder Scrolls în cadrul conferinței E3 2018. Despre Blades au fost oferite mai multe detalii, inclusiv faptul că va putea fi jucat de pe smartphone, PC, dar și în realitatea virtuală. Am încercat jocul la E3 și mi-a plăcut ceea ce am văzut. Despre test puteți citi mai multe aici.

The Last of Us Part 2

Platformă: exclusiv PS4

Dată de lansare: N/A (probabil 2019)

Naughty Dog a prezentat la conferința Sony un video cu secvențe de gameplay care au incitat audiența. Jocul se anunță a fi brutal, întunecat și mai provocator ca primul The Last of Us. Întrebarea pe care foarte mulți fani o au este dacă și cum va fi prezent Joel (personajul principal din orginialul The Last of Us).

În trailer există o mențiune a unui „old man”, dar nu se știe dacă îl vom vedea pe Joel sau acesta va fi prezent cu Ellie doar spiritual. Oamenii din spatele jocului au anunțat că al doilea joc va fi strâns legat de ceea ce s-a petrecut în primul joc și că va spune o poveste complementară.

Super Smash Bros. Ultimate

Platformă: Nintendo Switch

Dată de lansare: 7 decembrie 2018

Pentru acest joc Nintendo aduce toate personajele pe care le are în portofoliu și pare că vrea să creeze un joc video atât pentru cei mai competitori, dar și pentru jucătorii casual ce vor să se distreze după o zi de muncă. Pentru cei care nu știu, Super Smash Bros. este un joc de bătaie, iar obiectivul este învingerea oponentului.

Jocul are un mod de „versus” unde până la patru oponenți, umani sau controlați de A.I, se vor putea lupta, dar și un mod „smash”, unde până la opt jucători se vor putea lupta. Printre luptători se numără: Mario, Sonic the Hedgehog, Mega Man și mulți alții.

Smash Bros. va fi disponibil pe Nintendo Switch începând cu 7 decembrie 2018.

Sekiro: Shadows Die Twice

Platformă: PC, PS4, Xbox One

Dată de lansare: 2019

Creatorul jocurilor înfuriante (de mișto) Dark Souls sau Bloodborne a dezvăluit pe scena Microsoft următorul titlu la care lucrează, anume Sekiro: Shadows Die Twice. Acesta este un joc de acțiune și aventură a cărui acțiune este plasată în Japonia medievală.

Luptele arată extrem de dinamice și de rapide, o îndepărtare de modelul Dark Souls sau Bloodborne. Să sperăm că jocul va fi la fel de provocator ca și titlurile anterioare dezvoltate de From Software.

Sekiro: Shadows Die Twice este așteptat în prima parte a anului 2019, atât pentru console, cât și pentru PC.