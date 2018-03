Uber anunță când va fi lansat în România cel mai nou serviciu

Uber a început 2018 cu lansarea Green. Până la finalul anului va fi și Eats, serviciul prin care să comanzi mâncare.

Jason Droege, vicepreședinte Uber, Head of Uber Everything, a anunțat că Uber Eats va fi lansat în România (și alte orașe) în câteva luni. Eats este disponibil, deocamdată, în peste 200 de orașe din întreaga lume, cu 150 de orașe adăugate în 2017. Urmează ca în 2018 să fie adăugate alte 100 de orașe, printre care și București.

În 2017, Uber Eats a fost profitabil în 45 dintre cele 200 de orașe în care este prezent. În 2016, cifrele arătau că doar în trei orașe din 50 a fost cât de cât profitabil. Cât despre România, a afirmat că este una dintre cele mai importante țări din UE pentru Uber (după Polonia – n.r.). Eats va fi lansat în următoarele două luni. „Am primit deja numeroase cereri de la restaurante locale care doresc ca, prin Uber Eats, mâncarea lor să fie disponibilă cât mai multor persoane”, a declarat Nicoleta Schroeder, General Manager al Uber România.

Statisticile arată că, în România, segmentul de livrare de mâncare va ajunge în 2018 la 196 milioane de dolari, din care segmentul de comenzi online este estimat la 192 milioane de dolari. Rata de creştere este estimată la 23,3% pe an, care va rezulta într-o piață de 452 milioane de dolari până în 2022.

Ce e Uber Eats și de ce te-ar interesa

Am testat Uber Eats în Polonia, în 2017. Atunci, am spus că Uber are caracter disruptiv. Intră pe-o piaţă pentru a furniza serviciu de transport şi-şi face rapid duşmani. Când vine vorba de Eats, divizia pentru livrat mâncare, lucrurile stau puţin diferit.

Conform datelor de atunci, Krzysztof Radoszewski, General Manager Uber Eats, Polonia, a spus că acest serviciu se remarcă prin timpul mediu de livrare: aproximativ 30 de minute, cu vreo 20 de minute timp mediu de preparare, iar alte 10-15 minute pentru livrare. Serviciul este caracterizat drept un marketplace online care aduce restaurante şi utilizatori pe aceeaşi platformă pentru o piaţă care n-are o soluţie unitară de livrare, independentă de ţară.

Ce reușește Uber Eats să facă, în piețele în care e disponibil, e să democratizeze cât de cât livrarea mâncării. Restaurantele nu pot susţine o platformă proprie de livrare, că este prea costisitoare şi curierii costă mult, iar clienţii au nevoie de o infrastructură mai sigură pe care să se bazeze, de la ratinguri la plată cu cardul. Totodată, compania se asigură că pozele sunt mai bune, mai apetisante.