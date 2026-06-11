UPDATE Exit spectaculos la vârful eMAG. Iulian Stanciu vinde ultimele acțiuni și vrea să construiască „10 eMAG-uri în 10 ani”

Iulian Stanciu închide unul dintre cele mai importante capitole din antreprenoriatul românesc recent și iese complet din acționariatul eMAG, compania care a devenit, în ultimii ani, un reper pentru comerțul online din regiune. Omul de afaceri a vândut pachetul de acțiuni pe care îl mai deținea către Prosus, acționarul majoritar al grupului, marcând astfel finalul unei etape de peste un deceniu în care eMAG a trecut de la statutul de business local puternic la cel de jucător regional evaluat la miliarde de euro.

Tranzacția vine într-un moment în care grupul Dante International, care reunește eMAG România, operațiunile din Ungaria și Bulgaria, dar și Fashion Days, este evaluat la aproximativ 3,7 miliarde de euro. Cifra este una impresionantă pentru piața românească, chiar dacă evaluările de acest tip pot fluctua în funcție de contextul economic, de rezultate și de apetitul investitorilor.

O ieșire care marchează sfârșitul unei epoci pentru eMAG

Iulian Stanciu mai deținea aproape 12% din acțiunile Dante International, iar vânzarea acestui pachet către Prosus transformă compania într-un business controlat și mai clar de acționarul sud-african. Pentru eMAG, momentul nu schimbă doar structura acționariatului, ci marchează simbolic retragerea unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria recentă a companiei.

eMAG a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 2,2 miliarde de euro și s-a extins dincolo de România, într-o piață regională extrem de competitivă. Creșterea a venit pe fondul unor investiții masive în logistică, tehnologie, marketplace, servicii financiare și fidelizare, dar și într-un context în care comerțul online a devenit o parte obișnuită a vieții de zi cu zi pentru milioane de clienți.

În mesajul transmis după exit, Stanciu a vorbit despre încredere, greșeli, crize și despre oamenii care au făcut posibilă dezvoltarea companiei. Antreprenorul a subliniat că drumul nu a fost unul liniar, dar că miza a fost mereu construcția pe termen lung. „Am avut încredere în oameni, așa cum și alții au avut încredere în mine”, a transmis acesta, într-un mesaj care rezumă filosofia sa de business.

El a insistat și asupra ideii că antreprenoriatul nu înseamnă doar curaj sau instinct, ci și muncă, educație, inovare și planificare. Într-o economie în care multe afaceri caută rezultate rapide, mesajul său pune accent pe răbdare, capital, echipe stabile și parteneriate gândite pe termen lung.

De la antreprenor la investitor

După ieșirea din eMAG, Iulian Stanciu spune că nu se retrage din business, ci își schimbă rolul. Dacă până acum a fost „jucător”, adică antreprenor implicat direct în construcția companiilor, următorul pas este cel de „antrenor”, adică investitor care poate ajuta alte afaceri să crească.