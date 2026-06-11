UPDATE Exit spectaculos la vârful eMAG. Iulian Stanciu vinde ultimele acțiuni și vrea să construiască „10 eMAG-uri în 10 ani”
UPDATE cu declarația făcută de Tudor Manea, CEO eMag, la scurt timp după publicarea știrii, trimisă către Playtech de către eMag:
„La 17 ani de la preluarea eMAG și la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunță transferul integral al participației sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune.
De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opțiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiții în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune.
Vreau să-i mulțumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.
Știrea inițială:
Iulian Stanciu închide unul dintre cele mai importante capitole din antreprenoriatul românesc recent și iese complet din acționariatul eMAG, compania care a devenit, în ultimii ani, un reper pentru comerțul online din regiune. Omul de afaceri a vândut pachetul de acțiuni pe care îl mai deținea către Prosus, acționarul majoritar al grupului, marcând astfel finalul unei etape de peste un deceniu în care eMAG a trecut de la statutul de business local puternic la cel de jucător regional evaluat la miliarde de euro.
Tranzacția vine într-un moment în care grupul Dante International, care reunește eMAG România, operațiunile din Ungaria și Bulgaria, dar și Fashion Days, este evaluat la aproximativ 3,7 miliarde de euro. Cifra este una impresionantă pentru piața românească, chiar dacă evaluările de acest tip pot fluctua în funcție de contextul economic, de rezultate și de apetitul investitorilor.
O ieșire care marchează sfârșitul unei epoci pentru eMAG
Iulian Stanciu mai deținea aproape 12% din acțiunile Dante International, iar vânzarea acestui pachet către Prosus transformă compania într-un business controlat și mai clar de acționarul sud-african. Pentru eMAG, momentul nu schimbă doar structura acționariatului, ci marchează simbolic retragerea unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria recentă a companiei.
eMAG a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 2,2 miliarde de euro și s-a extins dincolo de România, într-o piață regională extrem de competitivă. Creșterea a venit pe fondul unor investiții masive în logistică, tehnologie, marketplace, servicii financiare și fidelizare, dar și într-un context în care comerțul online a devenit o parte obișnuită a vieții de zi cu zi pentru milioane de clienți.
În mesajul transmis după exit, Stanciu a vorbit despre încredere, greșeli, crize și despre oamenii care au făcut posibilă dezvoltarea companiei. Antreprenorul a subliniat că drumul nu a fost unul liniar, dar că miza a fost mereu construcția pe termen lung. „Am avut încredere în oameni, așa cum și alții au avut încredere în mine”, a transmis acesta, într-un mesaj care rezumă filosofia sa de business.
El a insistat și asupra ideii că antreprenoriatul nu înseamnă doar curaj sau instinct, ci și muncă, educație, inovare și planificare. Într-o economie în care multe afaceri caută rezultate rapide, mesajul său pune accent pe răbdare, capital, echipe stabile și parteneriate gândite pe termen lung.
De la antreprenor la investitor
După ieșirea din eMAG, Iulian Stanciu spune că nu se retrage din business, ci își schimbă rolul. Dacă până acum a fost „jucător”, adică antreprenor implicat direct în construcția companiilor, următorul pas este cel de „antrenor”, adică investitor care poate ajuta alte afaceri să crească.
Stanciu spune că România nu duce lipsă de talent sau de antreprenori, ci de capital de risc. Din acest motiv, intenția lui este să pună banii „la treabă” înapoi în economie și să susțină companii care pot deveni, în timp, campioni locali sau regionali. Formula sa este ambițioasă: „10 eMAG-uri în 10 ani”, în domenii diferite.
Mesajul său către antreprenori este unul clar: asocierea cu investitori poate accelera dezvoltarea unei companii, dacă parteneriatul este corect construit și gestionat pe termen lung. Într-o piață în care mulți fondatori privesc cu prudență cedarea unei părți din business, Stanciu susține că un investitor potrivit poate aduce nu doar bani, ci și know-how, disciplină, acces la rețele internaționale și experiență în scalare.
Exit-ul său din eMAG devine astfel mai mult decât o tranzacție financiară importantă. Este și un semnal pentru ecosistemul antreprenorial românesc, într-un moment în care tot mai multe companii locale caută finanțare, expansiune și validare internațională.
Pentru eMAG, povestea continuă sub umbrela Prosus, cu o poziție solidă în regiune și cu ambiții care depășesc granițele României. Pentru Iulian Stanciu, însă, începe o etapă nouă, poate la fel de importantă ca cea pe care tocmai a închis-o: aceea în care nu mai construiește un singur gigant, ci încearcă să ajute mai multe companii românești să ajungă la aceeași scară.