Intel interzice deodorantul în fabrica de cipuri AI. De ce un simplu spray poate distruge tehnologie de sute de mii de dolari

De ce un om este aproape „prea murdar” pentru o fabrică de cipuri

Înainte de a intra într-o fabrică Intel din Oregon, o jurnalistă Business Insider a primit o listă amplă de lucruri interzise. Nu avea voie să poarte deodorant obișnuit, machiaj, fixativ sau loțiune. Telefoanele trebuiau ținute în modul avion, echipamentele video au fost curățate minuțios, iar orice obiect care ar fi putut elibera particule a devenit suspect.

Într-o astfel de fabrică, curățenia nu înseamnă doar podele lucioase și suprafețe șterse. Înseamnă control aproape total asupra aerului, vibrațiilor, echipamentelor și oamenilor care intră în spațiul de producție. Angajații poartă costume speciale albe, menite să împiedice desprinderea particulelor de piele sau păr. Până și hârtia obișnuită poate fi problematică, pentru că poate elibera fibre care, într-un mediu atât de sensibil, sunt suficiente pentru a strica un cip.

Chris Auth, vicepreședinte Intel pentru dezvoltare în producție, a explicat că o singură particulă minusculă poate crea un defect. Iar defectul nu este o simplă zgârietură fără consecințe. În producția de semiconductoare, o placă de siliciu, numită wafer, poate costa între 50.000 și 500.000 de dolari. Dacă un lot întreg este compromis, pierderile pot ajunge rapid la milioane de dolari.

De aceea, în fabrică oamenii sunt tratați aproape ca o sursă de contaminare care trebuie controlată permanent. Pare comic să spui că deodorantul poate fi interzis într-un loc de muncă, dar în realitate particulele aerosolizate dintr-un spray sau reziduurile unor produse cosmetice pot deveni un coșmar tehnologic.

Roboții sunt angajații perfecți, oamenii sunt riscul

În interiorul unei fabrici de cipuri, roboții au un avantaj evident: nu transpiră, nu pierd fire de păr, nu își ating fața, nu scapă obiecte din neatenție și nu poartă parfum. Din acest motiv, multe dintre operațiunile critice sunt automatizate. Roboți, benzi transportoare și brațe mecanice mută wafer-ele prin fabrică, reducând contactul uman cu materialele fragile.

Acest nivel de control este necesar mai ales acum, când cererea pentru semiconductoare avansate a crescut masiv. Centrele de date pentru AI, laptopurile, telefoanele, mașinile, electrocasnicele, echipamentele militare și infrastructura digitală depind de cipuri. Cu cât acestea devin mai puternice și mai mici, cu atât procesul de fabricație devine mai vulnerabil la cele mai banale contaminări.

Imaginea este aproape ironică: lumea întreagă vorbește despre AI, roboți, automatizare și viitor digital, dar toată această infrastructură poate fi afectată de ceva la fel de banal precum un fir de păr sau o urmă de deodorant. Un cip produs la scară atomică poate fi distrus de particule pe care omul nici măcar nu le vede.