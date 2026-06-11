Banii românilor din bănci au atins un nou record. Topul depozitelor cu cele mai bune dobânzi
Românii continuă să își păstreze economiile în bănci, chiar dacă în ultimii ani au apărut alternative considerate mai avantajoase, precum titlurile de stat Tezaur și Fidelis. Datele publicate de Banca Națională a României arată că la finalul lunii aprilie 2026 populația avea în conturi și depozite bancare nu mai puțin de 415,8 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Doar în luna aprilie, suma totală a economiilor populației a crescut cu aproximativ 2 miliarde de lei, iar față de începutul anului avansul este de aproape 7 miliarde de lei.
Românii economisesc mai mult ca niciodată
Deși dobânzile oferite de stat prin programele Tezaur și Fidelis sunt, în multe cazuri, mai atractive decât cele bancare, majoritatea românilor continuă să aleagă depozitele clasice.
Din totalul de 415,8 miliarde de lei aflate în bănci, aproape 195 de miliarde de lei reprezintă depozite overnight, adică bani păstrați în conturile curente și pe carduri. Alte peste 127 de miliarde de lei sunt plasate în depozite cu scadențe de până la un an, în timp ce doar aproximativ 14 miliarde de lei sunt blocate pe perioade mai lungi de 12 luni.
Astfel, statisticile arată că românii preferă lichiditatea și accesul rapid la bani, evitând să își blocheze economiile pe termen lung.
Depozitele în valută cresc mai rapid
În timp ce depozitele în lei rămân dominante, economiile în valută au crescut semnificativ în ultimele luni. La finalul lunii aprilie, depozitele în valută au ajuns la echivalentul a 146,7 miliarde de lei, cu aproximativ 4 miliarde de lei peste nivelul din ianuarie și cu 2,4 miliarde de lei peste cel din martie.
În euro, populația are echivalentul a 59,4 miliarde de lei în conturi curente, peste 65 de miliarde de lei în depozite cu scadențe de până la un an și aproximativ 5 miliarde de lei în depozite pe termen mai lung.
Ce câștig poți obține dintr-un depozit de 20.000 de lei
Pentru un depozit constituit pe o perioadă de un an și o sumă de 20.000 de lei, după scăderea impozitului de 10% pe dobândă, cele mai bune oferte disponibile în sistemul bancar sunt următoarele:
|Banca
|Dobânda nominală
|Dobânda încasată efectiv
|Pro Credit Bank
|6,5%
|1.170 lei
|TBI Bank
|6,45%
|1.161 lei
|UniCredit
|6,1%
|1.098 lei
|Intesa Sanpaolo
|5,75%
|1.035 lei
|Vista Bank
|5,7%
|1.020 lei
Practic, mulți români preferă instituțiile bancare consacrate, chiar dacă acestea nu oferă întotdeauna cele mai mari dobânzi.