Banii românilor din bănci au atins un nou record. Topul depozitelor cu cele mai bune dobânzi

Din totalul de 415,8 miliarde de lei aflate în bănci, aproape 195 de miliarde de lei reprezintă depozite overnight, adică bani păstrați în conturile curente și pe carduri. Alte peste 127 de miliarde de lei sunt plasate în depozite cu scadențe de până la un an, în timp ce doar aproximativ 14 miliarde de lei sunt blocate pe perioade mai lungi de 12 luni.

Astfel, statisticile arată că românii preferă lichiditatea și accesul rapid la bani, evitând să își blocheze economiile pe termen lung.

Depozitele în valută cresc mai rapid

În timp ce depozitele în lei rămân dominante, economiile în valută au crescut semnificativ în ultimele luni. La finalul lunii aprilie, depozitele în valută au ajuns la echivalentul a 146,7 miliarde de lei, cu aproximativ 4 miliarde de lei peste nivelul din ianuarie și cu 2,4 miliarde de lei peste cel din martie.

În euro, populația are echivalentul a 59,4 miliarde de lei în conturi curente, peste 65 de miliarde de lei în depozite cu scadențe de până la un an și aproximativ 5 miliarde de lei în depozite pe termen mai lung.

Ce câștig poți obține dintr-un depozit de 20.000 de lei

Pentru un depozit constituit pe o perioadă de un an și o sumă de 20.000 de lei, după scăderea impozitului de 10% pe dobândă, cele mai bune oferte disponibile în sistemul bancar sunt următoarele: