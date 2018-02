Altered Carbon e mai mult decât un alt serial care îți prezintă un viitor distopic; până acolo, însă, reușește să picteze o lume întunecată destul de bine.

Am avut ocazia să văd primele două episoade din Altered Carbon și m-aș fi uitat și la al treilea dacă nu adormeam. Încerc să-mi fac o regulă din a vedea trei episoade dintr-un serial pentru a-mi da seama dacă merită sau nu să-l urmăresc în continuare. Ultimele pe care le-am văzut au reușit să mă prindă chiar de la primul episod, iar aici amintesc The End of the F***ing World și Manhunt: Unabomber. Ce au în comun cele două seriale cu Altered Carbon? Sunt producții Netflix, iar compania pare să facă o treabă din ce în ce mai bună când vine vorba de a-ți servi conținut bun de binging.

Atenție, poți și sigur vei găsi spoilere în următoarele paragrafe!

Dar nu despre ele e vorba aici. Nu vorbim despre tineri supărați pe viață și nici despre prinderea lui Kaczynski, ci despre un viitor întunecat, literalmente, și destul de nasol, în care nu știu cât de mult mi-ar plăcea să petrec timpul. Dacă ai văzut Black Mirror, probabil știi că sunt o mulțime de moduri în care lumea poate merge bine, dar și mai multe în care va merge prost. Imaginează-ți că Altered Carbon pune bazele unui nou episod din serial. De data asta ai de-a face cu o lume în care moartea nu mai e chiar atât de rea pe cât e pentru noi, pământenii de rând din prezent.

În Altered Carbon, lumea se bazează pe cipuri implantate în ceafă, pe care mai toți oamenii le primesc la vârsta de un an. Cu un astfel de cip, poți să-ți asiguri, într-o oarecare măsură, nemurirea. Ai fost împușcat sau a dat autobuzul peste tine? Cât timp cipul e intact, nu va fi nicio problemă. Aici e, de fapt, unul dintre aspectele prin care se remarcă serialul. Dacă vrei să o iei de la capăt, nu o vei face în propriul corp, ci într-un altul. S-ar putea să ai un șoc atunci când te uiți în oglindă după ce te trezești; asta i se întâmplă lui Takeshi Kovacs, care se transpune într-un bărbat caucazian după ce și-a petrecut toată viața în corpul în care s-a născut, de asiatic. Takeshi e trezit după aproximativ 250 de ani petrecuți într-o stare de hibernare și asta pentru că cineva are nevoie de serviciile sale.

Takeshi e ”angajat” să rezolve misterul morții lui Laurens Bancroft, un om deosebit de puternic, atât de puternic încât nu stă cu prostimea sub stratul de nori și întuneric, în orașul extrem de aglomerat, ci are o casă în cer. Sună absurd, nu plutește, dar e acolo. Deși odată ucis și reînviat, ai șanse să-ți amintești cum și ce ai pățit, Laurens a fost ucis la momentul potrivit, astfel încât să nu aibă un backup al ultimelor ore din viață.

Lumea în care se trezește Takeshi e destul de diferită față de cea în care a crescut. Acum, dacă vrei diverse plăceri, le poți obține chiar cu ajutorul realității augmentate. La ce-ți mai trebuie droguri cumpărate dintr-un gang dubios, de la un tip și mai dubios, când de la același individ poți să cumperi ceva mai bun și adaptat vremurilor? În primele două episoade ai parte de câteva experiențe psihedelice, dar e greu de zis că tripurile sunt din cele mai bune.

Dacă ai văzut Ghost in the Shell, s-ar putea să regăsești câteva teme și motive împrumutate din film în universul Altered Carbon. Ce îl face pe om? Corpul sau mintea? Mai ești tu când te-ai transpus în corpul altcuiva și nu te recunoști în oglindă? E moral sau conform dogmelor religioase să ai un astfel de cip, cu ajutorul căruia să devii un nou tu atunci când se întâmplă să mori? Sunt și multe alte întrebări pe care ți le vei pune pe parcursul serialului.

După doar două episoade, mi-e greu de zis unde se îndreaptă povestea. Cert e că m-a prins și că vreau să le văd și pe următoarele. Îți recomand să fii destul de atent la serial: sunt o mulțime de subtilități și legături pe care e bine să le prinzi la momentul potrivit, altfel s-ar putea ca mai târziu să nu înțelegi de ce aia e așa și nu altfel.

Altered Carbon debutează astăzi, 2 februarie, pe Netflix. Partea și mai bună e că poți vedea toate episoadele deodată, așa că s-ar putea să ai un weekend plin. Atât de acțiune, cât și de filozofie.