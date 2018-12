Top jocuri video în 2019: 10 titluri care te vor surprinde

2019 se apropie cu pași repezi și gamerii își freacă mâinile de bucurie când se gândesc la ce titluri vor putea juca anul viitor.

Ți-am zis care vor fi cele zece jocuri pe care abia le aștepți să le joci în 2019, iar acum îți mai scot în față alte zece jocuri, unele necunoscute, care merită atenția ta și care te-ar putea surprinde în anul următor. Așadar, fără alte introduceri, mai jos ai o listă cu zece jocuri video din 2019 care s-ar putea să-ți „răpescă” zeci și sute de ore din viață.

THE WALKING DEAD: EPISODE 3 – PC, PS4, Xbox One – 15 ianuarie

Telltale Games este studioul care ne-a adus jocuri care au schimbat industria. Au început cu jocuri precum CSI și Sam & Max Save the World ca apoi să se extindă în francize precum Tales of Monkey Island, The Walking Dead, Game of Thones, Batman sau Minecraft.

Îmi place foarte mult genul de joc pe care l-au adus în mainstream și mi-au plăcut foarte mult The Walking Dead și The Wolf Among Us. Sezonul doi din The Wolf Among Us a fost anulat, dar The Waking Dead continuă și sper să fie la fel de bun ca și celălalte episoade din serie.

THE OUTER WORLDS – PC, PS4, Xbox One – nu există dată de lansare certă

Fallout 76 a fost un eșec și dacă ești ca mine și abia aștepți o nouă aventură într-un RPG open world atunci noul IP de la Obsidian ar trebui să îți surâdă. Jocul se anunță a fi un RPG cu aromă de SF cu mai multe facțiuni, alegeri grele și cu o poveste cu o doză bună de umor.

MORTAL KOMBAT 11- PC, PS4, Xbox One, Switch – 23 aprilie

Cel mai recent joc din seria a fost lansat în 2016 cu Mortal Kombat XL (o relansare a Mortal Kombat X, defapt). Așa că dacă ești nerăbdător să-ți vezi personajele favorite din nou în acțiune atunci vei fi fericit cu Mortal Kombat 11 care se anunță a fi violent și foarte arătos din punct de vedere grafic. Mai multe detalii vom afla pe 17 ianuarie.

IN THE VALLEY OF GODS – PC – nu există dată de lansare certă

Firewatch a fost un joc excelent (dacă nu l-ai jucat atunci îți recomand să faci asta chiar acum) și sunt foarte încântat că dezvoltatorul Campo Santo lucrează la un nou joc. In the Valley of Gods se anunță a fi un joc mai dinamic a cărui acțiune este setată într-o vale din deșertul egiptean. Aștept cu interes.

DIABLO: IMMORTAL – iOS, Android – nu există dată de lansare certă

Înainte să aruncați cu roșii (virtuale) în mine stați puțin. Și eu voiam un Diablo 4 pentru PC, însă am primit asta. Inițial, m-am ofticat, dar apoi m-am gândit că aș vrea un joc la fel de obsedant ca Diablo și pe telefon. Immortal are șansa să mă facă să mă joc pe telefon mai mult de 20-30 de minute.

THE OCCUPATION – PC, PS4, Xbox One – 5 februarie

Prezența The Occupation în acest articol este subiectivă, recunosc. Jocul este un sim de storytelling în care tu intri în pielea unui reporter care caută adevărul din spatele unei explozii. Pare ca un thiller ce aduce cu filmele All the Presidents Men sau cu The Manchurian Candidate. Sper să ca misterul să merite să fie dezvăluit.

DOOM ETERNAL – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch – nu există dată de lansare certă

Doom Eternal este continuarea reîncarnării brutale a seriei din 2016 și de data acesta acțiunea se mută pe Pământ. Poți să te aștepți să omori de două ori mai mulți demoni și să-i ucizi în moduri de două ori mai brutale cu arme care mai de care mai ridicole. Ar trebui să fie distractiv.

WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD – PC, PS4, Xbox One – nu există dată de lansare certă

B.J. Blazkowicz se retrage, dar asta nu este rău pentru că face loc pentru fiicele sale. Noul Wofenstein are loc într-un Paris, dintr-un univers alternativ, unde naziștii au câștigat războiul, iar cele două fiice ale lui Blazkowicz trebuie să lupte pentru victorie. Poate cel mai tare lucru este faptul că jocul va putea fi încercat în modul cooperativ.

SABLE – PC, Xbox One – nu există dată de lansare certă

Acest joc m-a cucerit prin modul în care arată. Imi place foarte mult stilul artistic al Sable și seamănă destul de bine cu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ceea ce nu este un lucru rău având în vedere că acel joc a fost unul dintre cele mai bune titluri ale lui 2017. Aici nu există combat și jocul se concentrează pe poveste și pe explorare. Ar trebui să fie interesant.

TOTAL WAR: THREE KINGDOMS – PC – nu există dată de lansare certă

Fanii RTS-urilor pot respira ușurați deoarece în 2019 vor primi un nou joc marca Total War. De data acesta, acțiunea se mută în China, după dispariția disnastiei Han. În acest joc nu vei alege anumite facțiuni, ci vei putea alege dintre 11 eroi din lumea chineză.