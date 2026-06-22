Meseria pentru care firmele din România nu găsesc oameni. Un debutant poate câștiga până la 7.000 de lei pe lună

Companiile au început să își pregătească singure viitorii sudori

Problema lipsei de personal calificat este resimțită în numeroase domenii industriale. În Buzău, o companie care are nevoie constantă de sudori și alți muncitori specializați a decis să investească în formarea viitorilor angajați.

Reprezentanții firmei spun că dispariția multor școli profesionale și interesul redus al tinerilor pentru meseriile tehnice au făcut ca recrutarea să devină din ce în ce mai dificilă. Din acest motiv, compania a înființat o școală internă de sudură și selectează elevi fără experiență, pe care îi pregătește pentru activitatea din producție.

Angajatorii susțin că nevoia de sudori este constantă, iar lipsa personalului calificat poate afecta dezvoltarea unor proiecte importante. În plus, meseria presupune competențe care nu pot fi înlocuite ușor de automatizare sau de inteligența artificială.

Puțini absolvenți aleg această profesie

Deși cererea este ridicată, numărul tinerilor care se specializează în sudură rămâne redus. În județul Buzău, doar între 15 și 25 de elevi termină anual această specializare, într-un context în care numărul total al absolvenților depășește câteva mii.

Printre cei care au ales această meserie se numără și Adrian Leață, un tânăr de 19 ani selectat pentru o competiție internațională de sudură. Acesta urmează cursurile la seral și lucrează deja în domeniu, spunând că a fost inspirat de tatăl său să urmeze această carieră.

Profesorii din învățământul tehnologic susțin că meseria de sudor implică atât cunoștințe teoretice, cât și multă practică. Elevii învață să interpreteze desene tehnice, să prelucreze materiale și să execute diferite tipuri de suduri utilizate în industrie.

Salarii atractive pentru cei aflați la început de drum

Una dintre surprizele pentru mulți tineri este nivelul salariilor oferite în acest domeniu. Potrivit angajatorilor, un sudor aflat la început de carieră poate ajunge să câștige până la 7.000 de lei pe lună, în funcție de experiență, calificări și complexitatea lucrărilor realizate.