Meseria pentru care firmele din România nu găsesc oameni. Un debutant poate câștiga până la 7.000 de lei pe lună
În timp ce tot mai mulți tineri aleg să urmeze facultăți sau să se orienteze către domenii de birou, piața muncii din România se confruntă cu un deficit tot mai mare de meseriași. Printre cele mai căutate profesii se numără cea de sudor, pentru care companiile găsesc cu dificultate candidați, chiar dacă salariile oferite sunt atractive.
Angajatorii spun că numărul tinerilor care aleg această meserie este mult prea mic în raport cu cererea existentă. În unele cazuri, firmele au fost nevoite să găsească soluții pe cont propriu pentru a-și pregăti viitorii angajați.
Companiile au început să își pregătească singure viitorii sudori
Problema lipsei de personal calificat este resimțită în numeroase domenii industriale. În Buzău, o companie care are nevoie constantă de sudori și alți muncitori specializați a decis să investească în formarea viitorilor angajați.
Reprezentanții firmei spun că dispariția multor școli profesionale și interesul redus al tinerilor pentru meseriile tehnice au făcut ca recrutarea să devină din ce în ce mai dificilă. Din acest motiv, compania a înființat o școală internă de sudură și selectează elevi fără experiență, pe care îi pregătește pentru activitatea din producție.
Angajatorii susțin că nevoia de sudori este constantă, iar lipsa personalului calificat poate afecta dezvoltarea unor proiecte importante. În plus, meseria presupune competențe care nu pot fi înlocuite ușor de automatizare sau de inteligența artificială.
Puțini absolvenți aleg această profesie
Deși cererea este ridicată, numărul tinerilor care se specializează în sudură rămâne redus. În județul Buzău, doar între 15 și 25 de elevi termină anual această specializare, într-un context în care numărul total al absolvenților depășește câteva mii.
Printre cei care au ales această meserie se numără și Adrian Leață, un tânăr de 19 ani selectat pentru o competiție internațională de sudură. Acesta urmează cursurile la seral și lucrează deja în domeniu, spunând că a fost inspirat de tatăl său să urmeze această carieră.
Profesorii din învățământul tehnologic susțin că meseria de sudor implică atât cunoștințe teoretice, cât și multă practică. Elevii învață să interpreteze desene tehnice, să prelucreze materiale și să execute diferite tipuri de suduri utilizate în industrie.
Salarii atractive pentru cei aflați la început de drum
Una dintre surprizele pentru mulți tineri este nivelul salariilor oferite în acest domeniu. Potrivit angajatorilor, un sudor aflat la început de carieră poate ajunge să câștige până la 7.000 de lei pe lună, în funcție de experiență, calificări și complexitatea lucrărilor realizate.
Pe măsură ce acumulează experiență și obțin certificări suplimentare, veniturile pot crește semnificativ. În unele sectoare industriale sau în proiecte desfășurate în străinătate, salariile sudorilor experimentați sunt considerabil mai mari.
Tinerii care au ales această profesie spun că au fost atrași atât de perspectivele financiare, cât și de siguranța locului de muncă. Mulți consideră că este o meserie cu viitor, întrucât industria continuă să aibă nevoie de specialiști bine pregătiți.
Specialiștii în recrutare avertizează că deficitul de sudori și de alți muncitori calificați ar putea continua să se adâncească în următorii ani. În lipsa unor investiții consistente în învățământul profesional și tehnic, companiile vor fi nevoite să găsească tot mai des soluții proprii pentru formarea forței de muncă de care au nevoie.